Франция не будет бойкотировать церемонию открытия Паралимпиады из-за участия россиян с флагом и гимном
Французский паралимпийский и спортивный комитет (CPSF) не будет присоединяться к странам, отказавшихся от участия в церемонии открытия Паралимпийских игр из-за участия российских и белорусских спортсменов.
Об этом заявила председатель CPSF Мари-Амели Ле Фюр.
«Мы не будем бойкотировать церемонию открытия – ни спортсмены, ни Паралимпийский комитет. Это является твердой позицией CPSF. Хотя мы не согласны с решением (о возвращении российских спортсменов), мы решили уважать его, потому что оно было принято демократическим путем», – приводит слова Ле Фюр агентство AFP.
Ранее Международный паралимпийский комитет (МПК) пригласил шесть российских и четырех белорусских спортсменов для участия в Играх. Они выступят на соревнованиях под флагами своих стран.
Паралимпийский комитет Финляндии из-за допуска россиян и белорусов решил бойкотировать церемонию открытия Паралимпийских игр-2026 в Италии. Об этом решении также объявляли делегации Украины, Чехии, Литвы и Эстонии.
