Ступак пропустит чемпионат России на Сахалине из-за болезни
Ступак пропустит чемпионат России по лыжным гонкам на Сахалине из-за болезни.
Олимпийская чемпионка Юлия Ступак не выступит на чемпионате России по лыжным гонкам в Южно-Сахалинске.
Об этом сообщил тренер Егор Сорин.
«Заболевших, слава богу, нет. Единственное исключение – Юлия Ступак, она заболела. Как я понимаю, она не будет участвовать в этом чемпионате России.
Все остальные готовы. То, насколько хорошо они готовы, мы увидим уже сегодня.
У нас в России редко бывают легкие трассы. Сахалин не исключение: хорошая, рабочая, непростая трасса», – сказал Сорин.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: РИА Новости
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ступак Шакур
Юля уже, мне думается, по факту закончила лыжную карьеру. Ибо сколько уже эта карьера Шрёдингера может длиться...
В тексте: Заболевших нет, но Ступак заболела🤣 Или Ступак не считают за лыжницу или все таки заболела ...
Так Сахалин не Италия-она только в Италии здорова -за гос счет .
Ступак ещё выступает? Судя по графику выступлений это больше походит на походы в ночной клуб.
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем