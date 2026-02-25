Жамбалова о серебре чемпионата России: «Можно сказать, что пришла вторая молодость. Но под конец «разделки» стало вырубать»

Жамбалова: под конец «разделки» на чемпионате России стало вырубать.

Российская лыжница Алиса Жамбалова оценила выступление в гонке на 10 км классикой с раздельным стартом на чемпионате России по лыжам в Южно-Сахалинске, где стала второй.

«В конце трассы меня подгоняли. Говорили про 1,5 секунды. Я работала как можно сильнее. В последние дни на тренировках мы отрабатывали спуски и равнины. Это очень сильно помогло.

Под конец стало вырубать. Работала на автомате. Выжала из себя все. Можно сказать, что пришла вторая молодость», – рассказала 31-летняя Жамбалова.