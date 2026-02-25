Юрий Бородавко: «Жаль, что дорожки Большунова и Клэбо разошлись. Весь лыжный мир потерял в зрелищности и в прелести борьбы»

Бородавко: жаль, что дорожки Большунова и Клэбо разошлись.

Тренер лыжной сборной России Юрий Бородавко оценил выступление Александра Большунова в «разделке» на чемпионате России в Южно-Сахалинске.

Большунов одержал в гонке победу.

— Большунов хорошо провел гонку, с хорошим финишным рывком. Знаю, что он хорошо подготовился. Перед стартом было немного тревожно. Было непонятно, как тренировки помогут подготовиться именно к конкурентным стартам.

— Он попытается выиграть все гонки?

— Он привык все делать здесь и сейчас. Не будем загадывать, будем двигаться от гонки к гонке.

Не хотелось бы сравнений с Олимпийскими играми. Олимпиада — это Олимпиада. Клэбо — это Клэбо, Большунов — это Большунов. Каждый идет своей дорогой. Очень жаль, что наши дорожки разошлись. Я думаю, весь лыжным мир потерял в зрелищности и в прелести борьбы, — сказал Бородавко.