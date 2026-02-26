Александр Панжинский: «Коростелев очень хорошо выступил на Олимпиаде. Главное – он подарил нам радость от борьбы за медали»

Панжинский: Коростелев подарил нам радость борьбы за олимпийские медали.

Серебряный призер Олимпийских игр-2010 Александр Панжинский оценил выступление российского лыжника Савелия Коростелева на Играх-2026 в Италии.

Коростелев не завоевал наград, но занял 4-е место в скиатлоне и 5-е в классическом масс-старте на 50 км.

«Я считаю, что Савелий выступил очень хорошо на Олимпийских играх. Он показал высокий результат, ему немного не хватило до наград. Самое главное, что он подарил нам радость от борьбы за медали Олимпиады , пусть даже их и не получилось завоевать», – сказал Панжинский.

