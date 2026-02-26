Лыжи. Чемпионат России-2026. Ардашев победил в скиатлоне, Митрошин – 2-й, Большунов – 5-й

Лыжник Ардашев выиграл скиатлон на чемпионате России в Южно-Сахалинске.

Сергей Ардашев выиграл скиатлон на чемпионате России по лыжам в Южно-Сахалинске.

ФосАгро Чемпионат России по лыжным гонкам-2026

Южно-Сахалинск

Мужчины

Скиатлон 10+10 км

1. Сергей Ардашев – 47.29,9

2. Егор Митрошин – 0,1

3. Дмитрий Жуль – 0,3

4. Андрей Кузнецов – 0,3

5. Александр Большунов – 0,5

6. Данила Карпасюк – 0,8

7. Ермил Вокуев – 1,1

8. Евгений Семяшкин – 1,2

9. Александр Ившин – 1,3

10. Кирилл Кочегаров – 1,7

11. Артем Мальцев – 4,8

12. Александр Бакуров – 5,6...

16. Сергей Волков – 15,5...

20. Павел Соловьев – 17,9...

23. Константин Тиунов – 23,5...

25. Денис Спицов – 28,7...

27-28. Евгений Белов – 31,4

27-28. Андрей Мельниченко – 31,4

29. Алексей Червоткин – 33,8

30. Виктор Жуль – 36,5

31. Иван Якимушкин – 39,4...

36. Андрей Ларьков – 49,5

