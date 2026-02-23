Дмитрий Губерниев: «Надо срочно воссоздавать в России спринтерскую группу в лыжах, умолять Каминского покинуть биатлон»
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что в российских лыжных гонках нужно воссоздать спринтерскую группу.
Лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева, получившие нейтральный статус для участия в международных соревнованиях, ни разу не прошли дальше 1/4 финала в спринтах на Кубке мира и Олимпийских играх.
«В общем, надо срочно воссоздавать в России спринтерскую группу в лыжах, умолять Каминского покинуть биатлон (тут не факт, что покинет) и готовить высококлассных спринтеров! Заодно и финиш дистанционщикам усилить! В общем, в лыжах наших перемены назрели давно!» – написал Губерниев в своем телеграм-канале.
Юрий Каминский в прошлом тренировал российских лыжников-спринтеров.
Вяльбе прислушивалась? Нет, а зачем, ведь Большунов, Устюгов, Непряева медальки брали, планы закрывали и ладно.
А теперь у разбитого корыта, отброшены на десяток лет.
Последним сильным спринтером у нас был Глеб Ретивых, который, какое совпадение - тренировался у Каминского))
Кстати. Не в курсе, в норвегии, например, спринтеры тренируются отдельно? Мне кажется -нет.
Из 112 человек в параллели лыжи согласились купить 5 родителей, остальные сказали что их корзиночки не такие... Вот еще по лесу зимой бегать жопу морозить. Достаточно в зале мячик попинать 2 раза в неделю по 45 мин.