Коростелев и Непряева пропустят этап Кубка мира в Лейк-Плэсиде

Лыжники Коростелев и Непряева пропустят этап Кубка мира в Лейк-Плэсиде.

Российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева пропустят этап Кубка мира в Лейк-Плэсиде, который пройдет с 20 по 22 марта.

«Такая возможность (поехать в США) теоретически есть, но мы прикинули, что будет очень тяжелый перелет, поездка в целом получится дорогостоящей. Просто ради того, чтобы поучаствовать в трех стартах на Кубке мира, на которых они уже много выступали в этом сезоне, мы решили отказаться. Кроме того, нам необходимо провести определенную работу перед Финалом Кубка России в Кировске.

Если они поедут в Америку, то фактически будут не готовы бежать в Кировске. Поэтому мы все взвесили и приняли решение в Америку не ехать, а сфокусироваться на концовке сезона в Кировске», – рассказал тренер Егор Сорин.

Финал Кубка России в Кировске пройдет с 28 марта по 5 апреля.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: РИА Новости
Всё правильно сделали. Чтобы визу в США сейчас получить пришлось бы пропустить какой-то из оставшихся европейских этапов.
Ответ Юрий Костыгин
Всё правильно сделали. Чтобы визу в США сейчас получить пришлось бы пропустить какой-то из оставшихся европейских этапов.
«Ожидание собеседования в посольстве США: от 2 недель до 1 года»
Как раз на следующий сезон можно записаться
Лейк-Плэсид - не Милан! Там таких магазиноа нет!))))
Так, а как же нейтральность, или все-таки деньги идут не из личного кармана, как один товарищ уверял общественность
Решение логичное, США в плане логистики не Европа, плюс визы и тд
Всё правильно сделали. По сути ради 2,5 гонок (потому что в спринте коньком они пролог не пройдут) лететь за океан смысла нет. Тем более, что там ещё МС коньком. Т.е.по сути из-за одной разделки классикой Савелия и, может быть, с натяжкой МС в исполнении Непряевой (максимум топ-10) туда лететь?
И это когда альтернативный вариант-это 6 гонок на КР с двойными призовыми (от ФЛГР и Фосагро) в каждой гонке за попадание в Топ-6 и дополнительно за итоги мини-тура+ опять же соблазн испытать себя и выступить 2й раз за сезон в гонке на восхождение в гору.
По-моему, это очень разумно в сложившейся ситуации.
Пять лет нигде не участвовали, где же сэкономленные средства? В условиях таких ограничений отдавать предпочтение стартам в России, очень странное решение. А визами можно было намного раньше начать заниматься, успели бы всё оформить в срок.
Ответ MustOilHelsinki
Пять лет нигде не участвовали, где же сэкономленные средства? В условиях таких ограничений отдавать предпочтение стартам в России, очень странное решение. А визами можно было намного раньше начать заниматься, успели бы всё оформить в срок.
Если вы 5 лет не работаете, о каких сэкономленных средствах пойдет речь?:)))
Пояснение для финна: настоящий соревновательный режим будет в Кировске, а не Лейк Плейсиде. Последний после ОИ никому не нужен, туда ещё и не полетит куча спортсменов.
А километры без фтора нарабатывать нужно сервису, а не спортсменам.
Ответ Guillermo
Пояснение для финна: настоящий соревновательный режим будет в Кировске, а не Лейк Плейсиде. Последний после ОИ никому не нужен, туда ещё и не полетит куча спортсменов. А километры без фтора нарабатывать нужно сервису, а не спортсменам.
Да и по деньгам затратное мероприятие. Не думаю, что у Коростелева и Непряевой есть такая спонсорская поддержка, которую имеют западные спортсмены, где и уровень жизни на порядок выше. Плюс джетлаг, и сопутствующие ему проблемы с акклиматизацией , иными часовыми поясами.
В Скандинавию то их пустят? Или им неприятно будет их там наблюдать
Ответ Евгений Дмитриев
В Скандинавию то их пустят? Или им неприятно будет их там наблюдать
Финляндия точно нет, они закрыли доступ для всех. В Швеции и Норвегии в теории не должно быть проблем. А на практике могут и возникнуть проблемы, особенно в Швеции. Но туда так-и-так нужно пробывать, так как именно в Фаллуне следующий чемпионат мира.
Ответ Дмитрий Тясин
Финляндия точно нет, они закрыли доступ для всех. В Швеции и Норвегии в теории не должно быть проблем. А на практике могут и возникнуть проблемы, особенно в Швеции. Но туда так-и-так нужно пробывать, так как именно в Фаллуне следующий чемпионат мира.
Вроде в Лыжном Спорте более полное интервью Сорина. как раз на этот вопрос отвечает, что в Фалуне, Лахти, Осло выступать будут, но без него (нет аккредитации)
Абсолютно правильное решение, поедут единицы и у норвежцев только те кто на топ 3 в разных КМ претендует. Для нас интереснее посмотреть как Савелий после КМ и ОИ на фоне Ардашева и Большунова побежит. Насчёт Даши более менее ясно.
Ответ Грюденфельдер
Абсолютно правильное решение, поедут единицы и у норвежцев только те кто на топ 3 в разных КМ претендует. Для нас интереснее посмотреть как Савелий после КМ и ОИ на фоне Ардашева и Большунова побежит. Насчёт Даши более менее ясно.
Ну Коростелёв идёт вторым в молодёжном зачёте. Там тоже медальки дают.
Ответ gerr_max
Ну Коростелёв идёт вторым в молодёжном зачёте. Там тоже медальки дают.
Я сомневаюсь он сможет подойти к Хеггену , так как тот ещё и на спринтах очки заберёт, после Осло будет уже >300 разница так что мимо первого пролёт. Вике идущий 3м бежит только спринты и за 1 гонку в США не догонит Савелия если не подберёт на этих спринтах все, что вряд ли. Далее идут Каролло итд они точно не опасны.
Наверно Федерация хочет посмотреть как будет выглядить Савелий на фоне Большунова.
Ответ gerr_max
Наверно Федерация хочет посмотреть как будет выглядить Савелий на фоне Большунова.
Савелию нет равных в кубке России в дистанционных гонках.
