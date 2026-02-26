Ардашев о победе в скиатлоне на ЧР: «Я думал, в Казани была мясорубка. Старался выполнять план тренера, но не смог»

Ардашев о победе в скиатлоне: старался выполнять план тренера, но не смог.

Российский лыжник Сергей Ардашев после победы в скиатлоне на чемпионате России в Южно‑Сахалинске заявил, что гонка получилась очень контактной.

«Я думал, что в Казани была мясорубка... Старался выполнять план тренера, но не смог. Постоянно опускался назад. Некоторые парни чувствуют силы, пытаются выйти вперед, но не понимаю, для чего они это делают, потому что начинают уставать ближе к третьему кругу.

Они тратят силы, чтобы вернуться вперед, выбивают лидеров, которые откатываются назад. Понятно, они тоже борются, но нужно рассчитывать свои силы», – сказал Ардашев в эфире «Матч ТВ».