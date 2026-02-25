Михаил Дегтярев: «На следующей Олимпиаде все, кто был в Милане, возьмут медаль»

Дегтярев: на следующей Олимпиаде все, кто был в Милане, возьмут медаль.

Министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев высказался о возвращении российских спортсменов на международные соревнования.

«В Тбилиси (на ЧЕ среди юниоров по фехтованию ) поднялся российский флаг, звучал наш гимн. Процесс идет, везде будем. Выгрызать свое место, которое по закону за Россией, и это место потом и кровью зарабатывалось еще со времен Российской империи.

В этом году мы празднуем 115 лет Олимпийского комитета. Представляете, в 1911 году в Санкт-Петербурге был основан Российский олимпийский комитет. И сейчас мы прямо хлопнем дверью – не дождутся», – сказал Дегтярев.

«Кто-то через суды, но вопреки позиции многих международных федераций, прорвались (на Олимпиаду-2026). Показали себя в полной мере, получили опыт. На следующей Олимпиаде все, кто был в Милане, возьмут медаль.

Я старался со всеми говорить по мере возможности. Фигуристы наши молодцы, лыжники молодцы. Савелий Коростелев провел великолепную гонку, и Даша Непряева. И конькобежцы наши молодцы. Все будут медалистами.

Понятно, что обстановка и условия тяжелые, но главный вывод – ездить на соревнования надо, нарабатывать практику.

Там очень хорошая атмосфера была, все наших спортсменов поддерживали, все с ними фотографировались, обнимались. Никакого отторжения и болтовни со стороны наших недругов. Никакой неприязни – все это бред», – цитирует Дегтярева РИА Новости.