Ардашев о победе в скиатлоне на ЧР: «Я думал, в Казани была мясорубка. Старался выполнять план тренера, но не смог»
Российский лыжник Сергей Ардашев после победы в скиатлоне на чемпионате России в Южно‑Сахалинске заявил, что гонка получилась очень контактной.
«Я думал, что в Казани была мясорубка... Старался выполнять план тренера, но не смог. Постоянно опускался назад. Некоторые парни чувствуют силы, пытаются выйти вперед, но не понимаю, для чего они это делают, потому что начинают уставать ближе к третьему кругу.
Они тратят силы, чтобы вернуться вперед, выбивают лидеров, которые откатываются назад. Понятно, они тоже борются, но нужно рассчитывать свои силы», – сказал Ардашев в эфире «Матч ТВ».
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
Немного непонятный комментарий лично для меня ребята в основном молодые и неопытные, у них была иллюзия возможности отрыва. Почему не понятно зачем делали ? - как раз ясно. Кстати своими рывками и утомили Большунова чем хитрый Ардашев воспользовался.
Очевидно они это делают, потому что на финише ничего не светит
С победой! Вот это была заруба на финише! Зрелищно!!!
Скиатлон всё-таки это 15+15.
