Степанова о скиатлоне на ЧР: «Большунов не был готов к спурту. Он как будто бежал по методичке двухлетней давности»
Вероника Степанова оценила результат Александра Большунова в скиатлоне на чемпионате России по лыжам (5-е место).
«Большунов прошел, не поздравил группу Сорина опять-таки. Возможно, сегодня была командная тактика. Сергея Ардашева я поздравляю сердечно.
Смотрите, как Большунов не был готов к этому спурту от Митрошина, который начал уже давать темп. Он как будто бежал по методичке двухлетней давности. Спортсмены два года назад не смогли бы поддержать его ускорение, сейчас они потренировались. Саша, ты в курсе, что мы стали сильнее, а ты бегаешь по старым правилам? Надо менять», – сказала Степанова в эфире телеканала «Матч ТВ».
А по существу скажу вот еще что, если вы болеете за наших современных новых лыжников, которые почитают норвежцев, при этом не уважают своих же легенд из своей же сборной рядом. То Бог вам судья) Я болею за мужиков, кто отдаст дань уважения сопернику, но никогда не скажет, что этот соперник недосягаем. Стратегическое мышление лузера никогда не приведет к большим победам ни в спорте, ни в жизни.
А то, что другие лыжники не любят Большунова, так он сам всё сделал для этого своим поведением, начиная с Устюгова и заканчивая нынешними конкурентами. Отличные спортсмены не всегда такие же люди.
Возможно не успел полностью восстановиться после вчерашней разделки (всё же 2 такие гонки подряд это перебор), либо пробовал поберечься, чтобы больше гонок на ЧР выиграть. В любом случае хороший "щелчок по носу" для Александра и повод погиенить для отдельных личностей (а то у них после вчерашней победы Большунова и сегодняшней Степановой уже депрессия могла начаться).
Вообще Степанова ещё про спуски всё правильно сказала, Легков и многие российские лыжники привыкли к простеньким спускам на Кубке России, а ведь по сравнению с трассами Кубка Мира даже эти спуски на Сахалине гораздо легче. Ей бы прекратить лезть в политоту и поубавить чувство собственной важности.