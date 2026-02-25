Алина Пеклецова: «Меня очень порадовало, что не осталась с деревянной медалью»

Алина Пеклецова: очень порадовало, что не осталась с деревянной медалью.

Российская лыжница Алина Пеклецова порадовалась бронзе в гонке на 10 км классикой с раздельным стартом на чемпионате России в Южно-Сахалинске.

«Мне сказали, что на первом круге я проигрывала чуть ли не 20 секунд Веронике Степановой. Думала про себя, что уже как пробегу, так пробегу. Настроилась быть за десяткой.

На втором круге мне уже кричат, что борюсь за второе место. Не поняла, что происходит. Просто до конца отработала. В итоге выиграла меньше секунды у четвертого места. Меня очень порадовало, что не осталась с деревянной медалью», – рассказала Пеклецова.