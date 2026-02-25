Крупицкая о победе в «разделке»: «Мне по трассе все кричали: «Все в секундах! Давай, отрабатывай»
Крупицкая оценила победу в «разделке» на чемпионате России по лыжам.
Лыжница Евгения Крупицкая оценила победу в гонке с раздельным стартом классикой на чемпионате России в Южно-Сахалинске.
Крупицкая на три секунды опередила Алису Жамбалову и на шесть Алину Пеклецову.
«Очень динамичный круг, постоянно держал в напряжении. Нужно отрабатывать каждый участок трассы, чтобы не проигрывать драгоценные секунды.
Мне по трассе все кричали: «Все в секундах! Давай, отрабатывай». И действительно, что все решили доли секунды», – рассказала Крупицкая.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Матч ТВ
Интересно, кто имелся виду под "рюкзаком беляшей" на завтрашний скиатлон?
Отработала на все деньги) А мы вам говорили, что для того, чтоб успешно "рюкзачить" за лучшими дистанционщиками, нужно самому быть топовым дистанционщиком. Женя сегодня всем всё доказала 💪🏻
Абсолютно верно!!!
