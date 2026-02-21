  • Спортс
  Йоханнес Клэбо: «Коростелев сильно прогрессирует. Надеюсь, он и дальше продолжит в том же духе»
Йоханнес Клэбо: «Коростелев сильно прогрессирует. Надеюсь, он и дальше продолжит в том же духе»

Клэбо пожелал российскому лыжнику Коростелеву продолжать прогрессировать.

Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо пожелал россиянину Савелию Коростелеву продолжать прогрессировать.

Сегодня Клэбо выиграл марафон на 50 км классикой на Олимпиаде-2026 в Италии. Коростелев занял пятое место.

– Вы много лет соревновались с лыжниками из России. Здесь после финиша вы поздравили друг друга с Савелием Коростелевым. Что скажете о нем? 

– Савелий очень сильно прибавил в этом сезоне. Когда он приехал на этап Кубка мира в Давосе, никто не думал, что он будет так высоко. Но он идет вперед огромными шагами, сильно прогрессирует. Надеюсь, и дальше он продолжит в том же духе, – сказал Клэбо, ставший 11-кратным олимпийским чемпионом. Его слова передает корреспондент Спортса’’ Наталья Марьянчик.

Достойно! Думаю, что ещё увидим Савелия с медалями.
Достойно! Думаю, что ещё увидим Савелия с медалями.
Ну что, Никита это очень хорошая оценка, а главное от такой глыбы лыжного спорта! Браво!
Ну что, Никита это очень хорошая оценка, а главное от такой глыбы лыжного спорта! Браво!
кто из них Никита?
Ну что, Никита это очень хорошая оценка, а главное от такой глыбы лыжного спорта! Браво!
Ещё бы, победитель оценивает) Клэбо заранее знает, что Савелий не конкурент ему. Как-то другие у него эмоции были от Большунова, который его обыгрывал, а в случае чего, в благородство не играл и красивые словами не говорил.
Савелий считай в одиночку держал одинаковый темп с 3-мя норгами - даже порой сокращал с минуты 53 сек до минуты 40. Это невероятно, жаль не смог за них зацепиться
Савелий считай в одиночку держал одинаковый темп с 3-мя норгами - даже порой сокращал с минуты 53 сек до минуты 40. Это невероятно, жаль не смог за них зацепиться
Вот это аутсайдер , в одной гонке в четверке лучших , в другой гонке в пятерке лучших , Если Савелий аутсайдер , то другие вообще пассажиры , купившие лыжи совсем недавно.
Больше тренируйся, Савелий; сказал в заключении Клэбо. А я пока отдохну.
представьте ситуацию наоборот... норгов отстранили просто без спорт принципа. на 4 года и русские забирают 5 золотых скажем из спрашивают как Олимпиада, они ответят, цирк... сможете их понять?)
представьте ситуацию наоборот... норгов отстранили просто без спорт принципа. на 4 года и русские забирают 5 золотых скажем из спрашивают как Олимпиада, они ответят, цирк... сможете их понять?)
Так так уже было на Чемпионате мира, который норги проигнорили… что-то никто из них так не сказал😉… Опять же- главное это ОЧНЫЕ встречи лыжников на лыжне и с одинаковой сервисной поддержкой. Если б лыжи у Савелия катили также классно как у норгов а наши тренеры стояли по периметру трассы и гнали бы его, возможно он не отстал бы так от норгов и был бы на пъедестале
представьте ситуацию наоборот... норгов отстранили просто без спорт принципа. на 4 года и русские забирают 5 золотых скажем из спрашивают как Олимпиада, они ответят, цирк... сможете их понять?)
Мы не были в обратной ситуации. Даже представить подобное, мне например, сложно.
Но могу привести пример из хоккея. Без всех сильнейших игроков выступающих в НХЛ олимпийские медали с оттенком...
Если Сава будет прогрессировать, то Клэбо пожалуется чтобы его не допускали до сорев
Свои это Большунов, который напарников по команде локтём со спины об борт?
Комментарий удален пользователем
Что у тебя в голове творится?
Очевидно одно. Не будь отстранения, у Савелия уже было бы несколько медалей ОИ.
Ответ гилберт
Очевидно одно. Не будь отстранения, у Савелия уже было бы несколько медалей ОИ.
Если б в команду отобрался… или вы думаете что остальные наши сборники сидели бы на попе ровно, уступив ему свои места?😁
Угу. Это же не Большунов, не дававший спокойненько штамповать медали.
Тех, кто вне пьедестала, можно и похвалить.
