Лыжи. Чемпионат России-2026. Ардашев победил в скиатлоне, Митрошин – 2-й, Большунов – 5-й
Сергей Ардашев выиграл скиатлон на чемпионате России по лыжам в Южно-Сахалинске.
ФосАгро Чемпионат России по лыжным гонкам-2026
Южно-Сахалинск
Мужчины
Скиатлон 10+10 км
1. Сергей Ардашев – 47.29,9
2. Егор Митрошин – 0,1
3. Дмитрий Жуль – 0,3
4. Андрей Кузнецов – 0,3
5. Александр Большунов – 0,5
6. Данила Карпасюк – 0,8
7. Ермил Вокуев – 1,1
8. Евгений Семяшкин – 1,2
9. Александр Ившин – 1,3
10. Кирилл Кочегаров – 1,7
11. Артем Мальцев – 4,8
12. Александр Бакуров – 5,6...
16. Сергей Волков – 15,5...
20. Павел Соловьев – 17,9...
23. Константин Тиунов – 23,5...
25. Денис Спицов – 28,7...
27-28. Евгений Белов – 31,4
27-28. Андрей Мельниченко – 31,4
29. Алексей Червоткин – 33,8
30. Виктор Жуль – 36,5
31. Иван Якимушкин – 39,4...
36. Андрей Ларьков – 49,5
Тем не менее за Ардашева очень рад! Он молодец и трудяга
Еще и Фриду пинала с издевкой,что так бегать,привозя такое преимущество соперницам-это дно))
Гонки-то сами по себе любопытные на этом чемпионате, и трасса специфическая, и как верно некоторые заметили, странно что сразу за разделкой поставили. То же и по Пеклецовой было сегодня видно, да с медалью, но без вариантов убежать
Из сюжетов, как эпично вчера Жуль в разделке медаль отдал, а сегодня забрал
Норвежцы восхищались его техникой и не раз, а наши нос воротят)
Во-вторых: объясните мне, какого уровня комплексы у вас в голове насчет плюсов, если вы даже запрещаете отвечать на ваш комментарий?) Вы абсолютно помешаны на жизни в интернете, выйдите на улицу и попробуйте социализироваться. Понадобавляли в черный список выдуманных же вами врагов, хотя я даже знать не знаю вас и мне дела до вас никакого нет. Случайно увидел коммент ниже и решил ответить, чтобы другие знали.
1. Личный спринт - 2 место (обошел Клэбо, уступил только Пелле)
2. Скиатлон - 1 место (обошел упавшего в финальный подъем Сундбю, остальные на 30+ секундах отставания)
3. Командный спринт - 1 место (вытащил к золоту Крюкова, который уже не тянул абсолютно) Да, повезло с падением Иверсена и Нисканена, однако Пеллегрино он сделал как стоячего бесшажным, убедительный реванш за личный спринт.
4. Эстафета - уступили наши только норвежцам и всего 4 секунды. Крог выдал одну из лучших гонок в жизни на последнем этапе, не совладал даже Устюгов.
5. Марафон - 2 место (уступил на финише Харви крохи и не смог стать королем лыж)
И да, до этого еще выкосил весь тур де ски, забрав 6 гонок из 7 и убедительно выиграл в общем зачете.
Какие сомнения могут быть, что Лось на ОИ-2018, на непривычном для норвежцев снегу, был бы также высоко?