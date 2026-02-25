  • Спортс
Юрий Бородавко: «Жаль, что дорожки Большунова и Клэбо разошлись. Весь лыжный мир потерял в зрелищности и в прелести борьбы»

Бородавко: жаль, что дорожки Большунова и Клэбо разошлись.

Тренер лыжной сборной России Юрий Бородавко оценил выступление Александра Большунова в «разделке» на чемпионате России в Южно-Сахалинске. 

Большунов одержал в гонке победу.

— Большунов хорошо провел гонку, с хорошим финишным рывком. Знаю, что он хорошо подготовился. Перед стартом было немного тревожно. Было непонятно, как тренировки помогут подготовиться именно к конкурентным стартам.

— Он попытается выиграть все гонки?

— Он привык все делать здесь и сейчас. Не будем загадывать, будем двигаться от гонки к гонке.

Не хотелось бы сравнений с Олимпийскими играми. Олимпиада — это Олимпиада. Клэбо — это Клэбо, Большунов — это Большунов. Каждый идет своей дорогой. Очень жаль, что наши дорожки разошлись. Я думаю, весь лыжным мир потерял в зрелищности и в прелести борьбы, — сказал Бородавко.

А мне вот жаль, что пути Устюгова с ними двумя разошлись. Но я рада, что Сергей смог стать олимпийским чемпионом и чемпионом мира, несмотря ни на что. Самое обидное — это пропущенные олимпийские игры в пиковый период, на которых Большунов и Клебо были.

Нельзя сказать, сколько бы он там выиграл медалей, но боролся бы точно.
Ответ Heat Wave
Много бы выиграл Сергей в Пхенчхане, Клэбо и Большунов тогда только начинали свою карьеру на взрослом уровне по сути, а Сергей находился в прайме , победив на 6 этапах из 7 на тур де ски. Он тогда и в спринте Клэбо ни в чем не уступал и Пелегрино еще праймового побеждал
Устюгов крут, но кажется что Большунов и Клэбо круче. На ОИ в Корее Устюгов очевидно стал бы самым титулованным лыжником тех игр, соперники были слишком молоды. В Пекине Сергей дал бы Александру бой, не слился бы как Клэбо, взял бы несколько медалей, но победить уже никак.
Да, противостояние Клэбо-Большунов должно было стать реинкарнацией великой дуэли Колонья-Нортуг. Один абсолютный монстр дистанции, другой лучший универсал поколения, уничтожающий любого, кому не повезет привезти его на спине к финишу. Один умел выводить себя на пик именно к Олимпиаде, другой тотально доминировал на Чемпионатах Мира. У них даже разница в возрасте совпадает, в обеих парах норвежец старше на 2 месяца) Но увы. Самое обидное, что мы упустили лучшие годы соперничества Йоханнеса и Александра - в возрасте от 25 до 30. Только и остаётся, что раздумывать о всевозможных "бы".
лыжи лишились лучшего зрелища, что могло быть в последнюю пятилетку, а то и вообще эпоху. Выиграл ли от этого Клебо? - Вероятно. Большунов? - Нет, несомненно. Болельщики? Однозначно в проигрыше без возможной компенсации. Лыжные боссы вообще мазохисты. Сначала закопали одного из ярчайших лыжников - Устюгова. Потом Большунова. Хороший способ для популяризации норвежских лыж. Бежим дальше.
Лыжные гонки не влияют на общее развитие фис. Это организация живет совсем другими видами лыжного спорта.
Эх, помечтаем, что через год в одном из самых любимых мест Большунова, мы хотя бы частичку потерянного зрелища увидим.
Если бы у бабушки… но в конкуренции и зрелищности, скорее всего, потеряли безнадежно много.
Да, от этого потеряли практически все болельщики, за исключением совсем уж отбитых фанатов Клэбо…
И Йенсика))))
И Йенсика))))
Он ещё тут?:))
У меня скромный чс, но этот персонаж там занимает понятное место🤣
Забавно,как пользователь Jauhojarvinousiainen всю Олимпиаду рассказывал что Клэбо уже на другом уровне и Большунов ему не соперник,а тут сожалеет,что противостояния Большунов-Клэбо нет
Разошлись пути-дорожки, разбежались.
Где-то в памяти осталось, что встречались.
И печально потекла над полем песня,
разошлись пути-дорожки, хоть ты тресни...
Конечно, каждый бы с удовольствием посмотрел на это противостояние.
Но вот только принижать достижения Клебо из-за отсутствия Большунова не стоит.
Ведь никто не принижал достижения Большунова из-за отсутствия Клебо и прочих норвегов.
Да? И кому же?
вам конечно
