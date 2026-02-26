Вероника Степанова: «Мы готовимся к яркому возвращению на международную арену, Южно-Сахалинск – отличный полигон для тестирования»

Лыжница Степанова: готовимся к яркому возвращению на международные старты.

Олимпийская чемпионка Вероника Степанова заявила, что российские лыжники готовятся к возвращению на международные соревнования.

Степанова выиграла скиатлон на чемпионате России, который проходит в Южно-Сахалинске.

«Сейчас мы на чемпионате России в Южно-Сахалинске, мы готовимся к возвращению на международную арену, и это отличный полигон для тестирования.

Вчера я показала, насколько меня хватает на максимальной скорости. Хватило на 8 км, 2 км еще доработаю, есть время. Мы готовимся к яркому возвращению», – сказала лыжница.

Также она поблагодарила губернатора Сахалинской области за подаренного краба.

«Я так понимаю, что это подарок от губернатора [Сахалинской области Валерия Лимаренко], он умеет читать мысли. Представляете, я вчера вечером думала о крабе, камчатском крабе. Спасибо большое, это неожиданно и очень приятно», – добавила Степанова.

