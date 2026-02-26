  • Спортс
  • Степанова о скиатлоне на ЧР: «Большунов не был готов к спурту. Он как будто бежал по методичке двухлетней давности»
Вероника Степанова оценила результат Александра Большунова в скиатлоне на чемпионате России по лыжам (5-е место).

«Большунов прошел, не поздравил группу Сорина опять-таки. Возможно, сегодня была командная тактика. Сергея Ардашева я поздравляю сердечно.

Смотрите, как Большунов не был готов к этому спурту от Митрошина, который начал уже давать темп. Он как будто бежал по методичке двухлетней давности. Спортсмены два года назад не смогли бы поддержать его ускорение, сейчас они потренировались. Саша, ты в курсе, что мы стали сильнее, а ты бегаешь по старым правилам? Надо менять», – сказала Степанова в эфире телеканала «Матч ТВ».

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Спортс’’
Степанова знаток методичек, что старых, что новых...
Только ленивый не пинает Большунова сейчас
Ответ malinin
Только ленивый не пинает Большунова сейчас
интересно, почему?
Ответ Лжетрофеич
интересно, почему?
Плюшки видно майонез даёт им за это и хорошие.
Яхуярвиноусиайнен, вы уже конкретно опозорились в теме с Устюговым, сразу удалив свой коммент. И все, кто тут постоянно на лыжных ветках, это заметили)

А по существу скажу вот еще что, если вы болеете за наших современных новых лыжников, которые почитают норвежцев, при этом не уважают своих же легенд из своей же сборной рядом. То Бог вам судья) Я болею за мужиков, кто отдаст дань уважения сопернику, но никогда не скажет, что этот соперник недосягаем. Стратегическое мышление лузера никогда не приведет к большим победам ни в спорте, ни в жизни.
Ответ Александр Исаев
Яхуярвиноусиайнен, вы уже конкретно опозорились в теме с Устюговым, сразу удалив свой коммент. И все, кто тут постоянно на лыжных ветках, это заметили) А по существу скажу вот еще что, если вы болеете за наших современных новых лыжников, которые почитают норвежцев, при этом не уважают своих же легенд из своей же сборной рядом. То Бог вам судья) Я болею за мужиков, кто отдаст дань уважения сопернику, но никогда не скажет, что этот соперник недосягаем. Стратегическое мышление лузера никогда не приведет к большим победам ни в спорте, ни в жизни.
Большунов - переоценённый лузер.
А фанаты его говорят что он бы Клэбо уничтожил на ОИ.
Ответ Hobbit Abay
А фанаты его говорят что он бы Клэбо уничтожил на ОИ.
Он и сам так говорит- приезжай и забирай медали.
Ответ Hobbit Abay
А фанаты его говорят что он бы Клэбо уничтожил на ОИ.
Фанаты Сан Саныча как повесили в углу его икону после олимпийских наград, так и продолжают молиться на него сейчас. Они не хотят признавать реальность, что Большунов сегодня слабее себя самого тех лет. Это как в фигурке практически. Там такая же история.
А то, что другие лыжники не любят Большунова, так он сам всё сделал для этого своим поведением, начиная с Устюгова и заканчивая нынешними конкурентами. Отличные спортсмены не всегда такие же люди.
По факту всё сказала, Большунов почти до финиша "гулял", надеялся всех на большом финишном подъеме сбросить, но не получилось, в итоге на спуске его накатили, на финишную прямую выехал пятым и в спурте уже был пассажиром.
Возможно не успел полностью восстановиться после вчерашней разделки (всё же 2 такие гонки подряд это перебор), либо пробовал поберечься, чтобы больше гонок на ЧР выиграть. В любом случае хороший "щелчок по носу" для Александра и повод погиенить для отдельных личностей (а то у них после вчерашней победы Большунова и сегодняшней Степановой уже депрессия могла начаться).
Вообще Степанова ещё про спуски всё правильно сказала, Легков и многие российские лыжники привыкли к простеньким спускам на Кубке России, а ведь по сравнению с трассами Кубка Мира даже эти спуски на Сахалине гораздо легче. Ей бы прекратить лезть в политоту и поубавить чувство собственной важности.
Господи, методичка,нашлась...за весь сезон 5 от силы 6 гонок пробежала....Сама то с каким пафосно поздравила Алину пожатием руки, с выражением лица " типа, ну кто тут королева?"...
Причём здесь методичка? На что реально был готов, на то и пробежал.
о, степашке дали допуск к микрофону. и первым делом сразу наброс на АБ. блогер-зумерка, что с нее взять
По каким старым правилам? О чём эта мадам говорливая? На последнем скиатлоне месяц назад, Саня ушёл в отрыв и победил с хорошим результатом. У Степашки ЧСВ зашкаливают.
Какая методичка?:есть силы-….(бежи),.Степанова везде уже
