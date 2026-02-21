«Не хватило полноценной сервис-группы. Коростелев делал все возможное». Крянин о российском лыжнике на Олимпиаде

В Федерации лыжных гонок считают, что Коростелеву не хватило сервис-группы на ОИ.

Член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин считает, что Савелию Коростелеву не хватило полноценной сервис-группы на Олимпиаде-2026 в Италии.

Сегодня Коростелев стал пятым в марафоне на 50 км классикой. Весь подиум заняли норвежцы: Йоханнес Клэбо, Мартин Левстрем Нюэнгет и Эмиль Иверсен.

«Не хватило полноценной сервис-группы, которая нормально бы отработала. У норвежцев лыжи работали практически до конца. Савелий делал все возможное. Он оказался среди лучших. Вместе с французом они пытались биться за медали – они были реальными претендентами. Но тактика норвежцев обыграла всех. Они работали всей тройкой. Показали уровень всей норвежской команды», – цитирует Крянина «СЭ».

«Норвежцы сейчас на очень высоком уровне – и сервис, и подготовка, и вся система работают максимально эффективно. Савелий шел четвертым, в итоге стал пятым – это тяжелая ситуация. Все равно многое решает командная работа.

Но для молодого спортсмена, который только начинает выступать на международном уровне, это большой урок. Он позволит сделать выводы, прибавить и стать сильнее. До следующей Олимпиады есть время, возраст позволяет исправить ошибки и уже в следующем четырехлетии бороться за победу. Все возможности у него для этого есть.

Он оказался в шаге от медалей. Уверен, на следующей Олимпиаде Савелий порадует нас золотыми медалями», – приводит слова Крянина РИА Новости.