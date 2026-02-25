«Доктор спас мою ногу от ампутации». Линдси Вонн рассказала о последствиях травмы в Милане-2026

Линдси Вонн сообщила, что ей могли ампутировать ногу после травмы в Милане-2026.

Вонн упала во врем я скоростного спуска на Олимпиаде , с трассы ее эвакуировали вертолетом.

«У меня сложный перелом большеберцовой кости и перелом головки малоберцовой кости – там все разлетелось на части. А осложнилось тем, что развился компартмент-синдром.

Это когда у тебя в одной части тела такая обширная травма, что скапливается слишком много крови – и она застревает. По сути, перестает работать все: мышцы, нервы. Все начинает отмирать. Так что доктор, Том Хэккет, спас мою ногу. Спас от ампутации.

Он провел фасциотомию: разрезал левую ногу с двух сторон, чтобы дать ей «дышать». Этим доктор спас мою ногу. Причем его бы вообще могло там не быть, если бы я до этого не порвала крестообразную связку – он бы не сопровождал меня. И не смог бы в этот момент спасти мою ногу. Это к разговору о том, что все в жизни происходит не просто так.

Я провела в больнице больше времени, чем надеялась провести, потому что у меня сильно упал уровень гемоглобина – из-за кровопотерь после операций. Мне делали переливания крови, мне это очень помогло. Боль в какой-то момент была ужасной, неконтролируемой.

Сейчас меня наконец выписали, пока я в инвалидном кресле. Еще какое-то время смогу передвигаться только так, потому что у меня сломана и правая лодыжка. Надеюсь, скоро смогу перейти на костыли – еще пару месяцев похожу с ними.

Не могу передать, насколько это все было больно. Не так я хотела закончить Олимпиаду. Но ничего не остается, кроме как принимать удары судьбы. Этот правда отправил меня в нокаут. Но я как Рокки – все равно встану», – рассказала Вонн.

