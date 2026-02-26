Франция не будет бойкотировать церемонию открытия Паралимпиады из-за участия россиян с флагом и гимном

Франция не будет бойкотировать церемонию открытия Паралимпиады.

Французский паралимпийский и спортивный комитет (CPSF) не будет присоединяться к странам, отказавшихся от участия в церемонии открытия Паралимпийских игр из-за участия российских и белорусских спортсменов.

Об этом заявила председатель CPSF Мари-Амели Ле Фюр.

«Мы не будем бойкотировать церемонию открытия – ни спортсмены, ни Паралимпийский комитет. Это является твердой позицией CPSF. Хотя мы не согласны с решением (о возвращении российских спортсменов), мы решили уважать его, потому что оно было принято демократическим путем», – приводит слова Ле Фюр агентство AFP.

Ранее Международный паралимпийский комитет (МПК ) пригласил шесть российских и четырех белорусских спортсменов для участия в Играх. Они выступят на соревнованиях под флагами своих стран.

Паралимпийский комитет Финляндии из-за допуска россиян и белорусов решил бойкотировать церемонию открытия Паралимпийских игр-2026 в Италии. Об этом решении также объявляли делегации Украины, Чехии, Литвы и Эстонии.