  • Мика Фермойлен: «Два российских лыжника на Кубке мира – хороший первый шаг. Люди на Западе видят, что русские ребята такие же, как они»
69

Австрийский лыжник Мика Фермойлен высказался об участии Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой в международных соревнованиях под эгидой FIS

Коростелев и Непряева в декабре прошлого года получили нейтральный статус от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

«Два российских спортсмена на Кубке мира – хороший первый шаг. Думаю, увеличение их числа будет зависеть от обстоятельств. Люди на Западе видят, что русские ребята такие же, как они. Это не какие-то пришельцы, а Савелий еще и отлично говорит по-английски.

Благодаря этому, его отлично приняли все иностранцы. Теперь нужно подождать, и тогда мы увидим, появятся ли новые россияне на Кубке мира в следующем сезоне», – сказал Фермойлен. 

«Он посол новой России». Коростелев – идеальный лыжник для нашего камбэка

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
69 комментариев
А до этого на Западе думали , что русские ребята какие ? Детей на завтрак едят и водкой запивают ?
Ответ ihorerin
Ответ ihorerin
Все так. Голубь мира Sting в пику холодной войны во всех смыслах исполнил композицию Russians, где в припеве было "I hope the Russians loves their childrens too". Не know, а именно "надеюсь". Это ж насколько надо быть отбитым, чтобы даже думать о таком...
Какой добрый. Нужно подождать и может быть тогда. А лыжников в сборную должны не по результатам брать, а по знанию английского и общительности? Вроде поддержал, а по факту не против фильтрации и продолжения отстранения
Интересный критерий допуска на международные соревнования - похожесть на западных людей.
Ответ Президент зоопарка
Интересный критерий допуска на международные соревнования - похожесть на западных людей.
Так говорит, как будто нас там лет 200 не было или мы с другой планеты прилетели. О смотрите, они такие же как мы))
Ну да, 4 года назад они же задом наперед бегали... Заметили они
А раньше думали русские ребята шестирукие и восмиухие?
Ответ Diyas
А раньше думали русские ребята шестирукие и восмиухие?
с водкой, балалайкой, медведем и калашом
Ответ Олег Кучтраев
с водкой, балалайкой, медведем и калашом
С калашом думали про биатлонистов
Это отвратительно, что он сказал
"Люди на Западе видят, что русские ребята такие же, как они"

То есть в 2026 году европкиным варварам надо объяснять такие вещи? Причём, вроде, мы это пытались уже в истории делать...
Ответ Фан Рубина
"Люди на Западе видят, что русские ребята такие же, как они" То есть в 2026 году европкиным варварам надо объяснять такие вещи? Причём, вроде, мы это пытались уже в истории делать...
Ты максимум что пытался это пиво сильно не растрясти по дороге домой, чтобы слишком много в раковину не вылилось))))
Ответ Фан Рубина
"Люди на Западе видят, что русские ребята такие же, как они" То есть в 2026 году европкиным варварам надо объяснять такие вещи? Причём, вроде, мы это пытались уже в истории делать...
Главное английский знает. В тусовке, без команды, должного сопровождения, без шансов. Добродетели. Ждёт 2-ой шаг через 4 года. 2+2 наверное.
Люди на западе сами придумали, что русские - это люди категории Б. А сейчас их ещё и переубеждать назад надо?
Ответ Guillermo
Люди на западе сами придумали, что русские - это люди категории Б. А сейчас их ещё и переубеждать назад надо?
А ты думаешь, что они уже все красные ковровые дорожки в своих икеях раскупили, чтобы перед нами расстелить? Даже такие высказывания по факту очень хороший знак. Но пока редкий, увы.
Ответ *Vladko*
А ты думаешь, что они уже все красные ковровые дорожки в своих икеях раскупили, чтобы перед нами расстелить? Даже такие высказывания по факту очень хороший знак. Но пока редкий, увы.
Я не думаю, а знаю, что они националисты. Себя ставят выше других, и ничего в голове ге щёлкает
