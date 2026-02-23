  • Спортс
  • Никита Филиппов: «Олимпийские игры – это вершина спорта, и я именно так их себе и представлял. Теперь еще больше хочу стать чемпионом в 2030-м»
35

Никита Филиппов: «Олимпийские игры – это вершина спорта, и я именно так их себе и представлял. Теперь еще больше хочу стать чемпионом в 2030-м»

Ски-альпинист Филиппов хочет выиграть Олимпиаду-2030.

Российский ски-альпинист Никита Филиппов хочет выиграть Олимпиаду-2030.

На Играх-2026 в Милане Филиппов завоевал серебро.

«Я так рад быть частью этого большого праздника. Олимпийские игры — это вершина спорта, и я именно так их себе и представлял.

Теперь мне еще больше хочется стать олимпийским чемпионом 2030 года», – написал Филиппов после церемонии закрытия Милана-2026.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: телеграм-канал Никиты Филиппова
35 комментариев
Не факт,что ски-альпинизм будет на олимпийских играх 2030...
Ответ Сергей Круг
Не факт,что ски-альпинизм будет на олимпийских играх 2030...
Парень сам говорил в интервью что занимался биатлоном . Благо , на Камчатке имеется отличная трасса. Пусть пробует . Все равно у нас в биатлоне выжженная земля. А Филиппов уже имеет нейтральный статус
Ответ Сергей Круг
Не факт,что ски-альпинизм будет на олимпийских играх 2030...
Будет наверняка, и с расширением видов. Смешанные, перемешанные эстафеты, короткий спринт, длинный спринт, суперспринт. И у французов мешок медалей.
Успехов ему и большой поклон всем ребятам кто выступал на ОИ
Парень достойно выступил, единственный из всех. Уважение.
Ответ Onion
Парень достойно выступил, единственный из всех. Уважение.
Коростелев с Гуменником тоже достойно выступили, чуть-чуть не хватило.
Ответ Анаис_Анаис
Коростелев с Гуменником тоже достойно выступили, чуть-чуть не хватило.
Комментарий скрыт
Мне понравился Ски-альпинизм,👍 надеюсь через четыре года Никита станет ОЧ в этой дисциплине‼️🤌💪✊️
Единственный наш медалист. Аппетит приходит во время еды. Дерзай!
Заклятые западные враги специально новую дисциплину придумали, чтобы российский спортсмен смог взять единственное серебро :)

(осторожно много сарказма, минусы приветствуются)
Ответ Protrek55
Заклятые западные враги специально новую дисциплину придумали, чтобы российский спортсмен смог взять единственное серебро :) (осторожно много сарказма, минусы приветствуются)
так там же альпийские задоминировали
Ответ Сергей Солдатов
так там же альпийские задоминировали
Первый - испанец, второй - россиянин. Никак не альпийцы)
Объективно - совсем неинтересно. Все решается на "переобувании".. Спуск вообще никакого смысла не имеет - борьбы на трассе ноль. Явно непродуманные правила, скорее всего исключат из программы из-за не зрелищности.
Ответ Hayemaker
Объективно - совсем неинтересно. Все решается на "переобувании".. Спуск вообще никакого смысла не имеет - борьбы на трассе ноль. Явно непродуманные правила, скорее всего исключат из программы из-за не зрелищности.
Ну спуск и правда бесполезен, но всё же не всё решается на переобувании. Просто это самый показательный момент, но Филиппов стал вторым на лестнице, например, подъёмы тоже важны
Ответ Сергей Кондратьев
Ну спуск и правда бесполезен, но всё же не всё решается на переобувании. Просто это самый показательный момент, но Филиппов стал вторым на лестнице, например, подъёмы тоже важны
без спуска ещё скучнее, с горы надо как-то спускаться, симуляция альпинизма же
Успеха Никите на МС и осуществить свою мечту на ОИ 2030г. Удачи !
А ски альпинизм там будет представлен ?
Ответ beltravel71
А ски альпинизм там будет представлен ?
Очень может быть. Вроде популярная активность у жителей Альп. К которым французы тоже относятся.
Ответ Илья Александров_1116468028
Очень может быть. Вроде популярная активность у жителей Альп. К которым французы тоже относятся.
Тем более, что у Франции полный комплект медалей в Бормио был
Главное за четыре года никуда не вляпаться ,а то отберут нейтральный статус 🤡
