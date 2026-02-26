Александр Панжинский: «Коростелев очень хорошо выступил на Олимпиаде. Главное – он подарил нам радость от борьбы за медали»
Панжинский: Коростелев подарил нам радость борьбы за олимпийские медали.
Серебряный призер Олимпийских игр-2010 Александр Панжинский оценил выступление российского лыжника Савелия Коростелева на Играх-2026 в Италии.
Коростелев не завоевал наград, но занял 4-е место в скиатлоне и 5-е в классическом масс-старте на 50 км.
«Я считаю, что Савелий выступил очень хорошо на Олимпийских играх. Он показал высокий результат, ему немного не хватило до наград. Самое главное, что он подарил нам радость от борьбы за медали Олимпиады, пусть даже их и не получилось завоевать», – сказал Панжинский.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
Паньжинский выглядит человеком, который рад всему и всегда
О боги, уже радость от борьбы получают. Хотя по факту никакой борьбы там и не было. Большунов и Спицов реальные медали привозили, так Соринские их чем только не поливают в последние годы
Ну Большунов и Самцов не сильно лучше бы выступили
Но ведь и правда давно не болели за своих в лыжах. Я получил удовольствие
Одна отличная гонка, одна удовлетворительная, одна плохая и одна провальная. Опыт получил и ладно.
Но эти восторженные комментаторы предварительно навесили ему все возможные медали.
А пруфы будут? Чот не помню тут комментариев, как и слов комментаторов, что Савелий кучу медалей привезет. То, что будет бороться за медали - писали. Так он и боролся
Панжинскому доверили микрофон, но забыли забрать после ОИ.
Хорошо - это когда с медалями
Штоа?? Вспомнился клип, или мини фильм, где главный менеджер ( или дизайнер) рассказывает и доказывает всем что кривая это прямая, что чёрное это белое, ну и так далее, и вроде убедил.. Вот и Панжинский и многие другие занимаются тем же. Короче держат нас всех за... сами знаете кого. Очень и очень прискорбно. Неужели у руководства Федерации так подгорает? Что- то кажется, что да!. . В предверии от нелицеприятных вопросов от начальства.. Вот и пытаются создать общественное мнение, что всё хорошо
