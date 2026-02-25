  • Спортс
98

Михаил Дегтярев: «На следующей Олимпиаде все, кто был в Милане, возьмут медаль»

Министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев высказался о возвращении российских спортсменов на международные соревнования.

«В Тбилиси (на ЧЕ среди юниоров по фехтованию) поднялся российский флаг, звучал наш гимн. Процесс идет, везде будем. Выгрызать свое место, которое по закону за Россией, и это место потом и кровью зарабатывалось еще со времен Российской империи.

В этом году мы празднуем 115 лет Олимпийского комитета. Представляете, в 1911 году в Санкт-Петербурге был основан Российский олимпийский комитет. И сейчас мы прямо хлопнем дверью – не дождутся», – сказал Дегтярев.

«Кто-то через суды, но вопреки позиции многих международных федераций, прорвались (на Олимпиаду-2026). Показали себя в полной мере, получили опыт. На следующей Олимпиаде все, кто был в Милане, возьмут медаль.

Я старался со всеми говорить по мере возможности. Фигуристы наши молодцы, лыжники молодцы. Савелий Коростелев провел великолепную гонку, и Даша Непряева. И конькобежцы наши молодцы. Все будут медалистами.

Понятно, что обстановка и условия тяжелые, но главный вывод – ездить на соревнования надо, нарабатывать практику.

Там очень хорошая атмосфера была, все наших спортсменов поддерживали, все с ними фотографировались, обнимались. Никакого отторжения и болтовни со стороны наших недругов. Никакой неприязни – все это бред», – цитирует Дегтярева РИА Новости.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: РИА Новости
98 комментариев
Тяжело будет Непряевой и Коростелёву в прыжках с шестом, но верим в ребят
Ответ Влад Безруков
Тяжело будет Непряевой и Коростелёву в прыжках с шестом, но верим в ребят
Родина сказала надо! Непряева с Коростелевым ответили ,Есть!!!
Ответ Влад Безруков
Тяжело будет Непряевой и Коростелёву в прыжках с шестом, но верим в ребят
Главное, чтобы были в своих лыжах при этом
Меня уже не будет ведь, за слова меня не подтянете (с) Дегтярёв
Ответ Влад Безруков
Меня уже не будет ведь, за слова меня не подтянете (с) Дегтярёв
Очень надеемся, что к тому времени будет лес валить или в шахте вагонетки грузить
Ответ United
Очень надеемся, что к тому времени будет лес валить или в шахте вагонетки грузить
Он будет это очень плохо делать. Как и всё, что он делает
На следующей Олимпиаде все, кто был в Милане, возьмут медаль.

Ну я был в Милане. Ходил по магазинам. Где я могу получить свою медаль ?
Ответ Дмитрий Рабко
На следующей Олимпиаде все, кто был в Милане, возьмут медаль. Ну я был в Милане. Ходил по магазинам. Где я могу получить свою медаль ?
В Лос-Анджелесе, вестимо.
Ответ Дмитрий Рабко
На следующей Олимпиаде все, кто был в Милане, возьмут медаль. Ну я был в Милане. Ходил по магазинам. Где я могу получить свою медаль ?
Ради такого дела надо поехать, что ж — у всех есть медаль, а у меня нет, что ли?))
даже Тарпищев?
Ответ Bartez1986
даже Тарпищев?
абсолютно все приехавшие болельщики
Ответ Bartez1986
даже Тарпищев?
даже Марсак!
Сейчас он становится похож на своего сенсея Жириновского,аж слезы на глаза наворачиваются...Сапог и Тихого Океана не хватает,для эпичности.
Ответ Сергей Круг
Сейчас он становится похож на своего сенсея Жириновского,аж слезы на глаза наворачиваются...Сапог и Тихого Океана не хватает,для эпичности.
Там было про индийский.
Ответ Сергей Круг
Сейчас он становится похож на своего сенсея Жириновского,аж слезы на глаза наворачиваются...Сапог и Тихого Океана не хватает,для эпичности.
Там и доли харизмы нет от Жириновского. Тот был балогур и джокер, но очень умный и умеющий говорить то, что нужно.
Непоехавшим и смысла нет на следующую ехать?
Так я понимаю?
"Каждому по скрепе,
От каждого по медали!" - резюмировал министр.
Как же это прекрасно, когда можно обещать любую фигню, не неся при этом никакой ответственности за то, что она в итоге не сбудется
Ответ Kareglazaya
Как же это прекрасно, когда можно обещать любую фигню, не неся при этом никакой ответственности за то, что она в итоге не сбудется
Старшие товарищи сразу объяснили Мишане, что у общества есть спрос на речи о возвеличивании. Он всего лишь следует поставленным сверху задачам
Ответ Столяррр
Старшие товарищи сразу объяснили Мишане, что у общества есть спрос на речи о возвеличивании. Он всего лишь следует поставленным сверху задачам
У старших товарищей хоть результат есть, и ещё ого-го какой. А этот..
На самом деле очень печально, что человечки которые пролезли на верх вертикали власти, могут безнаказанно нести все что хотят, не переживая за то, что кто то их подтянет за слова не в чем не пересекающиеся с действительностью.
А если не возьмут, то пусть требуют с Дегтярева.
