Лыжи. Чемпионат России-2026. Большунов выиграл разделку на 10 км классикой, Ардашев – 2-й, Горбунов – 3-й

Сегодня на чемпионате России по лыжным гонкам в Южно-Сахалинске прошла мужская классическая гонка на 10 км с раздельным стартом.

Победу одержал Александр Большунов.

ФосАгро Чемпионат России по лыжным гонкам-2026

Южно-Сахалинск

Мужчины

10 км, раздельный старт, классический стиль

1. Александр Большунов – 23.59,9

2. Сергей Ардашев – 14,4

3. Иван Горбунов – 30,5

4. Алексей Червоткин – 30,6

5. Дмитрий Жуль – 34,0

6. Константин Тиунов – 34,8

7. Антон Тимашов – 42,4

8. Иван Якимушкин – 44,9

9. Владислав Осипов – 48,9

10. Александр Бакуров – 50,8

11. Евгений Семяшкин – 55,6...

14. Евгений Белов – 1.06,5

15. Илья Порошкин – 1.07,4...

22. Андрей Ларьков – 1.21,8...

26. Сергей Забалуев – 1.22,8

27. Александр Терентьев – 1.24,1...

29. Павел Соловьев – 1.25,6...

32. Андрей Кузнецов – 1.31,2

33. Ермил Вокуев – 1.34,5...

62. Иван Безматерных – 3.46,4...

66. Люй Говэй (Китай) – 4.35,1

Илья Семиков – не стартовал.

