  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Сергей Ардашев: «Судя по тому, как Клэбо сейчас двигается, и как мы бежим здесь, – на данный момент он недосягаем»
113

Сергей Ардашев: «Судя по тому, как Клэбо сейчас двигается, и как мы бежим здесь, – на данный момент он недосягаем»

Ардашев: на данный момент Клэбо недосягаем.

Российский лыжник Сергей Ардашев заявил, что на данный момент норвежец Йоханнес Клэбо недосягаем.

«Судя по тому, как Клэбо сейчас двигается, и как мы бежим здесь, – на данный момент он недосягаем. Он выдает фантастическую скорость, особенно когда уходит в отрыв на последнем подъеме.

Даже в коньковой разделке, которая считалась для него самой сложной дистанцией, он раньше не всегда выигрывал. А сейчас выиграл и ее – это говорит о его форме. 

Конечно, хочется бегать там (на Олимпийских играх). Но я все понимаю. Будем ждать четыре года – может, там что-то получится. Надеюсь, я еще буду в хорошей форме», – сказал Ардашев. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: РИА Новости
logoЙоханнес Клэбо
logoлыжные гонки
logoсборная России (лыжные гонки)
РИА Новости
logoсборная Норвегии
logoСергей Ардашев
113 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Считать, что после простоя Большунов с листа бы обыграл Клебо - откровенное шапкозакидательство. В этом и проблема Ардашева, Коростылёва. Веры в себя нет. Но вот почему Саныч никогда такого не скажет. Хейтеры парируют - говёный характер. Ан нет, ребята. «Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку». Коростылёв, Ардашев и прочие Волковы знают - им не дано. Большунов чувствует в себе силу. Червь, Спицов, Устюгов отметят силу норгов, но слово "недосягаем" нет в их лексиконе и на лыжне, были выше. Ментальные слабаки.
Ответ дормидонт
Считать, что после простоя Большунов с листа бы обыграл Клебо - откровенное шапкозакидательство. В этом и проблема Ардашева, Коростылёва. Веры в себя нет. Но вот почему Саныч никогда такого не скажет. Хейтеры парируют - говёный характер. Ан нет, ребята. «Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку». Коростылёв, Ардашев и прочие Волковы знают - им не дано. Большунов чувствует в себе силу. Червь, Спицов, Устюгов отметят силу норгов, но слово "недосягаем" нет в их лексиконе и на лыжне, были выше. Ментальные слабаки.
Это школа Сорина не растит он победителей у него все такие с червоточенрй пораженчества
Ответ дормидонт
Считать, что после простоя Большунов с листа бы обыграл Клебо - откровенное шапкозакидательство. В этом и проблема Ардашева, Коростылёва. Веры в себя нет. Но вот почему Саныч никогда такого не скажет. Хейтеры парируют - говёный характер. Ан нет, ребята. «Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку». Коростылёв, Ардашев и прочие Волковы знают - им не дано. Большунов чувствует в себе силу. Червь, Спицов, Устюгов отметят силу норгов, но слово "недосягаем" нет в их лексиконе и на лыжне, были выше. Ментальные слабаки.
Вроде бы очевидное пишешь, но у многих на этом сайте есть проблемы с пониманием этого
Думается если бы Устюгов захотел то без проблем дал прикурить Ардашеву и ко
как же они все не любят Большунова)
Ответ Винни-Грет
как же они все не любят Большунова)
Дело не в Большунове. Большунов это проекция, большего они сказать не могут, страшненько, вот и помои льют на него. Как на некий символ )))
Ответ Винни-Грет
как же они все не любят Большунова)
Завидуют. Только в его словах он конкретно никого не указал, а имел ввиду всех.
Прям унижают себя этим идолопоклонничество. Сорин воспитывает похоже их так. Есть смысл задуматься
Ответ Александр Шульгин
Прям унижают себя этим идолопоклонничество. Сорин воспитывает похоже их так. Есть смысл задуматься
Обьективно говорит, ему уж точно виднее, не с дивана)))
Ответ Александр Шульгин
Прям унижают себя этим идолопоклонничество. Сорин воспитывает похоже их так. Есть смысл задуматься
есть смысл вам мозги иметь встать с дивана пробежать пару тройку километров на лыжах, тогда может мозг появится
У человека есть право на своё мнение, но вот интересно, а зачем это "мы"? Зачем Волков даёт интервью, что "ни один российский лыжник"? Говорите за себя.
Ну и полное отсутствие спортивной наглости у сегодняшнего поколения лыжников это какой-то ужас. Причем это не только части российских лыжников касается, те же современные норвежцы такие же безвольные. Не представляю, чтобы подобное заявлял Крюгер или Холунн, те ребята спокойно убегали от Клебо вместе с Большуновым на скиатлоне, а не шли последние 1.5 круга пешком, дожидаясь пока Йоханнес пойдет в финальный подъем (думаю, что слова про "цирк" от Большунова именно с этим связаны). А теперь единственный из норвежцев, кто пытался бороться за личное золото с Клебо - это бывший биатлонист.
Ответ limitforever
У человека есть право на своё мнение, но вот интересно, а зачем это "мы"? Зачем Волков даёт интервью, что "ни один российский лыжник"? Говорите за себя. Ну и полное отсутствие спортивной наглости у сегодняшнего поколения лыжников это какой-то ужас. Причем это не только части российских лыжников касается, те же современные норвежцы такие же безвольные. Не представляю, чтобы подобное заявлял Крюгер или Холунн, те ребята спокойно убегали от Клебо вместе с Большуновым на скиатлоне, а не шли последние 1.5 круга пешком, дожидаясь пока Йоханнес пойдет в финальный подъем (думаю, что слова про "цирк" от Большунова именно с этим связаны). А теперь единственный из норвежцев, кто пытался бороться за личное золото с Клебо - это бывший биатлонист.
Отлично сказано👏
Ответ limitforever
У человека есть право на своё мнение, но вот интересно, а зачем это "мы"? Зачем Волков даёт интервью, что "ни один российский лыжник"? Говорите за себя. Ну и полное отсутствие спортивной наглости у сегодняшнего поколения лыжников это какой-то ужас. Причем это не только части российских лыжников касается, те же современные норвежцы такие же безвольные. Не представляю, чтобы подобное заявлял Крюгер или Холунн, те ребята спокойно убегали от Клебо вместе с Большуновым на скиатлоне, а не шли последние 1.5 круга пешком, дожидаясь пока Йоханнес пойдет в финальный подъем (думаю, что слова про "цирк" от Большунова именно с этим связаны). А теперь единственный из норвежцев, кто пытался бороться за личное золото с Клебо - это бывший биатлонист.
Клэбо силен.
Да как вы судите-то? В спринте 100% недосягаем, но в остальном…как минимум, нельзя делать выводы:) откуда они вообще все это взяли? Рядом с вами бегает человек, который да, не часто, но обыгрывал Клэбо)
Ответ ekaterina_)))
Да как вы судите-то? В спринте 100% недосягаем, но в остальном…как минимум, нельзя делать выводы:) откуда они вообще все это взяли? Рядом с вами бегает человек, который да, не часто, но обыгрывал Клэбо)
Сергей Ардашев: «Судя по тому, как Большунов сейчас двигался, и как мы бежим здесь, – на данный момент он недосягаем»
Ответ ekaterina_)))
Да как вы судите-то? В спринте 100% недосягаем, но в остальном…как минимум, нельзя делать выводы:) откуда они вообще все это взяли? Рядом с вами бегает человек, который да, не часто, но обыгрывал Клэбо)
да что понимают эти лыжники! вот зрителям вечернего Соловьева виднее!😁
Еще один трусливо хвостом дрожит🤨… И это -наша золотая перспективная молодежь?! Типа один из лидеров сборной?! Ты даже еще не попробывал, а уже лапы кверху перед «иконой»?! И что за привычка говорить за всех?! Господи.. только обрадовалась в этом году что у нас наконец то молодая борзая молодежь стала зубы на лыжне показывать и они что?!🤨 только интервью раздавать да заслуженных сборников в соц.сетях «задирать»? Тьфу!
Ответ Cler
Еще один трусливо хвостом дрожит🤨… И это -наша золотая перспективная молодежь?! Типа один из лидеров сборной?! Ты даже еще не попробывал, а уже лапы кверху перед «иконой»?! И что за привычка говорить за всех?! Господи.. только обрадовалась в этом году что у нас наконец то молодая борзая молодежь стала зубы на лыжне показывать и они что?!🤨 только интервью раздавать да заслуженных сборников в соц.сетях «задирать»? Тьфу!
Клэбо очень силен.
Ответ Cler
Еще один трусливо хвостом дрожит🤨… И это -наша золотая перспективная молодежь?! Типа один из лидеров сборной?! Ты даже еще не попробывал, а уже лапы кверху перед «иконой»?! И что за привычка говорить за всех?! Господи.. только обрадовалась в этом году что у нас наконец то молодая борзая молодежь стала зубы на лыжне показывать и они что?!🤨 только интервью раздавать да заслуженных сборников в соц.сетях «задирать»? Тьфу!
Лучше б она умной была и тактически грамотной, чем борзой, мы не в 90—е.
Бывал когда-то по молодости на первенстве ДСО Урожай Воронежской области. Забег на 10 км. Воронежские стайеры в основном, такие все тренированные, одеты с иголочки в фирмЕ, и среди них один такой... ну прям комбайнер с Борисоглебска. Трусы черные, какие раньше в армии всем после бани выдавали, майка белая, почти алкоголичка, кеды железно-советские на шерстяной носок, да и сам весь такой - только кувалдой махать, но никак не 25 кругов по стадиону накручивать.
Во время забега некоторые на трибунах, видя, как парень мучается, едва держась на ногах и спотыкаясь в конце колонны, начали уже издевательски покрикивать в его адрес... А он кругов за пять до финиша как врезал семимильными шагами в своих "ботинках" и на финише почти на круг уделал мастеров.
Уж взялся за гуж - не смотри на одёжку, а дерзай и не бойся вторитетов.
Ответ BeyPyrom
Бывал когда-то по молодости на первенстве ДСО Урожай Воронежской области. Забег на 10 км. Воронежские стайеры в основном, такие все тренированные, одеты с иголочки в фирмЕ, и среди них один такой... ну прям комбайнер с Борисоглебска. Трусы черные, какие раньше в армии всем после бани выдавали, майка белая, почти алкоголичка, кеды железно-советские на шерстяной носок, да и сам весь такой - только кувалдой махать, но никак не 25 кругов по стадиону накручивать. Во время забега некоторые на трибунах, видя, как парень мучается, едва держась на ногах и спотыкаясь в конце колонны, начали уже издевательски покрикивать в его адрес... А он кругов за пять до финиша как врезал семимильными шагами в своих "ботинках" и на финише почти на круг уделал мастеров. Уж взялся за гуж - не смотри на одёжку, а дерзай и не бойся вторитетов.
На уровне ДСО Урожай или первенства флота, как у Куца, такое может и прокатит, но не на ЧМ и ОИ.
Ответ evgeniy
На уровне ДСО Урожай или первенства флота, как у Куца, такое может и прокатит, но не на ЧМ и ОИ.
Большунов в 2018 году на ОИ тоже приехал как «молодая необстрелянная молодежь»… Вяльбе с трибуны на них смотрела (аккредитацию не дали)… Так Александр настолько дерзко заявил что «без сильнейших российских спортсменов- это первенство водокачки» и главное- сходу всем ДОКАЗАЛ что не статистом сюда приехал перед норвежцами авторитетными пресмыкаться….Это настолько было сильно и вдохновляюще.. по-нашему💪»… А нынешняя молодежь сборной?!… Никто не говорит что надо «шапкозакидательством» заниматься или недооценивать соперников… НО говорить надо С ДОСТОИНСТВОМ «мол приехали, для «разведки без соответствующей подготовки» неплохо выступили, в следующий раз все учтем и свое возьмем»… Хотя чего я хочу от … детей 22 лет, которые в плане социального интеллекта только «кружочки» в телеграмме записывать умеют?!😣
Клебо недосягаем для Ардашева
Тоже хочет нейтральный статус?
Ответ Guillermo
Тоже хочет нейтральный статус?
Очень хочет все Клебо бедному уже вылизали
Ардашев трус...ни разу не бегал с Клэбо и уже сдался и сдулся...а рядом с ним бегает Большунов, который драл этого норга...зачем говорить за всех?
Ответ eraser2
Ардашев трус...ни разу не бегал с Клэбо и уже сдался и сдулся...а рядом с ним бегает Большунов, который драл этого норга...зачем говорить за всех?
А при чем здесь "трус"? Адекватно оценивать происходящее - это иное качество.
Посмотрел рейтинг ФЛГР.
Один опасается, второй - нет.
Один побеждает, второй - по праздникам.
Ответ eraser2
Ардашев трус...ни разу не бегал с Клэбо и уже сдался и сдулся...а рядом с ним бегает Большунов, который драл этого норга...зачем говорить за всех?
Побеждал иногда, не стоит преувеличивать, не зная статистики.
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Волков о марафоне на Олимпиаде-2026: «Любого российского лыжника туда привези, все равно пьедестал был бы норвежским»
24 февраля, 11:27
Сергей Ардашев: «Норвежцы очень сильные. Мы с ребятами смотрели и удивлялись, как вообще можно так бежать и еще при этом не менять лыжи»
24 февраля, 10:09
Ардашев о чемпионате России на Сахалине: «Первые ночи были непростыми, сейчас уже адаптировались»
24 февраля, 09:56
Рекомендуем
Главные новости
Лыжи. Кубок мира. Непряева, Карлссон, Диггинс, Илар, Симпсон-Ларсен, Венг, Далквист, Саннесс, Фоснес пробегут скиатлон
вчера, 19:49
Когда сборная Бразилии завоевала первую медаль на зимних ОИ? Вспомните яркие победы в нашем тесте
вчера, 19:30Тесты и игры
Лыжи. Кубок мира. Коростелев, Клэбо, Амундсен, Нюэнгет, Рее, Лапалю, Фермойлен, Барп выступят в скиатлоне
вчера, 19:29
Прыжки с трамплина. Кубок мира. Домен Превц одержал победу, Эмбахер – 2-й, Шустер – 3-й
вчера, 19:09
Лыжи. Чемпионат России-2026. Терентьев, Большунов, Бакуров, Ардашев, Волков, Тиунов, Филимонов, Горбунов выступят в квалификации спринта свободным стилем
вчера, 18:51
Лыжи. Чемпионат России-2026. Фалеева, Баранова, Крамаренко, Степанова, Крупицкая, Пантрина пробегутв квалификации конькового спринта
вчера, 18:33
⚡ Лыжи. Кубок мира. Клэбо выиграл коньковый спринт, Хегген – 2-й, Мозер – 3-й, Коростелев не прошел квалификацию
вчера, 16:19
⚡ Лыжи. Кубок мира. Сван победила в коньковом спринте, Шистад – 2-я, Фендрих – 3-я, Непряева выбыла в 1/4 финала
вчера, 16:05
Австрийский лыжник Фермойлен: «После отстранения России лыжные гонки не стали лучше, не стали хуже. Они просто вообще никак не поменялись»
вчера, 15:22
Савелий Коростелев: «Когда-нибудь я и спринт подружимся, но не сейчас»
вчера, 14:15
Ко всем новостям
Последние новости
Велогонщик Закарин: «Разочарован тем, что на Олимпиаду по политическим причинам допустили только 13 россиян. Это неправильно»
26 февраля, 10:01
На «Сахалинском марафоне» провели флешмоб в честь Коростелева. Российский лыжник бежит 50 км на Олимпиаде
21 февраля, 11:05Фото
Мельниченко и Кусургашева выиграли «Сахалинский марафон» свободным стилем, Зародов и Шалабода – 2-е, Спицов и Заборская – 3-и
21 февраля, 10:50
Олег Матыцин: «Рад за нашего первопроходца в ски-альпинизме Филиппова, который достойно представил нашу страну на Олимпиаде»
19 февраля, 16:37
Так развлекался лыжник Филиппов перед Олимпиадой – смешно стригся, а теперь взял серебро!
19 февраля, 14:12ВидеоСпортс"
В чем выступят наши лыжники на Олимпиаде-2026? Распаковка от тренера – на ВидеоСпортсе’‘
18 февраля, 10:54ВидеоСпортс"
Бородавко о подготовке к чемпионату России: «У нас завершается сбор в Армении. После него спортсмены примут участие в гонке Легкова и затем отправятся на Сахалин»
13 февраля, 08:57
В Милане во время Олимпиады-2026 произошли столкновения полиции и нескольких десятков протестующих
7 февраля, 18:29
Виталий Смирнов: «Я не помню ни одной Олимпиады, на которой бы журналисты не писали, что город не готов к Играм»
5 февраля, 18:04
14 февраля в Москве пройдет второй старт лыжной ретро-гонки «Это все еще я»
5 февраля, 13:34
Рекомендуем