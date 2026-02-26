Лыжи. Чемпионат России-2026. Степанова выиграла скиатлон, Крупицкая – 2-я, Пеклецова – 3-я
Вероника Степанова выиграла скиатлон на чемпионате России по лыжам.
Лыжница Вероника Степанова одержала победу в скиатлоне на чемпионате России в Южно-Сахалинске.
ФосАгро Чемпионат России по лыжным гонкам-2026
Южно-Сахалинск
Женщины
Скиатлон 10+10 км
1. Вероника Степанова – 51.48,2
2. Евгения Крупицкая – 1,0
3. Алина Пеклецова – 2,9
4. Екатерина Никитина – 13,0
5. Лидия Горбунова – 40,5
6. Елизавета Шалабода – 40,7
7. Елизавета Маслакова – 41,5
8. Елизавета Пантрина – 50,4
9. Арина Кусургашева – 54,4
10. Екатерина Шибекина – 59,4
11. Екатерина Смирнова – 2.27,0...
16. Ольга Царева – 2.59,7...
18. Алиса Жамбалова – 3.48,0...
21. Алина Кудисова – 4.15,8
Расписание трансляций чемпионата России по лыжным гонкам в Южно-Сахалинске
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
