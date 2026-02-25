Лыжи. Чемпионат России-2026. Большунов выиграл разделку на 10 км классикой, Ардашев – 2-й, Горбунов – 3-й
Сегодня на чемпионате России по лыжным гонкам в Южно-Сахалинске прошла мужская классическая гонка на 10 км с раздельным стартом.
Победу одержал Александр Большунов.
ФосАгро Чемпионат России по лыжным гонкам-2026
Южно-Сахалинск
Мужчины
10 км, раздельный старт, классический стиль
1. Александр Большунов – 23.59,9
2. Сергей Ардашев – 14,4
3. Иван Горбунов – 30,5
4. Алексей Червоткин – 30,6
5. Дмитрий Жуль – 34,0
6. Константин Тиунов – 34,8
7. Антон Тимашов – 42,4
8. Иван Якимушкин – 44,9
9. Владислав Осипов – 48,9
10. Александр Бакуров – 50,8
11. Евгений Семяшкин – 55,6...
14. Евгений Белов – 1.06,5
15. Илья Порошкин – 1.07,4...
22. Андрей Ларьков – 1.21,8...
26. Сергей Забалуев – 1.22,8
27. Александр Терентьев – 1.24,1...
29. Павел Соловьев – 1.25,6...
32. Андрей Кузнецов – 1.31,2
33. Ермил Вокуев – 1.34,5...
62. Иван Безматерных – 3.46,4...
66. Люй Говэй (Китай) – 4.35,1
Илья Семиков – не стартовал.
Расписание трансляций чемпионата России по лыжным гонкам в Южно-Сахалинске
Иии я что-то не наблюдаю его сегодня в финишном протоколе. А Большунов первый, с запасом, включившись по-настоящему только на втором круге)))
Рано вам, молодым, за Болле что-то говорить. Он один боролся против Холунна, Рете, Крюгера, Клэбо, Голберга, Нисканена и побеждал зачастую. Кто такой Волков на фоне этих имен?
По времени не пытайтесь сравнить, сильно зависит от условий.
Ну и вишенка на торте- --Рекорд в 6 золотых.