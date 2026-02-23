Дмитрий Губерниев: «Надо срочно воссоздавать в России спринтерскую группу в лыжах, умолять Каминского покинуть биатлон»

Губерниев призвал воссоздать спринтерскую группу в лыжных гонках России.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что в российских лыжных гонках нужно воссоздать спринтерскую группу.

Лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева, получившие нейтральный статус для участия в международных соревнованиях, ни разу не прошли дальше 1/4 финала в спринтах на Кубке мира и Олимпийских играх.

«В общем, надо срочно воссоздавать в России спринтерскую группу в лыжах, умолять Каминского покинуть биатлон (тут не факт, что покинет) и готовить высококлассных спринтеров! Заодно и финиш дистанционщикам усилить! В общем, в лыжах наших перемены назрели давно!» – написал Губерниев в своем телеграм-канале.

Юрий Каминский в прошлом тренировал российских лыжников-спринтеров.

