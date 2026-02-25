  • Спортс
  • Лыжи. Чемпионат России-2026. Крупицкая выиграла разделку на 10 км классикой, Жамбалова – 2-я, Пеклецова – 3-я, Степанова – 6-я
117

Крупицкая выиграла разделку на 10 км на чемпионате России.

Евгения Крупицкая выиграла гонку на 10 км классикой с раздельным стартом на чемпионате России по лыжам в Южно-Сахалинске.

ФосАгро Чемпионат России по лыжным гонкам-2026

Южно-Сахалинск

Женщины

10 км, раздельный старт, классический стиль

1. Евгения Крупицкая – 28.17,1

2. Алиса Жамбалова – 3,1

3. Алина Пеклецова – 5,8

4. Елена Никитина – 6,7

5. Христина Мацокина – 6,9

6. Вероника Степанова – 10,6

7. Елизавета Маслакова – 15,2

8. Дарья Канева – 20,7

9. Екатерина Шибекина – 26,8

10. Елизавета Пантрина – 29,2

11. Лидия Горбунова – 30,4

12. Екатерина Смирнова – 34,6

13. Карина Гончарова – 37,1

14. Екатерина Евтягина – 40,7

15. Ольга Царева – 43,5

16. Алена Баранова – 44,4...

26. Татьяна Сорина – 1.25,9...

29. Анастасия Доценко – 1.35,0

Расписание трансляций чемпионата России по лыжным гонкам в Южно-Сахалинске

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
117 комментариев



Крупяш и Пекляш, две лани на изящных ножках, уже полноценно становятся лидерами российских лыж на дистанции. Умнички, так держать!
Эх, какая мощная была бы у нас эстафета на КМ) Крупицкая, Никитина, Пеклецова, Степанова. Чем не уровень ЧМ и ОИ?
Ответ Дмитрий Итешин
Эх, какая мощная была бы у нас эстафета на КМ) Крупицкая, Никитина, Пеклецова, Степанова. Чем не уровень ЧМ и ОИ?
Это я еще Жамбалову пропустил, еще Канева и Пантрина не намного хуже
Ответ Дмитрий Итешин
Эх, какая мощная была бы у нас эстафета на КМ) Крупицкая, Никитина, Пеклецова, Степанова. Чем не уровень ЧМ и ОИ?
Комментарий скрыт
Романов чоткий пацанчик взял Жамбалову старухой обозвал, прям "красавчик".
Ответ MyCA
Романов чоткий пацанчик взял Жамбалову старухой обозвал, прям "красавчик".
Ей 23 вроде
Ответ Дмитрий Итешин
Ей 23 вроде
Перепутал с Ариной
У Степановой получилось как у конькобежца Высоцкого - на 10000 рванул как на 500.
Ответ dmt8111
У Степановой получилось как у конькобежца Высоцкого - на 10000 рванул как на 500.
Как на 5000!))
Ответ dmt8111
У Степановой получилось как у конькобежца Высоцкого - на 10000 рванул как на 500.
5км-любимая Стёпкина гонка с молодежки
Алинка Пеклецова хороша на вью, всё чётко рассказала про гонку, умничка.
Марина Черноусова в 42 года выходит на старт гонки прямо из своего подъезда :)
Ого, Жамбалова выстрелила🔥
Жамбалова, красава!!
Евгению с победой! Респект Алисе! Умничка, с серебром! Алину с бронзой! 8 человек уместились в 20 сек, а первая тройка в 5 сек
Для Степановой топ-6 на классике это топ
Ответ Дмитрий Итешин
Для Степановой топ-6 на классике это топ
Она сегодня слабо пробежала. Если бы была в лучшей форме, уж Пантрину, к примеру, на минуту спокойно обошла, даже классикой, не говоря уж про Мацокину. Сегодня все так себе бежали.
