FIS одобрила нейтральный статус тренерам Бузенковой и Пирогову

Двое российских тренеров получили нейтральный статус FIS.

Международная федерация лыжных видов спорта одобрила нейтральный статус двоим российским тренерам.

Участвовать в международных соревнованиях получили право тренер по сноуборду Светлана Бузенкова и тренер по лыжным гонкам Дмитрий Пирогов.

Всего на 24 февраля FIS допустила 81 российского спортсмена, тренера и представителя персонала. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: FIS
ну, Пирогов же не тренер по лыжным гонкам, Мария

он личный сервисмен Большунова много лет, на статус подавали ещё до начала ОИ, только сейчас одобрили, уже не актуально, никуда он не полетит
Вы точно уверены что не полетит? Я думаю полетит и начнет готовить лыжи Коростелеву что бы набить руку на подготовке лыж без фтора
мысль конечно интересная, но что он там успеет набить за один (в Фалун он 100% не успеет никак) потенциальный европейский этап (Лахти) ? И это при условии, что у него есть шенгенская виза. А в Америку никто из наших точно не полетит, поэтому, я уверен на 99%, что он останется до конца сезона в России
А со спортсменами фис закончил?
