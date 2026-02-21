Клэбо первым выиграл 6 золотых на одной зимней Олимпиаде. Он побил рекорд конькобежца Хайдена, у которого было 5 побед в Лейк-Плэсиде-1980

Клэбо побил на Олимпиаде рекорд конькобежца Хайдена, державшийся 46 лет.

Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо стал первым в истории спортсменом, кому удалось завоевать шесть золотых медалей на одной зимней Олимпиаде.

На Играх-2026 в Италии норвежец выиграл шесть гонок из шести. Он превзошел достижение американского конькобежца Эрика Хайдена, который взял пять золотых на зимних Играх-1980 в Лейк-Плэсиде.

Ранее подобное удавалось только представителям летних видов спорта.

Невообразимое достижение Клэбо: 6 золотых в 6 гонках на Олимпиаде! Величие в цифрах