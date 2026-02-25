Лыжи. Чемпионат России-2026. Крупицкая выиграла разделку на 10 км классикой, Жамбалова – 2-я, Пеклецова – 3-я, Степанова – 6-я
Евгения Крупицкая выиграла гонку на 10 км классикой с раздельным стартом на чемпионате России по лыжам в Южно-Сахалинске.
ФосАгро Чемпионат России по лыжным гонкам-2026
Южно-Сахалинск
Женщины
10 км, раздельный старт, классический стиль
1. Евгения Крупицкая – 28.17,1
2. Алиса Жамбалова – 3,1
3. Алина Пеклецова – 5,8
4. Елена Никитина – 6,7
5. Христина Мацокина – 6,9
6. Вероника Степанова – 10,6
7. Елизавета Маслакова – 15,2
8. Дарья Канева – 20,7
9. Екатерина Шибекина – 26,8
10. Елизавета Пантрина – 29,2
11. Лидия Горбунова – 30,4
12. Екатерина Смирнова – 34,6
13. Карина Гончарова – 37,1
14. Екатерина Евтягина – 40,7
15. Ольга Царева – 43,5
16. Алена Баранова – 44,4...
26. Татьяна Сорина – 1.25,9...
29. Анастасия Доценко – 1.35,0
