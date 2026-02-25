  • Спортс
  Эстонский телерадиовещатель не будет транслировать соревнования с участием россиян и белорусов на Паралимпиаде-2026
Эстонский телерадиовещатель не будет транслировать соревнования с участием россиян и белорусов на Паралимпиаде-2026

Эстонский телерадиовещатель отказался показывать Паралимпиаду-2026 с россиянами.

Эстонский национальный телерадиовещатель (ERR) не будет транслировать соревнования с участием россиян и белорусов на Паралимпийских играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Об этом сообщает Tribuna.ee. 

Паралимпиада по зимним видам спорта пройдет с 6 по 15 марта. Приглашение на нее получили шесть россиян и четверо белорусов – они будут выступать на турнире под национальными флагами.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
Политика
logoПаралимпийские игры
logoпаралимпийская сборная России
Стандартные вести с закомплексованных окраин бывшей империи
Вместо них будут показывать хайлайты выступлений эстонских спортсменов, завоевавших медали на Олимпиаде. Oh, wait!..
Потужно! Какая страна такие и перемоги. Относится не только к украине.
Ты даже не представляешь, насколько прав!
В прибалтике откровенный расизм по отношению к русским. Откровенный фашизм, когда врачей увольняют из больниц потому, что у них русские фамилии или родственники в России. Когда российских несовершеннолетних детей не допускают на турниры а три прибалтийские страны блокируют даже юниорские старты.
Но МОК, УЕФА, Фифа волнует то, что сказали Винисиусу.
Расизм по отношению к русским? А у нас с ними не одна раса разве?
Эстонский национальный телерадиовещатель (ERR) принципиально не будет показывать Олимпиаду-2014 в Сочи.
Да-да) эстонский марафонец чуть-чуть засиделся на старте и был сбит кенийцами, бегущими круг почета)
Ахахахахах ну вы понели эстонцы медленные ахахахаха
Только русский человек знает оскорбительные названия для граждан каждой соседней страны, а потом удивляется, чего это нас никто не любит
Зачем нам знать, что не посмотрят жители Эстонии?
Ну как же. Это же Европа - образец демократии, демократический эталон, к которому должны стремиться все страны мира! Запрещать своим гражданам смотреть спортивные соревнования - это же так демократично
Наверное, чтобы поржать над офигенским идиотизмом в одной, конкретно взятой стране.
Зачем нам новости из дурдома?
😂
Это прямо таки торжество политической воли и демократии!
Из-за 6 россиян целая страна Эстония впала в негодование😁 . А эстонцы в курсе, что у них Гойдина перешла к Мишину?
К сожалению идеи фашизма никуда не делись ни на западе, ни в их апендиксах. 21 век на дворе... Какие там миссии на марс, реально нужно укреплять оборону. Сюр какой то.
