Александр Большунов: «Я не считаю свои победы. Нет предела совершенству»

Большунов: я не считаю свои победы. Нет предела совершенству.

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов оценил выступление в «разделке» на чемпионате России в Южно-Сахалинске.

Большунов одержал в гонке победу. Это его 26-е золото чемпионатов России.

«Я не считаю свои победы. Нет предела совершенству.

Трасса быстрая, хорошо сделанная. Рабочие все подъемы, равнины есть и пологие спуски. Главное, что трасса доступная, находится в городе», — сказал Большунов.