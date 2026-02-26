  • Спортс
  • Коростелев пропустит финал Кубка России в Кировске, так как побежит марафон в Холменколлене
39

Коростелев не выступит в финале Кубка России по лыжным гонкам.

Российский лыжник Савелий Коростелев не выступит в финале Кубка России по лыжным гонкам, так как побежит марафон в Холменколлене, сообщила глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

Финал Кубка России пройдет в Апатитах и Кировске с 28 марта по 5 апреля. 

– Коростелев и Дарья Непряева приедут на финал Кубка России?

– Савелий – нет, Даша – да. Коростелев не успеет, он поедет полтинник в Холменколлене.

На финал Кубка мира в США не поедем. Планы такие были, но подумали и решили, что столько денег палить достаточно бессмысленно. Если бы кто‑то боролся за первое место в общем зачете Кубка мира и надо было туда ехать, то в этом был бы резон, – сказала Вяльбе. 

Где следить за нашими олимпийцами дальше?

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
39 комментариев
Ну правильно, Холменколлен важнее
А что Даша не хочет Холменколлен пробежать? Или Милана хватило?
Ответ OnlyDendy
А что Даша не хочет Холменколлен пробежать? Или Милана хватило?
Там просто все лыжи охранять будут)
Ответ OnlyDendy
А что Даша не хочет Холменколлен пробежать? Или Милана хватило?
Можно было бы и норвежские лыжи затрофеить, чтобы привезти на изучение
Марафон в Осло 14 марта, а Кировск 28марта - 5апреля.
Ответ Papiru
Марафон в Осло 14 марта, а Кировск 28марта - 5апреля.
Комментарий скрыт
Ответ Александр Шульгин
Комментарий скрыт
Он 4 и 5 в мире на длинных дистанциях. Он уже все и всем доказал.
