Лыжники Коростелев и Непряева пропустят этап Кубка мира в Лейк-Плэсиде.

Российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева пропустят этап Кубка мира в Лейк-Плэсиде, который пройдет с 20 по 22 марта.

«Такая возможность (поехать в США) теоретически есть, но мы прикинули, что будет очень тяжелый перелет, поездка в целом получится дорогостоящей. Просто ради того, чтобы поучаствовать в трех стартах на Кубке мира, на которых они уже много выступали в этом сезоне, мы решили отказаться. Кроме того, нам необходимо провести определенную работу перед Финалом Кубка России в Кировске.

Если они поедут в Америку, то фактически будут не готовы бежать в Кировске. Поэтому мы все взвесили и приняли решение в Америку не ехать, а сфокусироваться на концовке сезона в Кировске», – рассказал тренер Егор Сорин .

Финал Кубка России в Кировске пройдет с 28 марта по 5 апреля.