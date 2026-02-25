Александр Большунов: «Я не считаю свои победы. Нет предела совершенству»
Большунов: я не считаю свои победы. Нет предела совершенству.
Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов оценил выступление в «разделке» на чемпионате России в Южно-Сахалинске.
Большунов одержал в гонке победу. Это его 26-е золото чемпионатов России.
«Я не считаю свои победы. Нет предела совершенству.
Трасса быстрая, хорошо сделанная. Рабочие все подъемы, равнины есть и пологие спуски. Главное, что трасса доступная, находится в городе», — сказал Большунов.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
С победой Александра, это было красиво и мощно.
Вот что победа животворящая делает.:)))