  • «Не хватило полноценной сервис-группы. Коростелев делал все возможное». Крянин о российском лыжнике на Олимпиаде
17

В Федерации лыжных гонок считают, что Коростелеву не хватило сервис-группы на ОИ.

Член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин считает, что Савелию Коростелеву не хватило полноценной сервис-группы на Олимпиаде-2026 в Италии.

Сегодня Коростелев стал пятым в марафоне на 50 км классикой. Весь подиум заняли норвежцы: Йоханнес Клэбо, Мартин Левстрем Нюэнгет и Эмиль Иверсен.

«Не хватило полноценной сервис-группы, которая нормально бы отработала. У норвежцев лыжи работали практически до конца. Савелий делал все возможное. Он оказался среди лучших. Вместе с французом они пытались биться за медали – они были реальными претендентами. Но тактика норвежцев обыграла всех. Они работали всей тройкой. Показали уровень всей норвежской команды», – цитирует Крянина «СЭ».

«Норвежцы сейчас на очень высоком уровне – и сервис, и подготовка, и вся система работают максимально эффективно. Савелий шел четвертым, в итоге стал пятым – это тяжелая ситуация. Все равно многое решает командная работа.

Но для молодого спортсмена, который только начинает выступать на международном уровне, это большой урок. Он позволит сделать выводы, прибавить и стать сильнее. До следующей Олимпиады есть время, возраст позволяет исправить ошибки и уже в следующем четырехлетии бороться за победу. Все возможности у него для этого есть.

Он оказался в шаге от медалей. Уверен, на следующей Олимпиаде Савелий порадует нас золотыми медалями», – приводит слова Крянина РИА Новости.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Спорт-Экспресс»
17 комментариев
Это правда. Савелий выдал максимум возможного. Выступая без команды, в одиночку боролся до конца. Упрекать вообще не за что. Он подарил надежду, что следующий сезон будет уже с нашими медалями. Надеюсь, что допустят и других парней. Клэбо может и недосягаем сегодня, но с остальными точно можно соперничать.
То что лыжи у Савелия не очень стало очевидно когда перед сменой его объехал на спуске француз и уехал как от стоячего
Лыжи Савелия просто г-но,лыжи Устюгова свой ресурс тоже выработали.Санкции работают,новые хорошие взять негде..
По лыжам все так, а вот про командную работу лукавит Крянин, для обывателей-простачков лапшу вешает. Ничего не мешало бы Савелию при хороших лыжах идти в этой четверке не лидером, и все.
Командная работа - лидировать по-очереди, держа высокий темп, но тот, кто за спинами н когда не лидирует и это не труднее.

Все дело в лыжах, ну, и конечно, все же норвежцы реально сильнее всех сейчас
Когда уже запретят технологический допинг в виде смазок на лыжах?
у норвежцев какая-то уникальная смазка. 50 км да по такой погоде и в финальную горку у Клэбо лыжи вообще не стреляют. тут никакая сервис группа не поможет.
Зато у Иверсена стреляли под конец дай боже. Или это не та смазка?
Стреляли. Просто невнимательно смотрели.
Думаю, что тут немаловажен вопрос техники.
Рекомендуем