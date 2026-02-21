Мама Коростелева: «4-5-е места – вполне хороший результат. Осенью мы думали, что вообще не поедем на Олимпиаду»

Мама Коростелева о выступлении сына на ОИ: 4-5-е места – хороший результат.

Призер Олимпиады-2010 Наталья Коростелева оценила результаты сына Савелия на Играх-2026 в Италии.

Сегодня Коростелев финишировал пятым в классическом марафоне.

– Гонка действительно тяжелая, был задан очень высокий темп с самого начала. Мужчины обычно так не бегут, так бегают женщины, ха-ха. С самого начала и до конца. Еще и такие отрывы мы видим на финише! В целом, Савелий справился с этой гонкой. Как мог до конца боролся, держался в группе большой период времени. Потом шел один, что действительно очень сложно всегда. Но несмотря на то, что он шел один, удерживал темп. После того, как поменял лыжи, темп не падал, он шел в одни ноги. И это действительно показывает, что он находится на хорошем уровне. Но вот сегодня не получилось удержаться. Но результат в целом неплохой.

– Всю Олимпиаду можно в зачет себе занести?

– Думаю, да. Для дебюта это вообще хороший результат, учитывая то, как это все было осенью. Оглядываясь назад, мы думали, что вообще не поедем. Сейчас же видим 4-5-е места. Это вполне хороший результат.

И еще хотелось бы отметить, какой настрой людям дала эта Олимпиада! Даже те, кто никогда не задумывался о лыжах, решили опробовать этот вид спорта. Савелий настолько зарядил их! Причем некоторые даже никогда не смотрели лыжи и не знали, с какой стороны подойти. И многие встречают меня и рассказывают: «Я так кричал на телевизор! Хотя ничего в лыжах не понимаю». Именно для развития нашего вида, для популяризации Савелий на этой Олимпиаде сделал очень много.

Он устал, я только в прямом эфире с ним пообщалась. Но даже после такой сложной гонки он пообщался с болельщиками, пофотографировался. Это дорогого стоит на самом деле. Отставил свою усталость и пошел поддержать тех, кто поддерживал его на протяжении дистанции и приехал поболеть за него. Подарил болельщикам тоже эти эмоции. Это важно и для спортсмена, и для болельщиков, – сказала Коростелева.