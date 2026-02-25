Ступак пропустит чемпионат России на Сахалине из-за болезни

Ступак пропустит чемпионат России по лыжным гонкам на Сахалине из-за болезни.

Олимпийская чемпионка Юлия Ступак не выступит на чемпионате России по лыжным гонкам в Южно-Сахалинске.

Об этом сообщил тренер Егор Сорин.

«Заболевших, слава богу, нет. Единственное исключение – Юлия Ступак, она заболела. Как я понимаю, она не будет участвовать в этом чемпионате России.

Все остальные готовы. То, насколько хорошо они готовы, мы увидим уже сегодня.

У нас в России редко бывают легкие трассы. Сахалин не исключение: хорошая, рабочая, непростая трасса», – сказал Сорин.