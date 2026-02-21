  • Спортс
  • Йоханнес Клэбо: «Если бы марафон был вчера, думаю, я бы не вышел на старт. После командного спринта у меня появились некоторые симптомы»
34

Клэбо мог пропустить лыжный марафон на Олимпиаде из-за плохого самочуствия.

Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо рассказал, что мог пропустить марафон на Олимпиаде-2026 в Италии из-за плохого самочувствия.

Сегодня Клэбо выиграл гонку на 50 км классическим стилем. Таким образом, он выиграл 6 гонок из 6 на этих Играх.

«Подготовка к марафону была не идеальной. После командного спринта (проходил 18 февраля – Спортс’’) у меня появились некоторые симптомы, и последние дни были немного вялыми. Если бы гонка была вчера, думаю, я бы не вышел на старт.

Чемпионат в любом случае получился фантастическим, и, конечно же, мне хотелось выйти на старт во всех гонках. В то же время я понимаю, что болезнь – это то, на что я не могу повлиять, и я сделал все правильно», – отметил Йоханнес.

Невеста спортсмена Пернилла Десвик рассказала, что у него начался кашель. 

«Было много неопределенности, особенно для Йоханнеса. В норвежской и шведской сборных было много болезней, несколько спортсменов сегодня не вышли на старт. И, думаю, ему было тяжело после всех проведенных гонок.

Было много кашля и покашливания, и мы не знали, что именно это такое. Если бы состояние ухудшилось, самое страшное было бы то, что он не смог бы сегодня выйти на старт. Но когда я увидела его на стартовой линии, то поняла, что он идет за золотом», – рассказала Пернилла.

Невообразимое достижение Клэбо: 6 золотых в 6 гонках на Олимпиаде! Величие в цифрах

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Adressa
34 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Конечно, Клебо выдержал темп Ниенге и в конце выдал спурт как в спринте, дальше что с одной палкой будет всех объезжать, это грустно для остальных лыжников

P.s так и поверил что ради 6 из 6 не вышел бы, конкурентов не наблюдалось
Ответ лолк
Нингет не топ-лыжник (до отстранения России ничего не показывал к 30 годам), любой более менее нормальный лыжник выдержит его темп. Только даже таких почти не осталось. Нисканен 8 лет назад действительно выдал, разорвал пелотон из именитых лыжников в клочья, почти 3 минуты привёз Сундби и Харви, которых Ларьков сделал в конце. А сегодня кто в соперниках был? Никого, даже у того Ларькова было бы больше шансов убежать от Клэбо, чем у Нингета.
Ответ M-7
какая бестолковщина
Но благодаря терапевтическим исключениям быстро восстановился, а в Пекине без них сошел с дистанции
Ответ Crazy Writer
Уже и у Клэбо терапевтические исключения)))
Ответ VMX1389
Ну с 2016 года у него официально астма
Интересно и чем же ты за ночь вылечил свои "болячки " проскочив легко 50 км?
Ответ Огюст
а это большой большой секрет
Ответ Огюст
Тем же, чем и лечился Большунов перед Олимпиадой в Пхенчхане, на которой после болезни собрал коллекцию медалей
Лукавит Йоханнес)
Пыхнул лекарств и погнал на марафон 😁
Ответ serginho07
Иверсен, кстати, тоже что-то пыхнул перед стартом, но на последнем круге действие волшебного зелья внезапно закончилось.
Все мы знаем как они борятся с симптомами
Да-да, конечно 😄
мы не знали, что именно это такое...
Мы не знаем, что это такое, если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое»
Видимо, вчера еще допинг не вышел из организма...
Не верю. Вышел бы на старт
