  • Елена Вяльбе: «Хотелось бы, чтобы ребята, которых не пригласили на международные старты, не смотрели косо на Коростелева и Непряеву, не держали на них зла»
Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе надеется, что у Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой не будет конфликтов с лыжниками, которые не были допущены к международным стартам.

Коростелев и Непряева в декабре получили нейтральный статус от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) и выступили на этапах Кубка мира и Олимпийских играх-2026.

– Смотрели Олимпиаду? Как вы прожили этот период? Как общались с ребятами?

– Я ни разу не звонила им, только писала. Посмотрела все гонки, где бежали ребята. Я всегда говорю спортсменам, что всегда в них верю. Да, что‑то сейчас не получилось.

Писала Даше, что нужно все проанализировать, к ней все‑таки вопросов больше. Мне важно, чтобы ребята хорошо их приняли обратно. У нас не было никаких отборов, понятно, что внутри команды может висеть не очень приятная атмосфера. Хотелось бы, чтобы ребята, которых не пригласили [на международные старты], не держали зла.

Мы все читали, как Вероника Степанова выступала по поводу того, как нужно ехать на Олимпиаду. Мне обидно, что она говорила такие вещи. Потому что и она на Кубке мира выступала не так хорошо, и у нее были 40-е места. Потому что для человека, который тренируется не один, как, например, Серега Устюгов тренировался, и поэтому он мог сказать что угодно, а ты тренируешься в этой стае, находишься в одной команде... Вместо того чтобы [поддержать]... ну промолчи. Некрасиво это.

Поэтому хочется, чтобы ребята не смотрели на них косо. Понимаю, как обидно другим спортсменам, как им сложно, но нужно перетерпеть, остаться человеком. Даше и Савелию повезло, они будто выиграли в лотерею. Но мы живем в такое время, без правил и законов. Нужно смириться, ставить перед собой цель и идти к ней, – сказала Вяльбе. 

Где следить за нашими олимпийцами дальше?

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
Коростелев и Непряева не САМИ СЕБЯ отправили на Олимпиаду ! Их пригласили МОК и Международная лыжная федерация ! Они нормально выступили на Олимпиаде - в свою силу !! Держать зло на них могут только не очень умные люди ...
Ответ Альваро Рекоба
Коростелев и Непряева не САМИ СЕБЯ отправили на Олимпиаду ! Их пригласили МОК и Международная лыжная федерация ! Они нормально выступили на Олимпиаде - в свою силу !! Держать зло на них могут только не очень умные люди ...
Ну по логике недалёких, надо было отказываться, оставить себя без опыта участия в международных стартах и шансов побороться за медали.
Ответ Альваро Рекоба
Коростелев и Непряева не САМИ СЕБЯ отправили на Олимпиаду ! Их пригласили МОК и Международная лыжная федерация ! Они нормально выступили на Олимпиаде - в свою силу !! Держать зло на них могут только не очень умные люди ...
Это советско-российский менталитет такой. Построил человек дом,купил дорогую машину,-все своим трудом.А все равно найдутся те,кто скажут-наворовал и при первой же возможности или отсуствии безнаказанности - придут и подожгут
Сама идею подкидывает и накидывает неплохо)
Ответ bukvoed33
Сама идею подкидывает и накидывает неплохо)
Хочет чтоб конкурентов не было)
Они действующие победители кубка России, кого еще отправлять нужно было то?
Ответ Роман Абрамов
Они действующие победители кубка России, кого еще отправлять нужно было то?
Они единственные допущенные, кого еще отправлять было?
Ответ OnlyDendy
Они единственные допущенные, кого еще отправлять было?
Вяльбе говорит, что это как лотерея, а по факту пригласили сильнейшего мужчину/женщину по итогам прошлого сезона
Каждый сам кузнец своего счастья. Последние 4 года показали это довольно отчётливо. Напомню, тем, кто откажется от Олимпиады, в своё время пообещали Игры Дружбы) В итоге вместо Игр Дружбы получили обещания бесноватого Дегтярёва, что в страну пускать не будут... Впрочем нельзя не отметить, что такие реплики гораздо дешевле, чем организация соревнований :)))
Степанова очень подходит для депутатства, это один интеллектуальный уровень. Тем более она кричит, как их всех любит и восхищается. В чём проблема, её ещё не позвали)))
Ребята не смогут,Губернеев поможет...
Обид может и не будет, но справедливости в данной ситуации нет. И самим допущенным нужно быть аккуратнее в выражениях. Ребята молодые, вряд ли хватит терпения и Валерьевна как никто понимает щекотливость происходящего.
Сказал человек который сам постоянно воду мутит и придумывает инфоповоды
А разве не так давно все говорили, что едут без флага на олимпиаду предатели?
Блестяще выступили и ни в коем случае не держим зла. Посмотрел все лыжные гонки на Олимпиаде.
Все было очень круто.
