Мика Фермойлен: «Два российских лыжника на Кубке мира – хороший первый шаг. Люди на Западе видят, что русские ребята такие же, как они»

Австриец Фермойлен: два российских лыжника на Кубке мира – хороший первый шаг.

Австрийский лыжник Мика Фермойлен высказался об участии Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой в международных соревнованиях под эгидой FIS .

Коростелев и Непряева в декабре прошлого года получили нейтральный статус от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

«Два российских спортсмена на Кубке мира – хороший первый шаг. Думаю, увеличение их числа будет зависеть от обстоятельств. Люди на Западе видят, что русские ребята такие же, как они. Это не какие-то пришельцы, а Савелий еще и отлично говорит по-английски.

Благодаря этому, его отлично приняли все иностранцы. Теперь нужно подождать, и тогда мы увидим, появятся ли новые россияне на Кубке мира в следующем сезоне», – сказал Фермойлен.

«Он посол новой России». Коростелев – идеальный лыжник для нашего камбэка