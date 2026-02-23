  • Спортс
  Тарпищев об Олимпиаде-2026: «Важно, что мы были представлены на Играх, думаю, это приближает нас к возвращению»
Тарпищев об Олимпиаде-2026: «Важно, что мы были представлены на Играх, думаю, это приближает нас к возвращению»

Тарпищев считает, что Олимпиада-2026 приблизит возвращение российского спорта.

Член Международного олимпийского комитета (МОК) Шамиль Тарпищев считает, что россиянам на зимних Играх-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо не хватило опыта.

На соревнованиях выступали 13 россиян в нейтральном статусе. Единственную медаль завоевал ски-альпинист Никита Филиппов – у него серебро в спринте.

«Я считаю, что наши спортсмены нормально выступили. Они все молоды, впервые попали на Олимпийские игры, у многих вопрос участия решался практически в последний момент. Я считаю, что им не хватило опыта, но при этом были и очень хорошие выступления.

Немного не хватило лыжнику Савелию Коростелеву, он два раза попал в пятерку сильнейших, был в секундах от бронзовой медали. Хорошо выступили фигуристы. Ски-альпинист Филиппов совершил подвиг. Важно, что мы были представлены на этих Играх, думаю, это приближает нас к возвращению», – сказал Тарпищев.

Олимпийские игры проходили с 6 по 22 февраля.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
44 комментария
Ага. Так приближает, что даже не показали на закрытии. Позорище. Никакой борьбы за свои права.
Ответ Юлия Р
Ага. Так приближает, что даже не показали на закрытии. Позорище. Никакой борьбы за свои права.
Ну лыжи то сперли у немцев - поборолись за права!💪
Ответ Юлия Р
Ага. Так приближает, что даже не показали на закрытии. Позорище. Никакой борьбы за свои права.
Как это никакой борьбы? А четыре года, что происходит? Капец россияне вообще не поняли, что твориться)
Рабопление перед западом не остановить у наших чиновников
Ответ Александр Шульгин
Рабопление перед западом не остановить у наших чиновников
У них всё на западе: и дети, и собственность, и счета. "Ибо где сокровище ваше там будет и сердце ваше"(с)Мф 6:21
В какой стране проживают все эти люди, вещающие о том, что нас скоро допустят? Авербух про какие-то кирпичики талдычит, а больше похоже, что на наше возвращение бетонную плиту опустили! А эти «товарищи» все восторгаются непонятно чем!😡
Как это может приблизить? Вот честно, очень было жаль наших Петю и Аделию, как бедные родственники. Страна, занимающая 1/6 часть суши, имеющая такое спортивное наследие, классных спортсменов, вынуждена вот так выглядеть. Просто безобразие! Лучше бы не ездили.
Ответ Iraida Ivanovna
Как это может приблизить? Вот честно, очень было жаль наших Петю и Аделию, как бедные родственники. Страна, занимающая 1/6 часть суши, имеющая такое спортивное наследие, классных спортсменов, вынуждена вот так выглядеть. Просто безобразие! Лучше бы не ездили.
да. во всяком случае на соревнования в виде спорта со страновым "голосованием" и учетом "рейтинга" спортсменов нам вряд ли стоило ехать
Ответ Iraida Ivanovna
Как это может приблизить? Вот честно, очень было жаль наших Петю и Аделию, как бедные родственники. Страна, занимающая 1/6 часть суши, имеющая такое спортивное наследие, классных спортсменов, вынуждена вот так выглядеть. Просто безобразие! Лучше бы не ездили.
Так и может, показать, что есть спортсмены, которым важен спорт, олимпиада, а не то что у страны 1/6 часть суши и огромное эго, поэтому это к Нам должны приползти извиняться.
Так не будет.
Потому что нет никакого влияния на мир и авторитета, а только достижения времен российской империи, к которой текущее политическое формирование не имеет никакого отношения
Тарпищев, не устал, ведь работать ехал, не покладая рук ?
Наши чиновники видимо адепты позитивного мышления
В Париже тоже ведь были представлены. С тех пор сильно приблизились к возвращению?
Ответ alexnew
В Париже тоже ведь были представлены. С тех пор сильно приблизились к возвращению?
В 2022 были лучше представлены и как это помогло в 2026 мы видим.
Ответ alexnew
В Париже тоже ведь были представлены. С тех пор сильно приблизились к возвращению?
В летних видах спорта да, но вот в зимних что-то как будто вообще ни к чему не приближает. Зато Тарпищев повеселился там.
Такие оптимисты 🙄 возвращения вообще не видно , посмотрите на итоги и то как прошла сама Олимпиада, без нас им всем там кайфово, чуть ли не каждая страна с каким-то новым рекордом , конечно, не все они благодаря нашему отсутствию , но часть точно.
И еще , пока не закончится то что продолжается уже вот почти четыре года ни о каком полноценном возвращении не может быть и речи , особенно в зимних видах спорта где в основном всё решают Европейские страны.
Ответ KristinaL
Такие оптимисты 🙄 возвращения вообще не видно , посмотрите на итоги и то как прошла сама Олимпиада, без нас им всем там кайфово, чуть ли не каждая страна с каким-то новым рекордом , конечно, не все они благодаря нашему отсутствию , но часть точно. И еще , пока не закончится то что продолжается уже вот почти четыре года ни о каком полноценном возвращении не может быть и речи , особенно в зимних видах спорта где в основном всё решают Европейские страны.
Ровно 4 года идёт то, что откинуло нашу страну на десятилетия развития во всём и в спорте тоже, кроме тенниса где никого не отстраняли.
А самое ужасное сколько людей погибло, безвозратные потери, сколько людского горя по обе стороны конфликта
Если смотреть на ситуацию трезво, то возвращение не приближается, а отдаляется. Ко всему прочему, от России уже все просто отвыкли в спорте, привыкли что ее нет. Возникает ещё психологический барьер к возвращению. Со временем тот , кто сам ушел становится полностью не нужен, даже, если осознал свои косяки и извинился ( из жизненного опыта).
Ответ agentkuper
Если смотреть на ситуацию трезво, то возвращение не приближается, а отдаляется. Ко всему прочему, от России уже все просто отвыкли в спорте, привыкли что ее нет. Возникает ещё психологический барьер к возвращению. Со временем тот , кто сам ушел становится полностью не нужен, даже, если осознал свои косяки и извинился ( из жизненного опыта).
На летних играх не так плохо. Теннистов не отстраняли вообще, фехтовальщиков/щиц во всех видах вернули, борьба тоже была представлена и в плавание и в гребле. Все кто нормальный и незамазанный с властью могут выступать. По мне это честно!
Он издевается? Россия должна быть с флагом и гимном и в полном составе. На этих играх мы были представлены всего несколькими спортсменами, к сожалению 😭
И очевидно, что к следующим играм ничего для нас не изменится (буду рада ошибиться)
