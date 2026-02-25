FIS одобрила нейтральный статус тренерам Бузенковой и Пирогову
Двое российских тренеров получили нейтральный статус FIS.
Международная федерация лыжных видов спорта одобрила нейтральный статус двоим российским тренерам.
Участвовать в международных соревнованиях получили право тренер по сноуборду Светлана Бузенкова и тренер по лыжным гонкам Дмитрий Пирогов.
Всего на 24 февраля FIS допустила 81 российского спортсмена, тренера и представителя персонала.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: FIS
он личный сервисмен Большунова много лет, на статус подавали ещё до начала ОИ, только сейчас одобрили, уже не актуально, никуда он не полетит