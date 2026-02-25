Эстонский телерадиовещатель не будет транслировать соревнования с участием россиян и белорусов на Паралимпиаде-2026

Эстонский телерадиовещатель отказался показывать Паралимпиаду-2026 с россиянами.

Эстонский национальный телерадиовещатель (ERR) не будет транслировать соревнования с участием россиян и белорусов на Паралимпийских играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Об этом сообщает Tribuna.ee.

Паралимпиада по зимним видам спорта пройдет с 6 по 15 марта. Приглашение на нее получили шесть россиян и четверо белорусов – они будут выступать на турнире под национальными флагами.