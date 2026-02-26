  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Лыжи. Чемпионат России-2026. Степанова выиграла скиатлон, Крупицкая – 2-я, Пеклецова – 3-я
93

Лыжи. Чемпионат России-2026. Степанова выиграла скиатлон, Крупицкая – 2-я, Пеклецова – 3-я

Вероника Степанова выиграла скиатлон на чемпионате России по лыжам.

Лыжница Вероника Степанова одержала победу в скиатлоне на чемпионате России в Южно-Сахалинске.

ФосАгро Чемпионат России по лыжным гонкам-2026

Южно-Сахалинск

Женщины

Скиатлон 10+10 км

1. Вероника Степанова – 51.48,2

2. Евгения Крупицкая – 1,0

3. Алина Пеклецова – 2,9

4. Екатерина Никитина – 13,0

5. Лидия Горбунова – 40,5

6. Елизавета Шалабода – 40,7

7. Елизавета Маслакова – 41,5

8. Елизавета Пантрина – 50,4

9. Арина Кусургашева – 54,4

10. Екатерина Шибекина – 59,4

11. Екатерина Смирнова – 2.27,0...

16. Ольга Царева – 2.59,7...

18. Алиса Жамбалова – 3.48,0...

21. Алина Кудисова – 4.15,8

Расписание трансляций чемпионата России по лыжным гонкам в Южно-Сахалинске

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
logoЕкатерина Смирнова
logoЕвгения Крупицкая
чемпионат России
logoВероника Степанова
logoЛидия Горбунова (Дуркина)
logoАрина Кусургашева
logoлыжные гонки
logoАлиса Жамбалова
logoЕлизавета Маслакова
logoЕлизавета Шалабода
Алина Кудисова
logoАлина Пеклецова
результаты
logoЕкатерина Никитина
Ольга Царева
logoсборная России жен (лыжные гонки)
logoЕлизавета Пантрина (Бекишева)
скиатлон (жен)
93 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Кто бы там что не говорил про Степанову за ее длинный язык, и неоднозначные высказывания, но как лыжница она великолепна, с победой, обидно за Никитину, опять четвертая
Ответ DENIS DENWER
Кто бы там что не говорил про Степанову за ее длинный язык, и неоднозначные высказывания, но как лыжница она великолепна, с победой, обидно за Никитину, опять четвертая
Полностью поддерживаю.
Ответ DENIS DENWER
Кто бы там что не говорил про Степанову за ее длинный язык, и неоднозначные высказывания, но как лыжница она великолепна, с победой, обидно за Никитину, опять четвертая
Прям вот Америку открыли)
Все прекрасно это понимают
Какое-то странное расписание, если честно. Кто в здравом уме ставит по расписанию скиатлон на следующий день после разделки? Разделка одна из самых энергозатратных дисциплин. Ни разу такого не видел.
Ответ Александр Исаев
Какое-то странное расписание, если честно. Кто в здравом уме ставит по расписанию скиатлон на следующий день после разделки? Разделка одна из самых энергозатратных дисциплин. Ни разу такого не видел.
Такой же вопрос у меня был когда ещё увидела расписание. Если нет возможности день отдыха после разделки, то поставили бы спринт командный. Видно будет сегодня кто вчера сил оставил больше.
Ну хорош уж Вам, Jauhojarvinousiainen, хейтить. Мы тут в первую очередь в части лыж, а не полиция нравов. Ведь так? У Вас язык не отвалиться, если называть спортсмена по имени/фамимии. Отдайте должное чемпионам профессионально. Верещать про засилии ботов и рейтинг может только инфантильный юноша. Стиль засланного доброго казачка не украшает. Получаете заслуженно.
Ответ дормидонт
Ну хорош уж Вам, Jauhojarvinousiainen, хейтить. Мы тут в первую очередь в части лыж, а не полиция нравов. Ведь так? У Вас язык не отвалиться, если называть спортсмена по имени/фамимии. Отдайте должное чемпионам профессионально. Верещать про засилии ботов и рейтинг может только инфантильный юноша. Стиль засланного доброго казачка не украшает. Получаете заслуженно.
Может сразу в ООН жалобу накатать ?
Ответ sava k
Может сразу в ООН жалобу накатать ?
Катай, подпишу
Jauhojarvinousiainen всё неймётся подкинуть дёгтя? Да еще комменты ограничил. Вероника сделала отлично для ЧР.
Ответ дормидонт
Jauhojarvinousiainen всё неймётся подкинуть дёгтя? Да еще комменты ограничил. Вероника сделала отлично для ЧР.
Этого давно в бан пора отправить на каждой ветке строчит
Ответ zzzeeerrrooo
Этого давно в бан пора отправить на каждой ветке строчит
У спортса так не принято, своих не бросают)))
Степашка умница, с победой. Она шла своим темпом всю дистанцию, но от лидеров не отставала. А на коньке под конец дистанции она шла с четкими движениями, будто бы всего 1 км пробежала. Сильна сегодня, да и на спусках очень хороша. ))) Женя с Алиной - респект девчонкам. На классике Алина много сил отдала, что-то с лыжами мне кажется не очень. Подиум хороший, Никитина Катя немного не хватило силёнок под конец.
Всё же для чемпионского характера нужна наглость, эгоизм и гордость. Тряпки, добряки и лизоблюды редко выигрывают.
Да, эти затяжные спуски съели все преимущества и секунды Алины…
Вернется Наталья и вот этим составом-возвратиться бы…Терентьева,Степанова,Пеклецова,Крупицкая,Никитина+Баранова с Фалеевой на спринт,будет весьма неплохо
Ответ Budennyy
Вернется Наталья и вот этим составом-возвратиться бы…Терентьева,Степанова,Пеклецова,Крупицкая,Никитина+Баранова с Фалеевой на спринт,будет весьма неплохо
А пустят опять Непряеву) (
Веронику Степанову с победой, молодец!
На первом коньковом круге Алинка была близка к тому, чтобы высадить Веронику. Но камчатская акула за счёт более эффективной работы на спуске вернулась и села на хвост. Ну а дальше уже было дело техники, как говорится.
Ответ закрыт по беспределу
На первом коньковом круге Алинка была близка к тому, чтобы высадить Веронику. Но камчатская акула за счёт более эффективной работы на спуске вернулась и села на хвост. Ну а дальше уже было дело техники, как говорится.
Степановой 25 ,Пеклецовой -20.
Ответ mvc
Степановой 25 ,Пеклецовой -20.
В 20 Степановна особо и никто не знал даде на рос.стартах)) я о ней только на ОИ узнала...А Алина уже за свои 20 лет , два года в топе )
Лыжи в Telegram
Рекомендуем
Главные новости
Лыжи. Кубок мира. Непряева, Карлссон, Диггинс, Илар, Симпсон-Ларсен, Венг, Далквист, Саннесс, Фоснес пробегут скиатлон
вчера, 19:49
Когда сборная Бразилии завоевала первую медаль на зимних ОИ? Вспомните яркие победы в нашем тесте
вчера, 19:30Тесты и игры
Лыжи. Кубок мира. Коростелев, Клэбо, Амундсен, Нюэнгет, Рее, Лапалю, Фермойлен, Барп выступят в скиатлоне
вчера, 19:29
Прыжки с трамплина. Кубок мира. Домен Превц одержал победу, Эмбахер – 2-й, Шустер – 3-й
вчера, 19:09
Лыжи. Чемпионат России-2026. Терентьев, Большунов, Бакуров, Ардашев, Волков, Тиунов, Филимонов, Горбунов выступят в квалификации спринта свободным стилем
вчера, 18:51
Лыжи. Чемпионат России-2026. Фалеева, Баранова, Крамаренко, Степанова, Крупицкая, Пантрина пробегутв квалификации конькового спринта
вчера, 18:33
⚡ Лыжи. Кубок мира. Клэбо выиграл коньковый спринт, Хегген – 2-й, Мозер – 3-й, Коростелев не прошел квалификацию
вчера, 16:19
⚡ Лыжи. Кубок мира. Сван победила в коньковом спринте, Шистад – 2-я, Фендрих – 3-я, Непряева выбыла в 1/4 финала
вчера, 16:05
Австрийский лыжник Фермойлен: «После отстранения России лыжные гонки не стали лучше, не стали хуже. Они просто вообще никак не поменялись»
вчера, 15:22
Савелий Коростелев: «Когда-нибудь я и спринт подружимся, но не сейчас»
вчера, 14:15
Ко всем новостям
Последние новости
Велогонщик Закарин: «Разочарован тем, что на Олимпиаду по политическим причинам допустили только 13 россиян. Это неправильно»
26 февраля, 10:01
На «Сахалинском марафоне» провели флешмоб в честь Коростелева. Российский лыжник бежит 50 км на Олимпиаде
21 февраля, 11:05Фото
Мельниченко и Кусургашева выиграли «Сахалинский марафон» свободным стилем, Зародов и Шалабода – 2-е, Спицов и Заборская – 3-и
21 февраля, 10:50
Олег Матыцин: «Рад за нашего первопроходца в ски-альпинизме Филиппова, который достойно представил нашу страну на Олимпиаде»
19 февраля, 16:37
Так развлекался лыжник Филиппов перед Олимпиадой – смешно стригся, а теперь взял серебро!
19 февраля, 14:12ВидеоСпортс"
В чем выступят наши лыжники на Олимпиаде-2026? Распаковка от тренера – на ВидеоСпортсе’‘
18 февраля, 10:54ВидеоСпортс"
Бородавко о подготовке к чемпионату России: «У нас завершается сбор в Армении. После него спортсмены примут участие в гонке Легкова и затем отправятся на Сахалин»
13 февраля, 08:57
В Милане во время Олимпиады-2026 произошли столкновения полиции и нескольких десятков протестующих
7 февраля, 18:29
Виталий Смирнов: «Я не помню ни одной Олимпиады, на которой бы журналисты не писали, что город не готов к Играм»
5 февраля, 18:04
14 февраля в Москве пройдет второй старт лыжной ретро-гонки «Это все еще я»
5 февраля, 13:34
Рекомендуем