Тарпищев об Олимпиаде-2026: «Важно, что мы были представлены на Играх, думаю, это приближает нас к возвращению»

Тарпищев считает, что Олимпиада-2026 приблизит возвращение российского спорта.

Член Международного олимпийского комитета (МОК) Шамиль Тарпищев считает, что россиянам на зимних Играх-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо не хватило опыта.

На соревнованиях выступали 13 россиян в нейтральном статусе. Единственную медаль завоевал ски-альпинист Никита Филиппов – у него серебро в спринте.

«Я считаю, что наши спортсмены нормально выступили. Они все молоды, впервые попали на Олимпийские игры, у многих вопрос участия решался практически в последний момент. Я считаю, что им не хватило опыта, но при этом были и очень хорошие выступления.

Немного не хватило лыжнику Савелию Коростелеву, он два раза попал в пятерку сильнейших, был в секундах от бронзовой медали. Хорошо выступили фигуристы. Ски-альпинист Филиппов совершил подвиг. Важно, что мы были представлены на этих Играх, думаю, это приближает нас к возвращению», – сказал Тарпищев.

Олимпийские игры проходили с 6 по 22 февраля.