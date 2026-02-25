  • Спортс
Дмитрий Губерниев: «Большунов интервью после финиша коллегам не дал. Обиделся на проклятых журналистов, увы и ах!»

Губерниев: Большунов вью после финиша не дал, обиделся на проклятых журналистов.

Комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова за отказ общаться со СМИ.

Сегодня Большунов выиграл гонку с раздельного старта на чемпионате России в Южно-Сахалинске. После победы он дал комментарий для ТАСС.

«Златоуст прекрасен, готовимся к биатлону! Уже завтра в 10.25 мск!

Тем временем Александр Большунов выиграл первую гонку ЧР по лыжам на Сахалине! Но вью после финиша коллегам не дал! Обделил прежде всего зрителей! Своих поклонников.

Сейчас после Олимпиады в медийном поле надо быть активным и бойким! Куй железо, пока Горбачев, как говорится! Но Большунов обиделся на проклятых журналистов, увы и ах!

А вот у нас в биатлоне было всякое, бойкоты сборной, отказы от общения! Но все это в далеком прошлом, ибо биатлонисты знают, что на обиженных воду возят! Уважают зрителей и журналистов! И у нас прекрасное общение со всеми! Молодцы, биатлонисты!» – написал Губерниев. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Дмитрия Губерниева
Уважать Губера за то, что он льет на голову другим помои будет только неуважающий себя человек))
То есть вы сначала его грязью поливаете, а потом как ни в чем не бывало с вами нужно общаться? Пфф Обтекайте, Дмитрий
Большунов чемпион, Губерниев клоун. Ясно, кому на ком хочется пиариться...
Большунов чемпион, Губерниев клоун. Ясно, кому на ком хочется пиариться...
Клоуны на олимпиаде же, не?
Большунов чемпион, Губерниев клоун. Ясно, кому на ком хочется пиариться...
Согласен
Есть такие журналисты, на которых грех не обижаться!
Не тебе ли это знать Димон?!
Не одобряю, но Саня всё сказал на лыжне. А репортёры будут сыпать соль на рану. А что Олимпиада, а что Клэбо?? И тд.
Ну ка ты сам наберись смелости и «макни зарвавшегося ОИ-чемпиона😉😉😉» ( это для Sophi Demonik, ограничившей комментирование своих провокационных постов) Что ? Кишка тонка? Уж как Губериев и его братия поливала Большунова после случая с Бакуровым, раздув типичную «мужицкую терку на лыжне» до масштабов вселенской катастрофы…Гореванов ночь не спал, собирая возмущенные комментарии от ребят сборной, пытаясь там смуту навести… Грешна, каюсь и сама поддалась на эти провокации…. А как не завоевали наши «медийно раскрученные» Коростылев и Непряева на ОИ медали, а Большунов привез всем сегодня «трамвайную остановку» в разделке на ЧР, так сразу Губерниев «переобулся» и готов с микрофоном к нему бежать и восхвалять до небес🤨… такое чудовищное двуличие- ВСЕ для пиара и ВСЕ на продажу. Отвратительно просто. Молодец Большунов что не участвует в этом цирке и не дает интервью
В трансляции было, как давал интервью. Он просто зашкварным не даёт.
В биатлоне, после того как губа обосрал гараничева. То тот после этого в течении трех лет, вплоть до завершения карьеры перестал давать хайпожопу по фамилии губернев интервью. Не ему давать советы спортсменам.
А потом люди спрашивают, почему Майонез получил по лицу.
А потом люди спрашивают, почему Майонез получил по лицу.
По чему он, извините, получил?
А кто обсирает Великого Большунова- Скоты типа Губерниева..... Болтунов собрал и хайпуют на чужих заслугах, провоцируя и внося раздрай....
