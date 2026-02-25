Сергей Ардашев: «Судя по тому, как Клэбо сейчас двигается, и как мы бежим здесь, – на данный момент он недосягаем»

Ардашев: на данный момент Клэбо недосягаем.

Российский лыжник Сергей Ардашев заявил, что на данный момент норвежец Йоханнес Клэбо недосягаем.

«Судя по тому, как Клэбо сейчас двигается, и как мы бежим здесь, – на данный момент он недосягаем. Он выдает фантастическую скорость, особенно когда уходит в отрыв на последнем подъеме.

Даже в коньковой разделке, которая считалась для него самой сложной дистанцией, он раньше не всегда выигрывал. А сейчас выиграл и ее – это говорит о его форме.

Конечно, хочется бегать там (на Олимпийских играх). Но я все понимаю. Будем ждать четыре года – может, там что-то получится. Надеюсь, я еще буду в хорошей форме», – сказал Ардашев.