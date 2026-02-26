  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Франция не будет бойкотировать церемонию открытия Паралимпиады из-за участия россиян с флагом и гимном
17

Франция не будет бойкотировать церемонию открытия Паралимпиады из-за участия россиян с флагом и гимном

Франция не будет бойкотировать церемонию открытия Паралимпиады.

Французский паралимпийский и спортивный комитет (CPSF) не будет присоединяться к странам, отказавшихся от участия в церемонии открытия Паралимпийских игр из-за участия российских и белорусских спортсменов.

Об этом заявила председатель CPSF Мари-Амели Ле Фюр. 

«Мы не будем бойкотировать церемонию открытия – ни спортсмены, ни Паралимпийский комитет. Это является твердой позицией CPSF. Хотя мы не согласны с решением (о возвращении российских спортсменов), мы решили уважать его, потому что оно было принято демократическим путем», – приводит слова Ле Фюр агентство AFP. 

Ранее Международный паралимпийский комитет (МПК) пригласил шесть российских и четырех белорусских спортсменов для участия в Играх. Они выступят на соревнованиях под флагами своих стран. 

Паралимпийский комитет Финляндии из-за допуска россиян и белорусов решил бойкотировать церемонию открытия Паралимпийских игр-2026 в Италии. Об этом решении также объявляли делегации Украины, Чехии, Литвы и Эстонии.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Политика
МПК
паралимпийская сборная Беларуси
отстранение и возвращение России
logoПаралимпийские игры
logoпаралимпийская сборная России
17 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Игнорировать и бойкотировать инвалидов - это, конечно, верх цинизма в этой политике запрета России. Что кроме собственного хамства, невежества и бессердечности можно этим подчеркнуть и заявить...
У наших ушки на макушке!
Чуть утро осветило пушки
И леса синие верхушки —
Французы тут как тут...
скрипят зубами но терпят малютки.
да пофиг что они будут делать
Пошёл жарить лягушек.
Удар в спину! Ну хоть пусто денег дадут
Комментарий удален пользователем
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Комментарий удален пользователем
Шесть человек поставили на колени уже шесть стран .
Ответ Владимир Худящев
Шесть человек поставили на колени уже шесть стран .
Я понимаю те кто отказался находиться на открытии, боятся нашего присутствия?
А где Латвия, ещё идёт мыслительный процесс 😂
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Эстонский телерадиовещатель не будет транслировать соревнования с участием россиян и белорусов на Паралимпиаде-2026
25 февраля, 09:12
Глава Международного паралимпийского комитета о допуске россиян с флагом и гимном: «Это решение не может быть отменено»
23 февраля, 16:18
«Спорт для всех». Спецпосланник Трампа по глобальному партнерству поддержал участие россиян в Паралимпиаде с флагом и гимном
21 февраля, 12:42
Рекомендуем
Главные новости
Лыжи. Кубок мира. Непряева, Карлссон, Диггинс, Илар, Симпсон-Ларсен, Венг, Далквист, Саннесс, Фоснес пробегут скиатлон
вчера, 19:49
Когда сборная Бразилии завоевала первую медаль на зимних ОИ? Вспомните яркие победы в нашем тесте
вчера, 19:30Тесты и игры
Лыжи. Кубок мира. Коростелев, Клэбо, Амундсен, Нюэнгет, Рее, Лапалю, Фермойлен, Барп выступят в скиатлоне
вчера, 19:29
Прыжки с трамплина. Кубок мира. Домен Превц одержал победу, Эмбахер – 2-й, Шустер – 3-й
вчера, 19:09
Лыжи. Чемпионат России-2026. Терентьев, Большунов, Бакуров, Ардашев, Волков, Тиунов, Филимонов, Горбунов выступят в квалификации спринта свободным стилем
вчера, 18:51
Лыжи. Чемпионат России-2026. Фалеева, Баранова, Крамаренко, Степанова, Крупицкая, Пантрина пробегутв квалификации конькового спринта
вчера, 18:33
⚡ Лыжи. Кубок мира. Клэбо выиграл коньковый спринт, Хегген – 2-й, Мозер – 3-й, Коростелев не прошел квалификацию
вчера, 16:19
⚡ Лыжи. Кубок мира. Сван победила в коньковом спринте, Шистад – 2-я, Фендрих – 3-я, Непряева выбыла в 1/4 финала
вчера, 16:05
Австрийский лыжник Фермойлен: «После отстранения России лыжные гонки не стали лучше, не стали хуже. Они просто вообще никак не поменялись»
вчера, 15:22
Савелий Коростелев: «Когда-нибудь я и спринт подружимся, но не сейчас»
вчера, 14:15
Ко всем новостям
Последние новости
Велогонщик Закарин: «Разочарован тем, что на Олимпиаду по политическим причинам допустили только 13 россиян. Это неправильно»
26 февраля, 10:01
На «Сахалинском марафоне» провели флешмоб в честь Коростелева. Российский лыжник бежит 50 км на Олимпиаде
21 февраля, 11:05Фото
Мельниченко и Кусургашева выиграли «Сахалинский марафон» свободным стилем, Зародов и Шалабода – 2-е, Спицов и Заборская – 3-и
21 февраля, 10:50
Олег Матыцин: «Рад за нашего первопроходца в ски-альпинизме Филиппова, который достойно представил нашу страну на Олимпиаде»
19 февраля, 16:37
Так развлекался лыжник Филиппов перед Олимпиадой – смешно стригся, а теперь взял серебро!
19 февраля, 14:12ВидеоСпортс"
В чем выступят наши лыжники на Олимпиаде-2026? Распаковка от тренера – на ВидеоСпортсе’‘
18 февраля, 10:54ВидеоСпортс"
Бородавко о подготовке к чемпионату России: «У нас завершается сбор в Армении. После него спортсмены примут участие в гонке Легкова и затем отправятся на Сахалин»
13 февраля, 08:57
В Милане во время Олимпиады-2026 произошли столкновения полиции и нескольких десятков протестующих
7 февраля, 18:29
Виталий Смирнов: «Я не помню ни одной Олимпиады, на которой бы журналисты не писали, что город не готов к Играм»
5 февраля, 18:04
14 февраля в Москве пройдет второй старт лыжной ретро-гонки «Это все еще я»
5 февраля, 13:34
Рекомендуем