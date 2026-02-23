  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Дмитрий Губерниев: «Надо срочно воссоздавать в России спринтерскую группу в лыжах, умолять Каминского покинуть биатлон»
123

Дмитрий Губерниев: «Надо срочно воссоздавать в России спринтерскую группу в лыжах, умолять Каминского покинуть биатлон»

Губерниев призвал воссоздать спринтерскую группу в лыжных гонках России.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что в российских лыжных гонках нужно воссоздать спринтерскую группу.

Лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева, получившие нейтральный статус для участия в международных соревнованиях, ни разу не прошли дальше 1/4 финала в спринтах на Кубке мира и Олимпийских играх.

«В общем, надо срочно воссоздавать в России спринтерскую группу в лыжах, умолять Каминского покинуть биатлон (тут не факт, что покинет) и готовить высококлассных спринтеров! Заодно и финиш дистанционщикам усилить! В общем, в лыжах наших перемены назрели давно!» – написал Губерниев в своем телеграм-канале.

Юрий Каминский в прошлом тренировал российских лыжников-спринтеров.

«Судя по трассам, мы вообще не готовились к Олимпиаде». Что не так с лыжным спринтом

Ну и как вам ски-альпинизм?13648 голосов
Понравился!Никита Филиппов
Не понравилсякоты
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева
logoлыжные гонки
logoЮрий Каминский
logoсборная России
logoДмитрий Губерниев
logoсборная России жен (лыжные гонки)
logoсборная России (лыжные гонки)
123 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Вот ты кто такой? Комментатор? Ну и комментируй! Советы банщику давай. ФЛГР без тебя обойдется.
Ответ evgeniy
Вот ты кто такой? Комментатор? Ну и комментируй! Советы банщику давай. ФЛГР без тебя обойдется.
А в чем он конкретно тут не прав? Каминский говорил что спринтерскую группу нельзя разгонять, иначе все профукаем? Говорил.
Вяльбе прислушивалась? Нет, а зачем, ведь Большунов, Устюгов, Непряева медальки брали, планы закрывали и ладно.
А теперь у разбитого корыта, отброшены на десяток лет.
Последним сильным спринтером у нас был Глеб Ретивых, который, какое совпадение - тренировался у Каминского))
Ответ stanislav.tokarev@im.systems
А в чем он конкретно тут не прав? Каминский говорил что спринтерскую группу нельзя разгонять, иначе все профукаем? Говорил. Вяльбе прислушивалась? Нет, а зачем, ведь Большунов, Устюгов, Непряева медальки брали, планы закрывали и ладно. А теперь у разбитого корыта, отброшены на десяток лет. Последним сильным спринтером у нас был Глеб Ретивых, который, какое совпадение - тренировался у Каминского))
Неправ в том, что лезет не в свои сани. В каждой бочке затычка. Как говорится, "задним умом все ямы полны!" Я с лету накидаю в чем ошибались великие ученые и политики. Я от этого умнее их стану? Болтать - не руководить и нести ответственность.
Кстати. Не в курсе, в норвегии, например, спринтеры тренируются отдельно? Мне кажется -нет.
А в биатлоне не возникли перемены? Тут советник стыдливо молчит.
Ответ Rygeek
А в биатлоне не возникли перемены? Тут советник стыдливо молчит.
а вот вообще у нас остался биатлон мирового уровня?
Ответ Валерий Самойлов
а вот вообще у нас остался биатлон мирового уровня?
А что у нас вообще осталось мирового уровня ? И не только в спорте. Ну если только космические корабли, которые бороздят Большой театр...
надо развивать массовый спорт...а в школах вообще забыли про лыжную подготовку...
Ответ Сергей Воробей
надо развивать массовый спорт...а в школах вообще забыли про лыжную подготовку...
Военно-патриотическую зато добавили, она поважнее будет...
Ответ Сергей Воробей
надо развивать массовый спорт...а в школах вообще забыли про лыжную подготовку...
У племяшки в подмосковной школе 3 года пытаются ввести лыжи зимой, благо трасса рядом есть.
Из 112 человек в параллели лыжи согласились купить 5 родителей, остальные сказали что их корзиночки не такие... Вот еще по лесу зимой бегать жопу морозить. Достаточно в зале мячик попинать 2 раза в неделю по 45 мин.
Я человек простой, вижу новость с губером, пишу что он м...к.
Вяльбе сама разберется, что им в лыжах делать. Иди кукарекай про танковый биатлон
Ответ bezsugar
Вяльбе сама разберется, что им в лыжах делать. Иди кукарекай про танковый биатлон
Она уже разобралась. Весь лыжный мир движется в сторону спринтов и коротких гонок, но Вяльбе разогнала спринтерскую группу, которая била норвежцев и выигрывала Олимпиады и ЧМ. За широкой спиной Большунова ей было тепло и удобно. Результаты мы видим сейчас.
Вообще там Крюков вроде свободный, можно и его позвать
Ответ dimdim
Вообще там Крюков вроде свободный, можно и его позвать
Очень разумная и грамотная идея! Я бы с удовольствием на это посмотрел. Очень серьезно нужно браться за потенциально возможно допущенных на км и ои в будущем иначе дыра будет огромной
лезет гад куда не надо ради своих амбиций...
Создавай , умоляй... Кто тебе мешает ? Заодно можешь и " финиш усилить " ...
Как же его ломает😂Он, как 5 летний ребёнок, которого заперли в маленькой пустой комнате
Что профукали на прошлой Олимпиаде медали были в спринте. И на этой бы были если бы командой поехали. Нет ни у кого уже отдельной спринтерской группы во всех странах отказались
Ответ Александр Шульгин
Что профукали на прошлой Олимпиаде медали были в спринте. И на этой бы были если бы командой поехали. Нет ни у кого уже отдельной спринтерской группы во всех странах отказались
Чего? Норвежцы, французы, шведы, финны, швейцарцы (да вообще почти все похоже) имеют свои спринтерские группы. Другие дело, что спринтеров начали готовить на универсализм, но это тоже не от хорошей жизни, просто нет дистанционщиков, и спринтеры бегают дистанции, закрывая квоты (читай - шведы). Но вот у тех же французов и норвежцев, прямо четко есть разделения - отдельно спринтеры. отдельно дистанционщики. И, о чудо, самые успешные команды на ОИ - Норвегия и Франция.
Ответ Дмитрий Воронцов
Чего? Норвежцы, французы, шведы, финны, швейцарцы (да вообще почти все похоже) имеют свои спринтерские группы. Другие дело, что спринтеров начали готовить на универсализм, но это тоже не от хорошей жизни, просто нет дистанционщиков, и спринтеры бегают дистанции, закрывая квоты (читай - шведы). Но вот у тех же французов и норвежцев, прямо четко есть разделения - отдельно спринтеры. отдельно дистанционщики. И, о чудо, самые успешные команды на ОИ - Норвегия и Франция.
Нет у норвежцев спринтерской группы это точно. Так же сомневаюсь, что она есть у франков, шведов, финнов и швейцарцев.
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Юрий Каминский: «Безусловно, Клэбо величайший спринтер современности. Он выигрывает практически все гонки в одну калитку, но для лыжного спорта это плохо»
22 февраля, 10:40
Дмитрий Губерниев: «Клэбо – величайший из великих. Он может стать королем Норвегии, учитывая разборки с файлами Эпштейна»
21 февраля, 15:05
Губерниев об актрисе, пообещавшей «секс-марафон» Коростелеву: «Он ушатает порнозвезду за час. После этого ей придется пойти секретарем в офис Вяльбе»
19 февраля, 21:07
Рекомендуем
Главные новости
Франция не будет бойкотировать церемонию открытия Паралимпиады из-за участия россиян с флагом и гимном
сегодня, 12:17
Александр Панжинский: «Коростелев очень хорошо выступил на Олимпиаде. Главное – он подарил нам радость от борьбы за медали»
сегодня, 11:22
Устюгов о словах Вяльбе про то, что он завершает карьеру: «Три года назад еще закончил»
сегодня, 11:08
Мика Фермойлен: «Два российских лыжника на Кубке мира – хороший первый шаг. Люди на Западе видят, что русские ребята такие же, как они»
сегодня, 09:50
Степанова о скиатлоне на ЧР: «Большунов не был готов к спурту. Он как будто бежал по методичке двухлетней давности»
сегодня, 09:22
Елена Вяльбе: «Хотелось бы, чтобы ребята, которых не пригласили на международные старты, не смотрели косо на Коростелева и Непряеву, не держали на них зла»
сегодня, 08:35
Вероника Степанова: «Мы готовимся к яркому возвращению на международную арену, Южно-Сахалинск – отличный полигон для тестирования»
сегодня, 07:54
Коростелев пропустит финал Кубка России в Кировске, так как побежит марафон в Холменколлене
сегодня, 07:45
Ардашев о победе в скиатлоне на ЧР: «Я думал, в Казани была мясорубка. Старался выполнять план тренера, но не смог»
сегодня, 07:40
Лыжи. Чемпионат России-2026. Ардашев победил в скиатлоне, Митрошин – 2-й, Большунов – 5-й
сегодня, 06:51
Ко всем новостям
Последние новости
Велогонщик Закарин: «Разочарован тем, что на Олимпиаду по политическим причинам допустили только 13 россиян. Это неправильно»
сегодня, 10:01
На «Сахалинском марафоне» провели флешмоб в честь Коростелева. Российский лыжник бежит 50 км на Олимпиаде
21 февраля, 11:05Фото
Мельниченко и Кусургашева выиграли «Сахалинский марафон» свободным стилем, Зародов и Шалабода – 2-е, Спицов и Заборская – 3-и
21 февраля, 10:50
Олег Матыцин: «Рад за нашего первопроходца в ски-альпинизме Филиппова, который достойно представил нашу страну на Олимпиаде»
19 февраля, 16:37
Так развлекался лыжник Филиппов перед Олимпиадой – смешно стригся, а теперь взял серебро!
19 февраля, 14:12ВидеоСпортс"
В чем выступят наши лыжники на Олимпиаде-2026? Распаковка от тренера – на ВидеоСпортсе’‘
18 февраля, 10:54ВидеоСпортс"
Бородавко о подготовке к чемпионату России: «У нас завершается сбор в Армении. После него спортсмены примут участие в гонке Легкова и затем отправятся на Сахалин»
13 февраля, 08:57
В Милане во время Олимпиады-2026 произошли столкновения полиции и нескольких десятков протестующих
7 февраля, 18:29
Виталий Смирнов: «Я не помню ни одной Олимпиады, на которой бы журналисты не писали, что город не готов к Играм»
5 февраля, 18:04
14 февраля в Москве пройдет второй старт лыжной ретро-гонки «Это все еще я»
5 февраля, 13:34
Рекомендуем