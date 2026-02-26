  • Спортс
Вероника Степанова: «Мы готовимся к яркому возвращению на международную арену, Южно-Сахалинск – отличный полигон для тестирования»

Лыжница Степанова: готовимся к яркому возвращению на международные старты.

Олимпийская чемпионка Вероника Степанова заявила, что российские лыжники готовятся к возвращению на международные соревнования.

Степанова выиграла скиатлон на чемпионате России, который проходит в Южно-Сахалинске.

«Сейчас мы на чемпионате России в Южно-Сахалинске, мы готовимся к возвращению на международную арену, и это отличный полигон для тестирования.

Вчера я показала, насколько меня хватает на максимальной скорости. Хватило на 8 км, 2 км еще доработаю, есть время. Мы готовимся к яркому возвращению», – сказала лыжница.

Также она поблагодарила губернатора Сахалинской области за подаренного краба.

«Я так понимаю, что это подарок от губернатора [Сахалинской области Валерия Лимаренко], он умеет читать мысли. Представляете, я вчера вечером думала о крабе, камчатском крабе. Спасибо большое, это неожиданно и очень приятно», – добавила Степанова. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
Она-то куда готовится?
Ответ fewral
Она-то куда готовится?
Комментарий скрыт
Ответ fewral
Она-то куда готовится?
Краба есть она готовится. Такой горизонт планирования.
Зачем ей междунароная арена, там же один разврат и бездуховность!
Ответ gzot11
Зачем ей междунароная арена, там же один разврат и бездуховность!
Ну по сегодняшним "канонам" она тоже в "традиционные ценности " не укладывается
Ой, какая же она пустая
Ответ ekaterina_)))
Ой, какая же она пустая
Комментарий скрыт
Ответ ekaterina_)))
Ой, какая же она пустая
Комментарий скрыт
Готовится словить дежурную минуту от Фриды на десятке)
держись, Белоруссия
Пора как бы поумнеть уже
Ответ svema
Пора как бы поумнеть уже
Ей не грозит
Ответ svema
Пора как бы поумнеть уже
Мудрость приходит с возрастом.
Иногда возраст приходит один.
Мы готовимся к яркому возвращению...С хлопушками и конфетти?
Тебя то пустят, ага
Я так понимаю, что это подарок от губернатора [Сахалинской области Валерия Лимаренко], он умеет читать мысли. Представляете, я вчера вечером думала о крабе, камчатском крабе.

А может быть это "позиционный намёк" ?
Это смешно и одновременно грустно. К какому возвращению они готовятся??? Нет никаких предпосылок для потепления, ситуация с каждым днем становится только хуже, в нейтральном статусе недавно отказали даже самым нейтральным , 99% отказов. Что за фантазии, откуда эти надежды?
Ответ watchman
Это смешно и одновременно грустно. К какому возвращению они готовятся??? Нет никаких предпосылок для потепления, ситуация с каждым днем становится только хуже, в нейтральном статусе недавно отказали даже самым нейтральным , 99% отказов. Что за фантазии, откуда эти надежды?
Ну хуже точно ничего не стало.
