Устюгов о словах Вяльбе про то, что он завершает карьеру: «Три года назад еще закончил»
Устюгов пошутил, что завершил карьеру еще три года назад.
Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов отреагировал на слова главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе о том, что он завершает спортивную карьеру.
Ранее стало известно, что Устюгов не выступит на чемпионате России в Южно-Сахалинске.
«Почему Сергей Устюгов пропускает чемпионат России, надо спросить у него. Я думаю, он завершает карьеру», – сказала Вяльбе в комментарии для ТАСС.
«Три года назад еще закончил», – ответил лыжник в соцсети на вопрос о том, действительно ли он уходит из спорта.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
Выступая по юношам на России, уже был виден невероятный талант Сергея. Я тогда был в шоке, как можно при такой конкуренции (более 200 участников) выигрывать с такими отрывами в своей возрастной категории 92-93 г.р. Тогда мы просто виделись (я 94 года), но лично удалось познакомиться с ним позже, когда он уже был звездой мировых лыж - в 2019 году.
Но а для всех, кто не бегал с Сергеем на лыжах, он стал известен в Сочи в олимпийском спринте, где были все шансы победить, не случись того падения не по его вине.
Что могу сказать, Сергей крайне приятный человек, ни разу не возвышающий себя над всеми, поговорили о многом тогда, не только о лыжной карьере. До сих пор остался его личный номер. И я помню это чувство, когда Сергей подписался на мой лыжный блог в инсте. Это было что-то из детства, я не мог поверить своим глазам)
Устюгов - великий лыжник, потенциал которого был безграничен. Но он с такими же пороками, как и обычные люди. Любит полежать, отдохнуть, ориентируется сугубо на свое состояние при тренировочных планах, поэтому в том числе ему было так комфортно работать с Маркусом. Тот его как никто другой понимал. Хочется пожелать Сергею обрести себя в новом деле и продолжать жить в удовольствие.
