Александр Большунов: «Я не считаю свои победы. Нет предела совершенству»

Большунов: я не считаю свои победы. Нет предела совершенству.

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов оценил выступление в «разделке» на чемпионате России в Южно-Сахалинске.

Большунов одержал в гонке победу. Это его 26-е золото чемпионатов России. 

«Я не считаю свои победы. Нет предела совершенству.

Трасса быстрая, хорошо сделанная. Рабочие все подъемы, равнины есть и пологие спуски. Главное, что трасса доступная, находится в городе», — сказал Большунов.

Хорошие статьи были на дзене о Саше, и там была фраза, которая мне понравилась (на память): Кое-кто хочет достигнуть своего кумира, превзойти Александра, а Александр хочет превзойти самого себя, достигнуть новых высот, на себя ориентируется.
С победой Александра, это было красиво и мощно.
Ну это действительно много о нем говорит) О себе в третьем лице говорить))))
Дмитрий, так эту статью не Саня писал, статьи пишу АВТОРЫ. Причём тут третье лицо? Автор писал текст от себя о лыжнике Большунове.
Совершенствуйся Сан Саныч, не останавливайся на достигнутом! И с победой тебя! )
финиш Больунова показал разницу между пахарем и лузерами болтунами которые думают что язык им поможет побеждать
Александр красавчик просто
"Разделка" вотчина Александра. Молодец!
Александр сегодня показал кто на лыжне хозяин💪. Да может он человек сложный, зато и сопли развозить перед соперниками не будет как некоторые наши молодые🤨… И его дерзкие слова в отношении соперников … и поступки в отношении желтых журналюг вызывают только уважение! А болельщику именно для этого победы своих чемпионов и нужны. Хочется как то гордиться победами и медалями а не выпрашивать их у гнилого и лицемерного Запада
И со спины всадить может, красавчик!
Уверен,что это был прямой ответ на вопрос,но мастера новостей и заголовков выложили именно так эту новость
Все хорошо. Все замечательно. И трасса рабочая. И лыжи бегут. И на самолет не опаздывал.
Вот что победа животворящая делает.:)))
