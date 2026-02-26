Устюгов о словах Вяльбе про то, что он завершает карьеру: «Три года назад еще закончил»

Устюгов пошутил, что завершил карьеру еще три года назад.

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов отреагировал на слова главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе о том, что он завершает спортивную карьеру.

Ранее стало известно, что Устюгов не выступит на чемпионате России в Южно-Сахалинске.

«Почему Сергей Устюгов пропускает чемпионат России, надо спросить у него. Я думаю, он завершает карьеру», – сказала Вяльбе в комментарии для ТАСС.

«Три года назад еще закончил», – ответил лыжник в соцсети на вопрос о том, действительно ли он уходит из спорта.