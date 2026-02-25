  • Спортс
Лыжи. Чемпионат России-2026. Большунов выиграл разделку на 10 км классикой, Ардашев – 2-й, Горбунов – 3-й

Сегодня на чемпионате России по лыжным гонкам в Южно-Сахалинске прошла мужская классическая гонка на 10 км с раздельным стартом.

Победу одержал Александр Большунов.

ФосАгро Чемпионат России по лыжным гонкам-2026

Южно-Сахалинск

Мужчины

10 км, раздельный старт, классический стиль

1. Александр Большунов – 23.59,9

2. Сергей Ардашев – 14,4

3. Иван Горбунов – 30,5

4. Алексей Червоткин – 30,6

5. Дмитрий Жуль – 34,0 

6. Константин Тиунов – 34,8

7. Антон Тимашов – 42,4

8. Иван Якимушкин – 44,9

9. Владислав Осипов – 48,9

10. Александр Бакуров – 50,8

11. Евгений Семяшкин – 55,6...

14. Евгений Белов – 1.06,5

15. Илья Порошкин – 1.07,4...

22. Андрей Ларьков – 1.21,8...

26. Сергей Забалуев – 1.22,8

27. Александр Терентьев – 1.24,1...

29. Павел Соловьев – 1.25,6...

32. Андрей Кузнецов – 1.31,2

33. Ермил Вокуев – 1.34,5...

62. Иван Безматерных – 3.46,4...

66. Люй Говэй (Китай) – 4.35,1

Илья Семиков – не стартовал.

Расписание трансляций чемпионата России по лыжным гонкам в Южно-Сахалинске

Вчера так яро обсуждали интервью Волкова тут про то, что норвежский подиум был бы неизменным, даже в случае участья всей нашей сборной)

Иии я что-то не наблюдаю его сегодня в финишном протоколе. А Большунов первый, с запасом, включившись по-настоящему только на втором круге)))

Рано вам, молодым, за Болле что-то говорить. Он один боролся против Холунна, Рете, Крюгера, Клэбо, Голберга, Нисканена и побеждал зачастую. Кто такой Волков на фоне этих имен?
Ответ Александр Исаев
Вчера так яро обсуждали интервью Волкова тут про то, что норвежский подиум был бы неизменным, даже в случае участья всей нашей сборной) Иии я что-то не наблюдаю его сегодня в финишном протоколе. А Большунов первый, с запасом, включившись по-настоящему только на втором круге))) Рано вам, молодым, за Болле что-то говорить. Он один боролся против Холунна, Рете, Крюгера, Клэбо, Голберга, Нисканена и побеждал зачастую. Кто такой Волков на фоне этих имен?
И где он вообще? Готовится к КМ?
Ответ Дмитрий Итешин
И где он вообще? Готовится к КМ?
Не, он на Сахалине там, тренируется, но эту гонку решил пропустить почему то
Закономерно. А по-поводу соперник, не соперник норгам, Мы не узнаем до допуска. То, что таланта и опыта у Саныча не в пример "лучшего допущенного молодого олимпионика России", полагаю, не надо объяснять. Дайте только возможность показать уровень.
Ответ дормидонт
Закономерно. А по-поводу соперник, не соперник норгам, Мы не узнаем до допуска. То, что таланта и опыта у Саныча не в пример "лучшего допущенного молодого олимпионика России", полагаю, не надо объяснять. Дайте только возможность показать уровень.
допуск Большунова, смешно🌚
Ответ дормидонт
Закономерно. А по-поводу соперник, не соперник норгам, Мы не узнаем до допуска. То, что таланта и опыта у Саныча не в пример "лучшего допущенного молодого олимпионика России", полагаю, не надо объяснять. Дайте только возможность показать уровень.
Боюсь, его уже и не допустят..
Можно отдельную трансляцию делать с записью бега одного Большунова. Этот бег показывать детям, юниорам, взрослым, да в принципе всем лыжникам. Нигде не подвис, не прогнулся, мощная работа плечевого пояса, мягкая работа ногами. На крутом подъёме даже из лыжни не вышел.
Ответ Guillermo
Можно отдельную трансляцию делать с записью бега одного Большунова. Этот бег показывать детям, юниорам, взрослым, да в принципе всем лыжникам. Нигде не подвис, не прогнулся, мощная работа плечевого пояса, мягкая работа ногами. На крутом подъёме даже из лыжни не вышел.
А была на олимпиаде эта дисциплина? Не могу найти. Какие результаты норвежцы? показали для сравнения
Ответ Илья Александров_1116468028
А была на олимпиаде эта дисциплина? Не могу найти. Какие результаты норвежцы? показали для сравнения
Не было. В Италии бегали 10 коньком, в Пекине классикой бежали 15. Там золото Нисканен, серебро Большунов, бронза Клебо.

По времени не пытайтесь сравнить, сильно зависит от условий.
Настоящий спортсмен, настоящий Большунов и все остальные. Вот что показала эта гонка...
Ответ Старый конформист
Настоящий спортсмен, настоящий Большунов и все остальные. Вот что показала эта гонка...
Комментарий скрыт
Велик конечно Большунов, умение подвести себя к нужным стартам. Как же его не хватало неделю назад
Большунов молодец что не даёт интервью Матчу после их набросов на него и шоу программы с Бакуровым с приглашением того в коментаторы и так далее. Так им и надо
Ответ Александр Шульгин
Большунов молодец что не даёт интервью Матчу после их набросов на него и шоу программы с Бакуровым с приглашением того в коментаторы и так далее. Так им и надо
Так СанСаныч давно послал далеко майонеза, вот поэтому от того и устроена травля и негатив везде. Именно майонез вносит смуту в лыжи, у него цель - стравить всех и вся.
Ответ Александр Шульгин
Большунов молодец что не даёт интервью Матчу после их набросов на него и шоу программы с Бакуровым с приглашением того в коментаторы и так далее. Так им и надо
Комментарий скрыт
Ну наконец-то можно посмотреть лыжные соревнования с какой-то интригой)
Ответ limitforever
Ну наконец-то можно посмотреть лыжные соревнования с какой-то интригой)
😂😂😂
Большунова с уверенной победой на классе, эталонную гонку провел, ну а наблюдать за техникой классического хода Александра можно вечно
Ответ DENIS DENWER
Большунова с уверенной победой на классе, эталонную гонку провел, ну а наблюдать за техникой классического хода Александра можно вечно
Комментарий скрыт
Ответ Александр Цветочкин
Комментарий скрыт
Эталон показал себя в скиатлоне и марафоне с участием сильнейших на ОИ в Пекине, в марофоне и дистанцию сократили, но все равно обделался по полной, хорошо хоть коричневый шлейф на снегу не оставил, добежал до туалета
Всё верно Бородавко сказал, нас отстранили, чтоб норги взяли больше золотых...без достойной конкуренции.
Ну и вишенка на торте- --Рекорд в 6 золотых.
Ответ Лукерья
Всё верно Бородавко сказал, нас отстранили, чтоб норги взяли больше золотых...без достойной конкуренции. Ну и вишенка на торте- --Рекорд в 6 золотых.
Комментарий скрыт
Ответ d55780
Комментарий скрыт
недосягаем в спринте. Причем тут марафоны и скиатлоны, которые он выигрывает без наших тупо докатывая до финиша?
Эх, Александр. Не здесь ты бегать сейчас должен, конечно. Хоть под российским флагом, хоть под нейтральным. Это не российского масштаба чемпион, а мирового, международного.
