Жамбалова о серебре чемпионата России: «Можно сказать, что пришла вторая молодость. Но под конец «разделки» стало вырубать»
Жамбалова: под конец «разделки» на чемпионате России стало вырубать.
Российская лыжница Алиса Жамбалова оценила выступление в гонке на 10 км классикой с раздельным стартом на чемпионате России по лыжам в Южно-Сахалинске, где стала второй.
«В конце трассы меня подгоняли. Говорили про 1,5 секунды. Я работала как можно сильнее. В последние дни на тренировках мы отрабатывали спуски и равнины. Это очень сильно помогло.
Под конец стало вырубать. Работала на автомате. Выжала из себя все. Можно сказать, что пришла вторая молодость», – рассказала 31-летняя Жамбалова.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Матч ТВ
