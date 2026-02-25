Александр Легков: «Очень хорошо, что эта ярость у Большунова присутствует. Он все равно не отпустил мотивацию»
Легков: Большунов не отпустил мотивацию. Другие хотят на него равняться.
Олимпийский чемпион Александр Легков высказался о победе Александра Большунова в «разделке» на чемпионате России в Южно-Сахалинске.
«Очень хорошо, что эта ярость присутствует. Очень много говорили про Олимпиаду, про соперничество Клэбо и Большунова… Сейчас их нельзя сравнивать.
Когда ты бегаешь постоянно на чемпионатах мира, на Кубках мира, у тебя не пропадает мотивация. Ты все время в обойме, скажем так.
А у Большунова не было этой обоймы. Но он все равно не отпустил мотивацию, это здорово. Это прекрасно. Другие хотят на него равняться», — сказал Легков.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
О,эти знаменитые"Толчки ярости"...
А Ардашев или Горбунов бегают без мотивации?
