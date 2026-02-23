Тарпищев об Олимпиаде-2026: «Важно, что мы были представлены на Играх, думаю, это приближает нас к возвращению»
Член Международного олимпийского комитета (МОК) Шамиль Тарпищев считает, что россиянам на зимних Играх-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо не хватило опыта.
На соревнованиях выступали 13 россиян в нейтральном статусе. Единственную медаль завоевал ски-альпинист Никита Филиппов – у него серебро в спринте.
«Я считаю, что наши спортсмены нормально выступили. Они все молоды, впервые попали на Олимпийские игры, у многих вопрос участия решался практически в последний момент. Я считаю, что им не хватило опыта, но при этом были и очень хорошие выступления.
Немного не хватило лыжнику Савелию Коростелеву, он два раза попал в пятерку сильнейших, был в секундах от бронзовой медали. Хорошо выступили фигуристы. Ски-альпинист Филиппов совершил подвиг. Важно, что мы были представлены на этих Играх, думаю, это приближает нас к возвращению», – сказал Тарпищев.
Олимпийские игры проходили с 6 по 22 февраля.
Так не будет.
Потому что нет никакого влияния на мир и авторитета, а только достижения времен российской империи, к которой текущее политическое формирование не имеет никакого отношения
И еще , пока не закончится то что продолжается уже вот почти четыре года ни о каком полноценном возвращении не может быть и речи , особенно в зимних видах спорта где в основном всё решают Европейские страны.
А самое ужасное сколько людей погибло, безвозратные потери, сколько людского горя по обе стороны конфликта
И очевидно, что к следующим играм ничего для нас не изменится (буду рада ошибиться)