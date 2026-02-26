Елена Вяльбе: «Хотелось бы, чтобы ребята, которых не пригласили на международные старты, не смотрели косо на Коростелева и Непряеву, не держали на них зла»

Вяльбе: хотелось бы, чтобы в команде не смотрели косо на Коростелева и Непряеву.

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе надеется, что у Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой не будет конфликтов с лыжниками, которые не были допущены к международным стартам.

Коростелев и Непряева в декабре получили нейтральный статус от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) и выступили на этапах Кубка мира и Олимпийских играх-2026.

– Смотрели Олимпиаду? Как вы прожили этот период? Как общались с ребятами?

– Я ни разу не звонила им, только писала. Посмотрела все гонки, где бежали ребята. Я всегда говорю спортсменам, что всегда в них верю. Да, что‑то сейчас не получилось.

Писала Даше, что нужно все проанализировать, к ней все‑таки вопросов больше. Мне важно, чтобы ребята хорошо их приняли обратно. У нас не было никаких отборов, понятно, что внутри команды может висеть не очень приятная атмосфера. Хотелось бы, чтобы ребята, которых не пригласили [на международные старты], не держали зла.

Мы все читали, как Вероника Степанова выступала по поводу того, как нужно ехать на Олимпиаду. Мне обидно, что она говорила такие вещи. Потому что и она на Кубке мира выступала не так хорошо, и у нее были 40-е места. Потому что для человека, который тренируется не один, как, например, Серега Устюгов тренировался, и поэтому он мог сказать что угодно, а ты тренируешься в этой стае, находишься в одной команде... Вместо того чтобы [поддержать]... ну промолчи. Некрасиво это.

Поэтому хочется, чтобы ребята не смотрели на них косо. Понимаю, как обидно другим спортсменам, как им сложно, но нужно перетерпеть, остаться человеком. Даше и Савелию повезло, они будто выиграли в лотерею. Но мы живем в такое время, без правил и законов. Нужно смириться, ставить перед собой цель и идти к ней, – сказала Вяльбе.

