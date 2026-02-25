Дмитрий Губерниев: «Большунов интервью после финиша коллегам не дал. Обиделся на проклятых журналистов, увы и ах!»

Губерниев: Большунов вью после финиша не дал, обиделся на проклятых журналистов.

Комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова за отказ общаться со СМИ.

Сегодня Большунов выиграл гонку с раздельного старта на чемпионате России в Южно-Сахалинске. После победы он дал комментарий для ТАСС.

«Златоуст прекрасен, готовимся к биатлону! Уже завтра в 10.25 мск!

Тем временем Александр Большунов выиграл первую гонку ЧР по лыжам на Сахалине! Но вью после финиша коллегам не дал! Обделил прежде всего зрителей! Своих поклонников.

Сейчас после Олимпиады в медийном поле надо быть активным и бойким! Куй железо, пока Горбачев, как говорится! Но Большунов обиделся на проклятых журналистов, увы и ах!

А вот у нас в биатлоне было всякое, бойкоты сборной, отказы от общения! Но все это в далеком прошлом, ибо биатлонисты знают, что на обиженных воду возят! Уважают зрителей и журналистов! И у нас прекрасное общение со всеми! Молодцы, биатлонисты!» – написал Губерниев.