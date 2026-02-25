Александр Легков: «Очень хорошо, что эта ярость у Большунова присутствует. Он все равно не отпустил мотивацию»

Легков: Большунов не отпустил мотивацию. Другие хотят на него равняться.

Олимпийский чемпион Александр Легков высказался о победе Александра Большунова в «разделке» на чемпионате России в Южно-Сахалинске.

«Очень хорошо, что эта ярость присутствует. Очень много говорили про Олимпиаду, про соперничество Клэбо и Большунова… Сейчас их нельзя сравнивать.

Когда ты бегаешь постоянно на чемпионатах мира, на Кубках мира, у тебя не пропадает мотивация. Ты все время в обойме, скажем так.

А у Большунова не было этой обоймы. Но он все равно не отпустил мотивацию, это здорово. Это прекрасно. Другие хотят на него равняться», — сказал Легков.