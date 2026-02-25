Эстонский телерадиовещатель не будет транслировать соревнования с участием россиян и белорусов на Паралимпиаде-2026
Эстонский телерадиовещатель отказался показывать Паралимпиаду-2026 с россиянами.
Эстонский национальный телерадиовещатель (ERR) не будет транслировать соревнования с участием россиян и белорусов на Паралимпийских играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо.
Об этом сообщает Tribuna.ee.
Паралимпиада по зимним видам спорта пройдет с 6 по 15 марта. Приглашение на нее получили шесть россиян и четверо белорусов – они будут выступать на турнире под национальными флагами.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
143 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Но МОК, УЕФА, Фифа волнует то, что сказали Винисиусу.
Только русский человек знает оскорбительные названия для граждан каждой соседней страны, а потом удивляется, чего это нас никто не любит