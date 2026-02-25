  • Спортс
  «Доктор спас мою ногу от ампутации». Линдси Вонн рассказала о последствиях травмы в Милане-2026
«Доктор спас мою ногу от ампутации». Линдси Вонн рассказала о последствиях травмы в Милане-2026

Линдси Вонн сообщила, что ей могли ампутировать ногу после травмы в Милане-2026.

Американская горнолыжница Линдси Вонн сообщила, что ей могли ампутировать ногу после травмы в Милане-2026.

Вонн упала во врем я скоростного спуска на Олимпиаде, с трассы ее эвакуировали вертолетом.

«У меня сложный перелом большеберцовой кости и перелом головки малоберцовой кости – там все разлетелось на части. А осложнилось тем, что развился компартмент-синдром.

Это когда у тебя в одной части тела такая обширная травма, что скапливается слишком много крови – и она застревает. По сути, перестает работать все: мышцы, нервы. Все начинает отмирать. Так что доктор, Том Хэккет, спас мою ногу. Спас от ампутации.

Он провел фасциотомию: разрезал левую ногу с двух сторон, чтобы дать ей «дышать». Этим доктор спас мою ногу. Причем его бы вообще могло там не быть, если бы я до этого не порвала крестообразную связку – он бы не сопровождал меня. И не смог бы в этот момент спасти мою ногу. Это к разговору о том, что все в жизни происходит не просто так.

Я провела в больнице больше времени, чем надеялась провести, потому что у меня сильно упал уровень гемоглобина – из-за кровопотерь после операций. Мне делали переливания крови, мне это очень помогло. Боль в какой-то момент была ужасной, неконтролируемой.

Сейчас меня наконец выписали, пока я в инвалидном кресле. Еще какое-то время смогу передвигаться только так, потому что у меня сломана и правая лодыжка. Надеюсь, скоро смогу перейти на костыли – еще пару месяцев похожу с ними.

Не могу передать, насколько это все было больно. Не так я хотела закончить Олимпиаду. Но ничего не остается, кроме как принимать удары судьбы. Этот правда отправил меня в нокаут. Но я как Рокки – все равно встану», – рассказала Вонн.

Драма Линдси Вонн со стадиона. Вот что такое коллективный шок

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: страница Линдси Вонн
Жесть. Здоровья легенде!
Слабоумие и отвага! Безрассудно было с крестами ехать, но легенды это почти всегда про преодоление. Здоровья ей!
Ответ mit-byer
Слабоумие и отвага! Безрассудно было с крестами ехать, но легенды это почти всегда про преодоление. Здоровья ей!
Комментарий скрыт
Ответ d55780
Комментарий скрыт
Ха,ха,ха!!! Универ она окончила !!! Тем более слаба умом !!!
Зато с разрывом крестов с горки покаталась....
Ответ Mehmet Okur
Зато с разрывом крестов с горки покаталась....
Многие спортсмены выступают с травмами и на уколах.

Соревновательный спорт, это не про здоровье, а профессиональный соревновательный спорт со здоровьем вообще не дружит чаще всего.

Человек всю жизнь жил тем, чтобы быть лучше других в деле своей жизни, уверен, она понимала, что последствия будут серьёзные, не такие, как получилось, но тем не менее.

Такова цена спорта высших достижений.
Ответ densdens17
Многие спортсмены выступают с травмами и на уколах. Соревновательный спорт, это не про здоровье, а профессиональный соревновательный спорт со здоровьем вообще не дружит чаще всего. Человек всю жизнь жил тем, чтобы быть лучше других в деле своей жизни, уверен, она понимала, что последствия будут серьёзные, не такие, как получилось, но тем не менее. Такова цена спорта высших достижений.
Но не с крестами. Непонятно про цену спорта. Если бы это первая и единственная олимпиада была, тогда еще можно было поговорить... А так никакой необходимости не было. И нет, нельзя сказать что такие случаи сплошь и рядом
Она конечно рискованная девушка, но вышло, что вышло, теперь просто выздороветь и прожить эту жизнь в нормальном состоянии, чего я ей и хочу пожелать! В любом случае все за неё болели и переживали, пусть не получилось, что задумывалось, но жизнь и здоровье - это самое главное у человека, да хоть у кого, тем более она в преуспела и ещё как в своем деле и до этой Олимпиады!
Неоправданные риски чуть не привели к ещё большей трагедии 😪
Ответ Skip
Неоправданные риски чуть не привели к ещё большей трагедии 😪
она такая...
Да, повезло, что ей попался очень хороший травматолог, это какое чудо, что он был с ней, а так совершенно неизвестно, чем это всё закончилось, удачи Линдси и выздоровления без серьёзных последствий)))
Слабоумие и отвага
Ответ aazon
Слабоумие и отвага
Отвага ум любовь к спорту
Ответ d55780
Отвага ум любовь к спорту
ну это не любовь к спорту, а любовь к себе, из-за которой она поставила свою жизнь под угрозу, ее пришлось спасать. А уж как чувствовали себя ее близкие, когда все это наблюдали, я вообще молчу
...Но ничего не остается, кроме как принимать удары судьбы. Этот правда отправил меня в нокаут. Но я как Рокки – все равно встану», – рассказала Вонн.
И встанет!..И пойдёт!..И будет принимать участие в следующих ОИ.
Это такие люди.Они любят этот вид спорта-буквально одержимы им...и ..всегда возвращаются.
Вспоминаем Микаэлу Шиффрин-там живого места нет- уже с трёх олимпиад- трижды олимпионик;
София Годжа- три медали с трёх олимпиад- олимпийская чемпионка.. вся травмированная;
Лара Гут-Бехрами-две олимпиады -олимпийская чемпионка ,осенью травмировалась и не попала на эти ОИ;
Федерика Бриньоне- травмировалась в апреле 2025 и уже через 8 месяцев восстановилась, два золота на ОИ 2026., участвовала в трёх ОИ с..подиумами.
Так что ничего невозможного нет .
Желаем Линдси успешного восстановления и ждём её на ОИ 2030!
Ответ Лукерья
...Но ничего не остается, кроме как принимать удары судьбы. Этот правда отправил меня в нокаут. Но я как Рокки – все равно встану», – рассказала Вонн. И встанет!..И пойдёт!..И будет принимать участие в следующих ОИ. Это такие люди.Они любят этот вид спорта-буквально одержимы им...и ..всегда возвращаются. Вспоминаем Микаэлу Шиффрин-там живого места нет- уже с трёх олимпиад- трижды олимпионик; София Годжа- три медали с трёх олимпиад- олимпийская чемпионка.. вся травмированная; Лара Гут-Бехрами-две олимпиады -олимпийская чемпионка ,осенью травмировалась и не попала на эти ОИ; Федерика Бриньоне- травмировалась в апреле 2025 и уже через 8 месяцев восстановилась, два золота на ОИ 2026., участвовала в трёх ОИ с..подиумами. Так что ничего невозможного нет . Желаем Линдси успешного восстановления и ждём её на ОИ 2030!
Годжа и Шифрин в относительном порядке, не надо перевирать
Если б у тебя был мозг и ты не поперлась на олимпиаду с травмой крестов, то ничего бы не было.
В общем пример для остальных......
Ответ klimkamnev
В общем пример для остальных......
Разве что доктор
