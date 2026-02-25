Крупицкая о победе в «разделке»: «Мне по трассе все кричали: «Все в секундах! Давай, отрабатывай»

Крупицкая оценила победу в «разделке» на чемпионате России по лыжам.

Лыжница Евгения Крупицкая оценила победу в гонке с раздельным стартом классикой на чемпионате России в Южно-Сахалинске.

Крупицкая на три секунды опередила Алису Жамбалову и на шесть Алину Пеклецову.

«Очень динамичный круг, постоянно держал в напряжении. Нужно отрабатывать каждый участок трассы, чтобы не проигрывать драгоценные секунды.

Мне по трассе все кричали: «Все в секундах! Давай, отрабатывай». И действительно, что все решили доли секунды», – рассказала Крупицкая.