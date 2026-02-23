Никита Филиппов: «Олимпийские игры – это вершина спорта, и я именно так их себе и представлял. Теперь еще больше хочу стать чемпионом в 2030-м»

Ски-альпинист Филиппов хочет выиграть Олимпиаду-2030.

Российский ски-альпинист Никита Филиппов хочет выиграть Олимпиаду-2030.

На Играх-2026 в Милане Филиппов завоевал серебро.

«Я так рад быть частью этого большого праздника. Олимпийские игры — это вершина спорта, и я именно так их себе и представлял.

Теперь мне еще больше хочется стать олимпийским чемпионом 2030 года», – написал Филиппов после церемонии закрытия Милана-2026.