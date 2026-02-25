Михаил Дегтярев: «На следующей Олимпиаде все, кто был в Милане, возьмут медаль»
Министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев высказался о возвращении российских спортсменов на международные соревнования.
«В Тбилиси (на ЧЕ среди юниоров по фехтованию) поднялся российский флаг, звучал наш гимн. Процесс идет, везде будем. Выгрызать свое место, которое по закону за Россией, и это место потом и кровью зарабатывалось еще со времен Российской империи.
В этом году мы празднуем 115 лет Олимпийского комитета. Представляете, в 1911 году в Санкт-Петербурге был основан Российский олимпийский комитет. И сейчас мы прямо хлопнем дверью – не дождутся», – сказал Дегтярев.
«Кто-то через суды, но вопреки позиции многих международных федераций, прорвались (на Олимпиаду-2026). Показали себя в полной мере, получили опыт. На следующей Олимпиаде все, кто был в Милане, возьмут медаль.
Я старался со всеми говорить по мере возможности. Фигуристы наши молодцы, лыжники молодцы. Савелий Коростелев провел великолепную гонку, и Даша Непряева. И конькобежцы наши молодцы. Все будут медалистами.
Понятно, что обстановка и условия тяжелые, но главный вывод – ездить на соревнования надо, нарабатывать практику.
Там очень хорошая атмосфера была, все наших спортсменов поддерживали, все с ними фотографировались, обнимались. Никакого отторжения и болтовни со стороны наших недругов. Никакой неприязни – все это бред», – цитирует Дегтярева РИА Новости.
