Никита Филиппов: «Олимпийские игры – это вершина спорта, и я именно так их себе и представлял. Теперь еще больше хочу стать чемпионом в 2030-м»
Ски-альпинист Филиппов хочет выиграть Олимпиаду-2030.
Российский ски-альпинист Никита Филиппов хочет выиграть Олимпиаду-2030.
На Играх-2026 в Милане Филиппов завоевал серебро.
«Я так рад быть частью этого большого праздника. Олимпийские игры — это вершина спорта, и я именно так их себе и представлял.
Теперь мне еще больше хочется стать олимпийским чемпионом 2030 года», – написал Филиппов после церемонии закрытия Милана-2026.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: телеграм-канал Никиты Филиппова
