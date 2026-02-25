Лыжи. Чемпионат России-2026. Крупицкая выиграла разделку на 10 км классикой, Жамбалова – 2-я, Пеклецова – 3-я, Степанова – 6-я

Крупицкая выиграла разделку на 10 км на чемпионате России.

Евгения Крупицкая выиграла гонку на 10 км классикой с раздельным стартом на чемпионате России по лыжам в Южно-Сахалинске.

ФосАгро Чемпионат России по лыжным гонкам-2026

Южно-Сахалинск

Женщины

10 км, раздельный старт, классический стиль

1. Евгения Крупицкая – 28.17,1

2. Алиса Жамбалова – 3,1

3. Алина Пеклецова – 5,8

4. Елена Никитина – 6,7

5. Христина Мацокина – 6,9

6. Вероника Степанова – 10,6

7. Елизавета Маслакова – 15,2

8. Дарья Канева – 20,7

9. Екатерина Шибекина – 26,8

10. Елизавета Пантрина – 29,2

11. Лидия Горбунова – 30,4

12. Екатерина Смирнова – 34,6

13. Карина Гончарова – 37,1

14. Екатерина Евтягина – 40,7

15. Ольга Царева – 43,5

16. Алена Баранова – 44,4...

26. Татьяна Сорина – 1.25,9...

29. Анастасия Доценко – 1.35,0

Расписание трансляций чемпионата России по лыжным гонкам в Южно-Сахалинске