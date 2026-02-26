Степанова о скиатлоне на ЧР: «Большунов не был готов к спурту. Он как будто бежал по методичке двухлетней давности»

Степанова о Большунове: он бежал по методичке двухлетней давности.

Вероника Степанова оценила результат Александра Большунова в скиатлоне на чемпионате России по лыжам (5-е место).

«Большунов прошел, не поздравил группу Сорина опять-таки. Возможно, сегодня была командная тактика. Сергея Ардашева я поздравляю сердечно.

Смотрите, как Большунов не был готов к этому спурту от Митрошина, который начал уже давать темп. Он как будто бежал по методичке двухлетней давности. Спортсмены два года назад не смогли бы поддержать его ускорение, сейчас они потренировались. Саша, ты в курсе, что мы стали сильнее, а ты бегаешь по старым правилам? Надо менять», – сказала Степанова в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Саша, мы стали сильнее, а ты бегаешь по старым правилам». Большунов проиграл на ЧР и получил от Степановой