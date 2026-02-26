  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Лыжи. Чемпионат России-2026. Ардашев победил в скиатлоне, Митрошин – 2-й, Большунов – 5-й
172

Лыжи. Чемпионат России-2026. Ардашев победил в скиатлоне, Митрошин – 2-й, Большунов – 5-й

Лыжник Ардашев выиграл скиатлон на чемпионате России в Южно-Сахалинске.

Сергей Ардашев выиграл скиатлон на чемпионате России по лыжам в Южно-Сахалинске.

ФосАгро Чемпионат России по лыжным гонкам-2026

Южно-Сахалинск

Мужчины

Скиатлон 10+10 км

1. Сергей Ардашев – 47.29,9

2. Егор Митрошин – 0,1

3. Дмитрий Жуль – 0,3

4. Андрей Кузнецов – 0,3

5. Александр Большунов – 0,5

6. Данила Карпасюк – 0,8

7. Ермил Вокуев – 1,1

8. Евгений Семяшкин – 1,2

9. Александр Ившин – 1,3

10. Кирилл Кочегаров – 1,7

11. Артем Мальцев – 4,8

12. Александр Бакуров – 5,6...

16. Сергей Волков – 15,5...

20. Павел Соловьев – 17,9...

23. Константин Тиунов – 23,5...

25. Денис Спицов – 28,7...

27-28. Евгений Белов – 31,4

27-28. Андрей Мельниченко – 31,4

29. Алексей Червоткин – 33,8

30. Виктор Жуль – 36,5

31. Иван Якимушкин – 39,4...

36.  Андрей Ларьков – 49,5

Расписание трансляций чемпионата России по лыжным гонкам в Южно-Сахалинске

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
скиатлон
logoлыжные гонки
чемпионат России
logoсборная России (лыжные гонки)
результаты
logoАлексей Червоткин
logoЕрмил Вокуев
logoАндрей Ларьков
logoЕвгений Белов
logoКонстантин Тиунов
logoЕгор Митрошин
logoДмитрий Жуль
logoАлександр Ившин
logoСергей Волков
logoИван Якимушкин
logoАндрей Мельниченко
Андрей Кузнецов (2000)
logoПавел Соловьев
logoСергей Ардашев
logoВиктор Жуль
Данила Карпасюк
logoАртем Мальцев
Кирилл Кочегаров
logoЕвгений Семяшкин
logoДенис Спицов
logoАлександр Большунов
logoАлександр Бакуров
172 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
А еще легче трассу не могли найти?) Да на это смешно смотреть, что толпа, в том числе с откровенными пассажирами приезжает на финиш. Не заметил на трассе ни одного подъема с градиентами как на кубке мира. Только пологие тягуны, для мужиков МСМК и ЗМС это несерьезно)
Всё же 20 - это мало для скиатлона. И без дня отдыха нельзя.
Тем не менее за Ардашева очень рад! Он молодец и трудяга
Ответ Guillermo
Всё же 20 - это мало для скиатлона. И без дня отдыха нельзя. Тем не менее за Ардашева очень рад! Он молодец и трудяга
Так и есть, для мужчин эти дистанции в 10, 15, 20 км как возня в песочнице. Ну одна «спринтерская» еще куда ни шло. Международная федерация сама не видит дебилизм проведенной реформы? У меня из-за этого интереса пропал к просмотру.
а чего это Степашка стала Большунова мочить? прям в эфире говорит, типа, ты устарел Сашок, и не готов к контактным гонкам сейчас
Ответ Винни-Грет
а чего это Степашка стала Большунова мочить? прям в эфире говорит, типа, ты устарел Сашок, и не готов к контактным гонкам сейчас
Кого она не мочит? У неё язык как помело
Ответ Винни-Грет
а чего это Степашка стала Большунова мочить? прям в эфире говорит, типа, ты устарел Сашок, и не готов к контактным гонкам сейчас
Вообще обнаглела и рот никто не закроет. «Сашенька думал,что и дальше будет бегать гонки,как 2 года назад,но мы стали сильнее,Саш» . Только она не уточнила,что 2 года назад Большунов проиграл всего 1 гонку за весь сезон,а сейчас второй сезон на подиумы по праздникам заезжает. Всю гонку одна желчь и снобизм,говорит,мы уделали его командой,а мы-это кто?
Еще и Фриду пинала с издевкой,что так бегать,привозя такое преимущество соперницам-это дно))
Такое ощущение, что процентов 80 комментаторов смотрят только чтобы в итоге оставить комментарии на тему Большунова/Клэбо. При чем до финиша в засаде сидели)
Гонки-то сами по себе любопытные на этом чемпионате, и трасса специфическая, и как верно некоторые заметили, странно что сразу за разделкой поставили. То же и по Пеклецовой было сегодня видно, да с медалью, но без вариантов убежать
Из сюжетов, как эпично вчера Жуль в разделке медаль отдал, а сегодня забрал
Ответ anatol&#8242;
Такое ощущение, что процентов 80 комментаторов смотрят только чтобы в итоге оставить комментарии на тему Большунова/Клэбо. При чем до финиша в засаде сидели) Гонки-то сами по себе любопытные на этом чемпионате, и трасса специфическая, и как верно некоторые заметили, странно что сразу за разделкой поставили. То же и по Пеклецовой было сегодня видно, да с медалью, но без вариантов убежать Из сюжетов, как эпично вчера Жуль в разделке медаль отдал, а сегодня забрал
Удивительно, что ни одного комментария с негативом в сторону Федерации, тренерского штаба.. Ни Большуеов, ни Коростелев, ни Непряева тут не причём. Они солдаты, им что велят то они и делают, какую пррграмму создают, ту они и выполняют роль к ним вопросов. А вот к руководству лыж в нашей стране просто куча вопросов, и самых нелицеприятных. Надеюсь в Минспорте их начнут задавать. Иначе будет ещё хуже
Волков - молодец, что натянул. Большунов - молодец, потому что догнал. Призёры - молодцы, потому что победителей не судят. Организаторы и авторы этого формата - немолодцы.
Jauhojarvinousiainen свою простыню пишет уже в 10-й раз наверное, трёт и снова копирует. Это такая скандинавская забавная игра? Отвечу. Александра Большунова оправдывать не в чем, он у нас уже давно лидер и самый титулованный лыжник. Пусть теперь его другие догоняют, вот и ровняются на него, и сравнивают именно только с ним. Нас это радует. У ребят прекрасная возможность соревноваться на одной лыжне с Большуновым, потом ещё гордиться долго будут и вспоминать до старости.
Ответ GrafLisik
Jauhojarvinousiainen свою простыню пишет уже в 10-й раз наверное, трёт и снова копирует. Это такая скандинавская забавная игра? Отвечу. Александра Большунова оправдывать не в чем, он у нас уже давно лидер и самый титулованный лыжник. Пусть теперь его другие догоняют, вот и ровняются на него, и сравнивают именно только с ним. Нас это радует. У ребят прекрасная возможность соревноваться на одной лыжне с Большуновым, потом ещё гордиться долго будут и вспоминать до старости.
+
Норвежцы восхищались его техникой и не раз, а наши нос воротят)
Ответ GrafLisik
Jauhojarvinousiainen свою простыню пишет уже в 10-й раз наверное, трёт и снова копирует. Это такая скандинавская забавная игра? Отвечу. Александра Большунова оправдывать не в чем, он у нас уже давно лидер и самый титулованный лыжник. Пусть теперь его другие догоняют, вот и ровняются на него, и сравнивают именно только с ним. Нас это радует. У ребят прекрасная возможность соревноваться на одной лыжне с Большуновым, потом ещё гордиться долго будут и вспоминать до старости.
судя по кличке, он не скандинав, а какая то мокша
Jauhojarvinousiainen во-первых там не было указано, что этот тур был именно в олимпийский сезон. То, что Лось был в прайме в 2017-2019 года, отрицать глупо. Конкретно к олимпиаде 2018 нет сомнений, что он бы подвелся качественно.

Во-вторых: объясните мне, какого уровня комплексы у вас в голове насчет плюсов, если вы даже запрещаете отвечать на ваш комментарий?) Вы абсолютно помешаны на жизни в интернете, выйдите на улицу и попробуйте социализироваться. Понадобавляли в черный список выдуманных же вами врагов, хотя я даже знать не знаю вас и мне дела до вас никакого нет. Случайно увидел коммент ниже и решил ответить, чтобы другие знали.
Ответ Александр Исаев
Jauhojarvinousiainen во-первых там не было указано, что этот тур был именно в олимпийский сезон. То, что Лось был в прайме в 2017-2019 года, отрицать глупо. Конкретно к олимпиаде 2018 нет сомнений, что он бы подвелся качественно. Во-вторых: объясните мне, какого уровня комплексы у вас в голове насчет плюсов, если вы даже запрещаете отвечать на ваш комментарий?) Вы абсолютно помешаны на жизни в интернете, выйдите на улицу и попробуйте социализироваться. Понадобавляли в черный список выдуманных же вами врагов, хотя я даже знать не знаю вас и мне дела до вас никакого нет. Случайно увидел коммент ниже и решил ответить, чтобы другие знали.
Результаты Устюгова на ЧМ 2017 в Лахти:
1. Личный спринт - 2 место (обошел Клэбо, уступил только Пелле)
2. Скиатлон - 1 место (обошел упавшего в финальный подъем Сундбю, остальные на 30+ секундах отставания)
3. Командный спринт - 1 место (вытащил к золоту Крюкова, который уже не тянул абсолютно) Да, повезло с падением Иверсена и Нисканена, однако Пеллегрино он сделал как стоячего бесшажным, убедительный реванш за личный спринт.
4. Эстафета - уступили наши только норвежцам и всего 4 секунды. Крог выдал одну из лучших гонок в жизни на последнем этапе, не совладал даже Устюгов.
5. Марафон - 2 место (уступил на финише Харви крохи и не смог стать королем лыж)

И да, до этого еще выкосил весь тур де ски, забрав 6 гонок из 7 и убедительно выиграл в общем зачете.

Какие сомнения могут быть, что Лось на ОИ-2018, на непривычном для норвежцев снегу, был бы также высоко?
Ответ Александр Исаев
Результаты Устюгова на ЧМ 2017 в Лахти: 1. Личный спринт - 2 место (обошел Клэбо, уступил только Пелле) 2. Скиатлон - 1 место (обошел упавшего в финальный подъем Сундбю, остальные на 30+ секундах отставания) 3. Командный спринт - 1 место (вытащил к золоту Крюкова, который уже не тянул абсолютно) Да, повезло с падением Иверсена и Нисканена, однако Пеллегрино он сделал как стоячего бесшажным, убедительный реванш за личный спринт. 4. Эстафета - уступили наши только норвежцам и всего 4 секунды. Крог выдал одну из лучших гонок в жизни на последнем этапе, не совладал даже Устюгов. 5. Марафон - 2 место (уступил на финише Харви крохи и не смог стать королем лыж) И да, до этого еще выкосил весь тур де ски, забрав 6 гонок из 7 и убедительно выиграл в общем зачете. Какие сомнения могут быть, что Лось на ОИ-2018, на непривычном для норвежцев снегу, был бы также высоко?
Лось на ОИ-2018 поехал бы с травмой спины, которую получил на Тур Де Ски в масс-старте Обестдорфа. Начинал тот тур с победы в спринте, но затем последовали поражения Колонье в дистанционных гонках и сход с тура из-за травмы, а Дарио в итоге с запасом выиграл тур. Как показала Олимпиада - Колонья действительно находился в топовой форме в тот сезон, с огромным запасом вновь забрал разделку на олимпиаде. По Устюгову всё неоднозначно, можно только гадать теперь. Но повторюсь, за полтора месяца до ОИ-2018 у Устюгова была травма спины. И в целом он не был в сумасшедших кондициях, как сезоном ранее (сравниваю по Колонье).
Смотрел скиатлон в начале. Понял: приезжай, забирай медали и уезжай, все просто. Это цирк, пойду еще полежу
Ну Большой рано или зря получается пошёл догонять Волкова. И на всю протяжку после обгона реально не готов ещё. В коробочку его классно взяли.
Ответ дормидонт
Ну Большой рано или зря получается пошёл догонять Волкова. И на всю протяжку после обгона реально не готов ещё. В коробочку его классно взяли.
Большой по-хорошему должен был в стиле Нюэнгета, привозить толпу на финиш точно не в его интересах
Ответ дормидонт
Ну Большой рано или зря получается пошёл догонять Волкова. И на всю протяжку после обгона реально не готов ещё. В коробочку его классно взяли.
На протяжку не был готов. На то есть и объективные причины
Так бы и на ОИ командой отсекли норвежцы Большунова, да и всё
Ответ Сильвестр с талоном
Так бы и на ОИ командой отсекли норвежцы Большунова, да и всё
Поэтому ехать должна целиком команда
Ответ Сильвестр с талоном
Так бы и на ОИ командой отсекли норвежцы Большунова, да и всё
А вы на км никогда такую комбинацию не видели? Вчера начали гонки смотреть?
Лыжи в Telegram
Рекомендуем
Главные новости
Лыжи. Кубок мира. Непряева, Карлссон, Диггинс, Илар, Симпсон-Ларсен, Венг, Далквист, Саннесс, Фоснес пробегут скиатлон
вчера, 19:49
Когда сборная Бразилии завоевала первую медаль на зимних ОИ? Вспомните яркие победы в нашем тесте
вчера, 19:30Тесты и игры
Лыжи. Кубок мира. Коростелев, Клэбо, Амундсен, Нюэнгет, Рее, Лапалю, Фермойлен, Барп выступят в скиатлоне
вчера, 19:29
Прыжки с трамплина. Кубок мира. Домен Превц одержал победу, Эмбахер – 2-й, Шустер – 3-й
вчера, 19:09
Лыжи. Чемпионат России-2026. Терентьев, Большунов, Бакуров, Ардашев, Волков, Тиунов, Филимонов, Горбунов выступят в квалификации спринта свободным стилем
вчера, 18:51
Лыжи. Чемпионат России-2026. Фалеева, Баранова, Крамаренко, Степанова, Крупицкая, Пантрина пробегутв квалификации конькового спринта
вчера, 18:33
⚡ Лыжи. Кубок мира. Клэбо выиграл коньковый спринт, Хегген – 2-й, Мозер – 3-й, Коростелев не прошел квалификацию
вчера, 16:19
⚡ Лыжи. Кубок мира. Сван победила в коньковом спринте, Шистад – 2-я, Фендрих – 3-я, Непряева выбыла в 1/4 финала
вчера, 16:05
Австрийский лыжник Фермойлен: «После отстранения России лыжные гонки не стали лучше, не стали хуже. Они просто вообще никак не поменялись»
вчера, 15:22
Савелий Коростелев: «Когда-нибудь я и спринт подружимся, но не сейчас»
вчера, 14:15
Ко всем новостям
Последние новости
Велогонщик Закарин: «Разочарован тем, что на Олимпиаду по политическим причинам допустили только 13 россиян. Это неправильно»
26 февраля, 10:01
На «Сахалинском марафоне» провели флешмоб в честь Коростелева. Российский лыжник бежит 50 км на Олимпиаде
21 февраля, 11:05Фото
Мельниченко и Кусургашева выиграли «Сахалинский марафон» свободным стилем, Зародов и Шалабода – 2-е, Спицов и Заборская – 3-и
21 февраля, 10:50
Олег Матыцин: «Рад за нашего первопроходца в ски-альпинизме Филиппова, который достойно представил нашу страну на Олимпиаде»
19 февраля, 16:37
Так развлекался лыжник Филиппов перед Олимпиадой – смешно стригся, а теперь взял серебро!
19 февраля, 14:12ВидеоСпортс"
В чем выступят наши лыжники на Олимпиаде-2026? Распаковка от тренера – на ВидеоСпортсе’‘
18 февраля, 10:54ВидеоСпортс"
Бородавко о подготовке к чемпионату России: «У нас завершается сбор в Армении. После него спортсмены примут участие в гонке Легкова и затем отправятся на Сахалин»
13 февраля, 08:57
В Милане во время Олимпиады-2026 произошли столкновения полиции и нескольких десятков протестующих
7 февраля, 18:29
Виталий Смирнов: «Я не помню ни одной Олимпиады, на которой бы журналисты не писали, что город не готов к Играм»
5 февраля, 18:04
14 февраля в Москве пройдет второй старт лыжной ретро-гонки «Это все еще я»
5 февраля, 13:34
Рекомендуем