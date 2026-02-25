FIS одобрила нейтральный статус тренерам Бузенковой и Пирогову

Двое российских тренеров получили нейтральный статус FIS.

Международная федерация лыжных видов спорта одобрила нейтральный статус двоим российским тренерам.

Участвовать в международных соревнованиях получили право тренер по сноуборду Светлана Бузенкова и тренер по лыжным гонкам Дмитрий Пирогов.

Всего на 24 февраля FIS допустила 81 российского спортсмена, тренера и представителя персонала.