  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Устюгов о словах Вяльбе про то, что он завершает карьеру: «Три года назад еще закончил»
33

Устюгов о словах Вяльбе про то, что он завершает карьеру: «Три года назад еще закончил»

Устюгов пошутил, что завершил карьеру еще три года назад.

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов отреагировал на слова главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе о том, что он завершает спортивную карьеру. 

Ранее стало известно, что Устюгов не выступит на чемпионате России в Южно-Сахалинске. 

«Почему Сергей Устюгов пропускает чемпионат России, надо спросить у него. Я думаю, он завершает карьеру», – сказала Вяльбе в комментарии для ТАСС. 

«Три года назад еще закончил», – ответил лыжник в соцсети на вопрос о том, действительно ли он уходит из спорта. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
logoлыжные гонки
logoсборная России (лыжные гонки)
чемпионат России
logoЕлена Вяльбе
logoСергей Устюгов
33 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Понять Сергея можно. Многодетный отец, живет в Екб с семьёй, для нормальных тренировок нужно уезжать на месяц в его любимый Сыктывкар. И так раз за разом. Для чего? Чтобы конкретно к одной гонки подготовиться и выиграть ее? Это он уже неоднократно доказывал в разных дисциплинах от спринта до марафона.

Выступая по юношам на России, уже был виден невероятный талант Сергея. Я тогда был в шоке, как можно при такой конкуренции (более 200 участников) выигрывать с такими отрывами в своей возрастной категории 92-93 г.р. Тогда мы просто виделись (я 94 года), но лично удалось познакомиться с ним позже, когда он уже был звездой мировых лыж - в 2019 году.

Но а для всех, кто не бегал с Сергеем на лыжах, он стал известен в Сочи в олимпийском спринте, где были все шансы победить, не случись того падения не по его вине.

Что могу сказать, Сергей крайне приятный человек, ни разу не возвышающий себя над всеми, поговорили о многом тогда, не только о лыжной карьере. До сих пор остался его личный номер. И я помню это чувство, когда Сергей подписался на мой лыжный блог в инсте. Это было что-то из детства, я не мог поверить своим глазам)

Устюгов - великий лыжник, потенциал которого был безграничен. Но он с такими же пороками, как и обычные люди. Любит полежать, отдохнуть, ориентируется сугубо на свое состояние при тренировочных планах, поэтому в том числе ему было так комфортно работать с Маркусом. Тот его как никто другой понимал. Хочется пожелать Сергею обрести себя в новом деле и продолжать жить в удовольствие.
Ответ Александр Исаев
Понять Сергея можно. Многодетный отец, живет в Екб с семьёй, для нормальных тренировок нужно уезжать на месяц в его любимый Сыктывкар. И так раз за разом. Для чего? Чтобы конкретно к одной гонки подготовиться и выиграть ее? Это он уже неоднократно доказывал в разных дисциплинах от спринта до марафона. Выступая по юношам на России, уже был виден невероятный талант Сергея. Я тогда был в шоке, как можно при такой конкуренции (более 200 участников) выигрывать с такими отрывами в своей возрастной категории 92-93 г.р. Тогда мы просто виделись (я 94 года), но лично удалось познакомиться с ним позже, когда он уже был звездой мировых лыж - в 2019 году. Но а для всех, кто не бегал с Сергеем на лыжах, он стал известен в Сочи в олимпийском спринте, где были все шансы победить, не случись того падения не по его вине. Что могу сказать, Сергей крайне приятный человек, ни разу не возвышающий себя над всеми, поговорили о многом тогда, не только о лыжной карьере. До сих пор остался его личный номер. И я помню это чувство, когда Сергей подписался на мой лыжный блог в инсте. Это было что-то из детства, я не мог поверить своим глазам) Устюгов - великий лыжник, потенциал которого был безграничен. Но он с такими же пороками, как и обычные люди. Любит полежать, отдохнуть, ориентируется сугубо на свое состояние при тренировочных планах, поэтому в том числе ему было так комфортно работать с Маркусом. Тот его как никто другой понимал. Хочется пожелать Сергею обрести себя в новом деле и продолжать жить в удовольствие.
Так пусть снимется со ставки тогда. А то и рыбку съесть и руки не обгадить
Ответ Вячеслав Клименко
Так пусть снимется со ставки тогда. А то и рыбку съесть и руки не обгадить
Там такая ставка, я вас умоляю) лыжная федерация не обеднеет. Тем более к ставке Сергея никаких вопросов и быть не может, он всё ещё действующий чемпион России в спринте 2025 года. По итогам этого сезона со ставки снимут, так что все справедливо здесь.
Смешно ппц🤦 Вяльбе перерасчёт за три года сделала бы ему, посмеяться вместе
Закончил значит Сергей уже по настоящему соревновательный свой лыжный путь в 34 года ! Лыжник, за которого всегда болел и желал побед ,лыжник который считаю полностью победно не раскрылся , мог бы достичь большего -одна из причин мешали травмы !
У Устюгова недавно третий ребенок родился. Для международки он закрыт навсегда, а в России он все выиграл уже по много раз… Вот зачем ему продолжать и обострять травмы?! А на счет финансирования- вы откуда знаете что и за что он получает? В сборной он потому что спринт на ЧР в прошлом году выиграл+ в Хантах нет лыжника его уровня и он помогал малой родине выступая за ХМАО. А сейчас да, он попытался настроится на сезон, даже в Сыктывкар поехал на сбор…но читайте выше- откуда мотивации то взяться?! Ему бы тренировать, опытом делиться
Высшая справедливость была поставить Сергея в состав пекинской эстафеты. Был очень рад за него.
Ну так и есть
Ясень пень завершает. Возраст.
Это тогда он взял спринт, а потом и марафон с судорогами?
Ответ Guillermo
Это тогда он взял спринт, а потом и марафон с судорогами?
Нет, это когда он деклассировал большуна и в спринте, и в марафоне, выиграл в одну калитку и из ныне бегающих такое не повторить никому
Да понять то можно его, понимаю почему нет активности и желания что-то делать, мотивации нет совсем, все давно доказал, но на зарплате сидит зря. Надо официально закончить и всё.
А так не очень красиво получается
Смешно. Ещё в ноябре сам говорил что тренируется и собирается выступить где нибудь.
Ответ zigzag1
Смешно. Ещё в ноябре сам говорил что тренируется и собирается выступить где нибудь.
втирал всем по ушам чтобы зарплату получать а сам уже принял решение завязать с гонками
Ответ zigzag1
Смешно. Ещё в ноябре сам говорил что тренируется и собирается выступить где нибудь.
Так уже несколько лет живёт. На 1-2 гонки подготовить за год получалось. А теперь видно что уже не может.
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Устюгов пропустит чемпионат России в Южно-Сахалинске
19 февраля, 06:30
Елена Вяльбе: «У Устюгова проблемы со спиной. Думаю, он еще побегает, правда, не на высоких позициях»
7 декабря 2025, 10:34
Сергей Устюгов: «По гонкам я пока не настраиваюсь на какие-то результаты. Сейчас мне главное – втянуться, чтобы организм не сбоил»
29 ноября 2025, 06:53
Рекомендуем
Главные новости
Лыжи. Кубок мира. Непряева, Карлссон, Диггинс, Илар, Симпсон-Ларсен, Венг, Далквист, Саннесс, Фоснес пробегут скиатлон
вчера, 19:49
Когда сборная Бразилии завоевала первую медаль на зимних ОИ? Вспомните яркие победы в нашем тесте
вчера, 19:30Тесты и игры
Лыжи. Кубок мира. Коростелев, Клэбо, Амундсен, Нюэнгет, Рее, Лапалю, Фермойлен, Барп выступят в скиатлоне
вчера, 19:29
Прыжки с трамплина. Кубок мира. Домен Превц одержал победу, Эмбахер – 2-й, Шустер – 3-й
вчера, 19:09
Лыжи. Чемпионат России-2026. Терентьев, Большунов, Бакуров, Ардашев, Волков, Тиунов, Филимонов, Горбунов выступят в квалификации спринта свободным стилем
вчера, 18:51
Лыжи. Чемпионат России-2026. Фалеева, Баранова, Крамаренко, Степанова, Крупицкая, Пантрина пробегутв квалификации конькового спринта
вчера, 18:33
⚡ Лыжи. Кубок мира. Клэбо выиграл коньковый спринт, Хегген – 2-й, Мозер – 3-й, Коростелев не прошел квалификацию
вчера, 16:19
⚡ Лыжи. Кубок мира. Сван победила в коньковом спринте, Шистад – 2-я, Фендрих – 3-я, Непряева выбыла в 1/4 финала
вчера, 16:05
Австрийский лыжник Фермойлен: «После отстранения России лыжные гонки не стали лучше, не стали хуже. Они просто вообще никак не поменялись»
вчера, 15:22
Савелий Коростелев: «Когда-нибудь я и спринт подружимся, но не сейчас»
вчера, 14:15
Ко всем новостям
Последние новости
Велогонщик Закарин: «Разочарован тем, что на Олимпиаду по политическим причинам допустили только 13 россиян. Это неправильно»
26 февраля, 10:01
На «Сахалинском марафоне» провели флешмоб в честь Коростелева. Российский лыжник бежит 50 км на Олимпиаде
21 февраля, 11:05Фото
Мельниченко и Кусургашева выиграли «Сахалинский марафон» свободным стилем, Зародов и Шалабода – 2-е, Спицов и Заборская – 3-и
21 февраля, 10:50
Олег Матыцин: «Рад за нашего первопроходца в ски-альпинизме Филиппова, который достойно представил нашу страну на Олимпиаде»
19 февраля, 16:37
Так развлекался лыжник Филиппов перед Олимпиадой – смешно стригся, а теперь взял серебро!
19 февраля, 14:12ВидеоСпортс"
В чем выступят наши лыжники на Олимпиаде-2026? Распаковка от тренера – на ВидеоСпортсе’‘
18 февраля, 10:54ВидеоСпортс"
Бородавко о подготовке к чемпионату России: «У нас завершается сбор в Армении. После него спортсмены примут участие в гонке Легкова и затем отправятся на Сахалин»
13 февраля, 08:57
В Милане во время Олимпиады-2026 произошли столкновения полиции и нескольких десятков протестующих
7 февраля, 18:29
Виталий Смирнов: «Я не помню ни одной Олимпиады, на которой бы журналисты не писали, что город не готов к Играм»
5 февраля, 18:04
14 февраля в Москве пройдет второй старт лыжной ретро-гонки «Это все еще я»
5 февраля, 13:34
Рекомендуем