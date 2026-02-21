Йоханнес Клэбо: «Если бы марафон был вчера, думаю, я бы не вышел на старт. После командного спринта у меня появились некоторые симптомы»

Клэбо мог пропустить лыжный марафон на Олимпиаде из-за плохого самочуствия.

Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо рассказал, что мог пропустить марафон на Олимпиаде-2026 в Италии из-за плохого самочувствия.

Сегодня Клэбо выиграл гонку на 50 км классическим стилем. Таким образом, он выиграл 6 гонок из 6 на этих Играх.

«Подготовка к марафону была не идеальной. После командного спринта (проходил 18 февраля – Спортс’’) у меня появились некоторые симптомы, и последние дни были немного вялыми. Если бы гонка была вчера, думаю, я бы не вышел на старт.

Чемпионат в любом случае получился фантастическим, и, конечно же, мне хотелось выйти на старт во всех гонках. В то же время я понимаю, что болезнь – это то, на что я не могу повлиять, и я сделал все правильно», – отметил Йоханнес.

Невеста спортсмена Пернилла Десвик рассказала, что у него начался кашель.

«Было много неопределенности, особенно для Йоханнеса. В норвежской и шведской сборных было много болезней, несколько спортсменов сегодня не вышли на старт. И, думаю, ему было тяжело после всех проведенных гонок.

Было много кашля и покашливания, и мы не знали, что именно это такое. Если бы состояние ухудшилось, самое страшное было бы то, что он не смог бы сегодня выйти на старт. Но когда я увидела его на стартовой линии, то поняла, что он идет за золотом», – рассказала Пернилла.

