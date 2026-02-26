Коростелев пропустит финал Кубка России в Кировске, так как побежит марафон в Холменколлене

Коростелев не выступит в финале Кубка России по лыжным гонкам.

Российский лыжник Савелий Коростелев не выступит в финале Кубка России по лыжным гонкам, так как побежит марафон в Холменколлене, сообщила глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе .

Финал Кубка России пройдет в Апатитах и Кировске с 28 марта по 5 апреля.

– Коростелев и Дарья Непряева приедут на финал Кубка России?

– Савелий – нет, Даша – да. Коростелев не успеет, он поедет полтинник в Холменколлене.

На финал Кубка мира в США не поедем. Планы такие были, но подумали и решили, что столько денег палить достаточно бессмысленно. Если бы кто‑то боролся за первое место в общем зачете Кубка мира и надо было туда ехать, то в этом был бы резон, – сказала Вяльбе.

