Сергей Ардашев: «Судя по тому, как Клэбо сейчас двигается, и как мы бежим здесь, – на данный момент он недосягаем»

Российский лыжник Сергей Ардашев заявил, что на данный момент норвежец Йоханнес Клэбо недосягаем.
«Судя по тому, как Клэбо сейчас двигается, и как мы бежим здесь, – на данный момент он недосягаем. Он выдает фантастическую скорость, особенно когда уходит в отрыв на последнем подъеме.
Даже в коньковой разделке, которая считалась для него самой сложной дистанцией, он раньше не всегда выигрывал. А сейчас выиграл и ее – это говорит о его форме.
Конечно, хочется бегать там (на Олимпийских играх). Но я все понимаю. Будем ждать четыре года – может, там что-то получится. Надеюсь, я еще буду в хорошей форме», – сказал Ардашев.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: РИА Новости
Думается если бы Устюгов захотел то без проблем дал прикурить Ардашеву и ко
Ну и полное отсутствие спортивной наглости у сегодняшнего поколения лыжников это какой-то ужас. Причем это не только части российских лыжников касается, те же современные норвежцы такие же безвольные. Не представляю, чтобы подобное заявлял Крюгер или Холунн, те ребята спокойно убегали от Клебо вместе с Большуновым на скиатлоне, а не шли последние 1.5 круга пешком, дожидаясь пока Йоханнес пойдет в финальный подъем (думаю, что слова про "цирк" от Большунова именно с этим связаны). А теперь единственный из норвежцев, кто пытался бороться за личное золото с Клебо - это бывший биатлонист.
Во время забега некоторые на трибунах, видя, как парень мучается, едва держась на ногах и спотыкаясь в конце колонны, начали уже издевательски покрикивать в его адрес... А он кругов за пять до финиша как врезал семимильными шагами в своих "ботинках" и на финише почти на круг уделал мастеров.
Уж взялся за гуж - не смотри на одёжку, а дерзай и не бойся вторитетов.
Посмотрел рейтинг ФЛГР.
Один опасается, второй - нет.
Один побеждает, второй - по праздникам.