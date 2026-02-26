Мика Фермойлен: «Два российских лыжника на Кубке мира – хороший первый шаг. Люди на Западе видят, что русские ребята такие же, как они»
Австрийский лыжник Мика Фермойлен высказался об участии Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой в международных соревнованиях под эгидой FIS.
Коростелев и Непряева в декабре прошлого года получили нейтральный статус от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).
«Два российских спортсмена на Кубке мира – хороший первый шаг. Думаю, увеличение их числа будет зависеть от обстоятельств. Люди на Западе видят, что русские ребята такие же, как они. Это не какие-то пришельцы, а Савелий еще и отлично говорит по-английски.
Благодаря этому, его отлично приняли все иностранцы. Теперь нужно подождать, и тогда мы увидим, появятся ли новые россияне на Кубке мира в следующем сезоне», – сказал Фермойлен.
«Он посол новой России». Коростелев – идеальный лыжник для нашего камбэка
То есть в 2026 году европкиным варварам надо объяснять такие вещи? Причём, вроде, мы это пытались уже в истории делать...