Лыжи. Чемпионат России-2026. Степанова выиграла скиатлон, Крупицкая – 2-я, Пеклецова – 3-я

Вероника Степанова выиграла скиатлон на чемпионате России по лыжам.

Лыжница Вероника Степанова одержала победу в скиатлоне на чемпионате России в Южно-Сахалинске.

ФосАгро Чемпионат России по лыжным гонкам-2026

Южно-Сахалинск

Женщины

Скиатлон 10+10 км

1. Вероника Степанова – 51.48,2

2. Евгения Крупицкая – 1,0

3. Алина Пеклецова – 2,9

4. Екатерина Никитина – 13,0

5. Лидия Горбунова – 40,5

6. Елизавета Шалабода – 40,7

7. Елизавета Маслакова – 41,5

8. Елизавета Пантрина – 50,4

9. Арина Кусургашева – 54,4

10. Екатерина Шибекина – 59,4

11. Екатерина Смирнова – 2.27,0...

16. Ольга Царева – 2.59,7...

18. Алиса Жамбалова – 3.48,0...

21. Алина Кудисова – 4.15,8

Расписание трансляций чемпионата России по лыжным гонкам в Южно-Сахалинске