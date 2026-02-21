  • Спортс
  Клэбо первым выиграл 6 золотых на одной зимней Олимпиаде. Он побил рекорд конькобежца Хайдена, у которого было 5 побед в Лейк-Плэсиде-1980
59

Клэбо первым выиграл 6 золотых на одной зимней Олимпиаде. Он побил рекорд конькобежца Хайдена, у которого было 5 побед в Лейк-Плэсиде-1980

Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо стал первым в истории спортсменом, кому удалось завоевать шесть золотых медалей на одной зимней Олимпиаде.

На Играх-2026 в Италии норвежец выиграл шесть гонок из шести. Он превзошел достижение американского конькобежца Эрика Хайдена, который взял пять золотых на зимних Играх-1980 в Лейк-Плэсиде.

Ранее подобное удавалось только представителям летних видов спорта.

Невообразимое достижение Клэбо: 6 золотых в 6 гонках на Олимпиаде! Величие в цифрах

Мне кажется что я его видел будучи в Норвегии лет 12-15 назад, когда он ещё был юниором. Сидел парнишка через проход в скоростном поезде. Запомнился тем что с ним девушка начала знакомиться и из обрывков разговора (насколько мне позволил мой английский) я понял что он лыжник. Такой же розовенький был, немного застенчивый :) А потом когда лет через пять я его увидел по телевизору, то сразу вспомнил тот эпизод. Хочется верить, что это был он ... с другой стороны эти норвежцы все на одно лицо и каждый второй лыжник (шутка).
Сальбутамол тогда уже употреблял? Глупый вопрос, начал ведь раньше
Вопрос в принципе глупый.
Вечный рекорд.
Вечного ничего не бывает 😁
Вечный рекорд.
Не любитель тактики Клэбо на дистанции, но по уровню подготовки и нынешней форме он просто на голову выше остальных. Взять всё, от спринта до марафона, причём и коньком, и классикой -- это космос. И заслуживает только уважения.
Да, но вы задумывались, смог бы ли он это сделать, если бы выступал уверенно лучший лыжник на Кубке России на данный момент... Сергей Ардашев?
Смог бы, но пострадала психика Ардашева от осознания пропасти между ним и Клебо)
Ардашев в горах не очень.
Тут упоминается Эрик Хайден, победитель на пяти конькобежных дистанциях из пяти. И я вот на что обратил бы внимание почтеннейшей публики. Значит, идет 1980, противостояние СССР и США практически на максимуме, это официальная государственная политика. Любой зарубежный репортаж строится по такому принципу:

1. Над Парижем светит солнце, но невеселы лица простых парижан.
2. Небо Парижа затянуто тучами и невеселы лица простых парижан.

У них все плохо, у нас все зае... отлично. Они строят козни и нас не любят.

Но уж где-где, а в спорте такого не было (практически не было). И если Эрик Хайден выигрывал все, а наши, соответствено, продували, никто в прессе и по ящику не позволял себе бесконечно ныть и плакаться о том, что буржуи сидят на допинге, а наших орлов засуживают и ваще нас на-ду-ли! Не опускались до такого. Так что как это ни покажется кому-то странным, порядочности и приличности в родной прессе и ТВ было несравнно больше, чем сейчас.
На 500-ке Хайден в очном споре выиграл у Куликова, который владел МР. И никто не дудел, что это несправедливо и не нес всякую пургу
Вот именно, что тогда не было никаких отстранений. Клэбо выиграл у Большунова и компании? Нет, Большунова и компанию не пустили. Какие были бы лыжные гонки с ними все эти 4 года и сейчас на Олимпиаде, мы не можем знать. Смешно делать выводы по одному дебютанту Коростелёву без полноценной подготовки к международным стартам с приглашением по ходу сезона, адаптацией к новым условиям и проблемами с сервисом, которому надо адаптироваться к новым условиям куда дольше, чем спортсменам
Помню те ОИ-1980, у США было 6 золотых медалей по итогу. 1 Эрик взял 5 золотых, а 25 хоккеистов взяли 1 золото. И тот и те были в коньках)
Когда еще накидают дисциплин для спринтеров и еще укоротят дистанции и будет нулевая конкуренция как сейчас, то появится еще один Клэбо, который соберет все золото
О какой нулевой конкуренции вы твердите, смените методички. Клэбо что у всех выигрывает по три минуты в каждой гонке? На подиумах были американцы, французы, итальянцы. Против Клэбо в каждой дисциплине разные конкуренты, он бегает всё, побеждая Ниенгета на дистанции классикой, выигрывает разделку нелюбимым коньком, спринты у итальянца Пелле на домашней трассе. И всё мало
Ну так сейчас дистанций накидали. Стало больше шансов. Чего ж остальные не выигрывают? Или всё-таки Клебо просто на голову сильнее.
Справедливости ради, у Эрика не было эстафеты, чтобы получить 6-ю. Зато те, кто бежал с ним в забеге, практически гарантировали себе медаль, только из наших кто-то лоханулся))
Клэбо действительно велик. Конечно, программу расширили в последние годы. В 2002 году Бьорндален, будь в биатлоне не 4 комплекта , а 6, мог бы тоже замахнуться на рекорд, но это из разряда если бы да кабы. А повторить рекорд норвежца может в будущем такой же великий лыжник, биатлонист или конькобежец, но побить этот рекорд в лыжах и биатлоне невозможно.
Точно. Побьёт какой нибудь чудик при отстранении всех конкурентов 🤭
Если бы УЭБ в Турине стрелял нормально, то и рекорд в 8 золотых тоже давно уделал бы. Но ему всегда в 2006 мешал один лишний мах.
А сколько лыжников и конькобежцев просто участвовали в 6 дистанциях? Только биатлонисты. Нагрузка бешеная и он выдает такой марафон в конце.
Просто талантливый очень! Вам же объясняли в комментах.
Кроме таланта надо иметь волю и работоспособность, на одном таланте далеко не уедешь, Клэбо мог просто забить и бегать спринты
Ещё год назад, до начала ЧМ в Тронхейме, где Клебо взял 6 из 6 золотых, рекорд Хайдена казался чем-то недостижимым, но после того оглушительного триумфа надежда на его повторение/побитие стала крепче.
А когда покорилась наконец-то неприступная коньковая разделка на прошлой неделе, то в воздухе стали проступать контуры триумфальной арки имени Великодержавного Йоханнеса Клебо .
