Йоханнес Клэбо: «Коростелев сильно прогрессирует. Надеюсь, он и дальше продолжит в том же духе»
Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо пожелал россиянину Савелию Коростелеву продолжать прогрессировать.
Сегодня Клэбо выиграл марафон на 50 км классикой на Олимпиаде-2026 в Италии. Коростелев занял пятое место.
– Вы много лет соревновались с лыжниками из России. Здесь после финиша вы поздравили друг друга с Савелием Коростелевым. Что скажете о нем?
– Савелий очень сильно прибавил в этом сезоне. Когда он приехал на этап Кубка мира в Давосе, никто не думал, что он будет так высоко. Но он идет вперед огромными шагами, сильно прогрессирует. Надеюсь, и дальше он продолжит в том же духе, – сказал Клэбо, ставший 11-кратным олимпийским чемпионом. Его слова передает корреспондент Спортса’’ Наталья Марьянчик.
