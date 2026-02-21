  • Спортс
14

Эмиль Иверсен: «Будет интересно наблюдать за Коростелевым в ближайшие годы. Я впечатлен тем, что он сделал на Олимпиаде»

Норвежский лыжник Иверсен: впечатлен тем, что Коростелев сделал на Олимпиаде.

Норвежский лыжник Эмиль Иверсен оценил выступление россиянина Савелия Коростелева на Олимпиаде-2026 в Италии.

Сегодня Иверсен завоевал бронзу в марафоне, Коростелев финишировал пятым.

– Как оцените выступление Савелия Коростелева на Олимпиаде?

– Савелий – молодой и сильный спортсмен, будет интересно наблюдать за ним в ближайшие годы. Я впечатлен тем, что он сделал здесь. Он здесь один, не знаю, насколько у него большая команда. У него точно впереди будущее. Видимо, мне не доведется с ним много соревноваться, но я его буду смотреть по телевизору. (Улыбается.)

– Вам хотелось бы увидеть больше нейтральных атлетов, чтобы он был не один?

– Если критерии для статуса будут выполнены, конечно, нам нужно больше таких атлетов, но важно, чтобы они следовали критериям.

Большунов назвал Олимпиаду, конкретно скиатлон, цирком. Что думаете?

– Я не думаю о нем, – сказал Иверсен.

14 комментариев
"Я не думаю о нём".
Хороший ответ, Иверсон.
Эмиль, с заслуженной первой личной медалью Олимпийских игр!
Ответ Heat Wave
Эмиль, с заслуженной первой личной медалью Олимпийских игр!
В смысле с первой?!?!?!
Ответ Valentin Efimenko
В смысле с первой?!?!?!
У него 3 медали с ои. Две эстафеты и эта, личная
Молодец Иверсен. Адекватный коммент в этой ситуации, в отличие от Большунова, кстати.
Вообще все норвежцы адекватно ответили, только Большунов в очередной раз показал своё гнилое нутро.
Ответ rembrandao
Вообще все норвежцы адекватно ответили, только Большунов в очередной раз показал своё гнилое нутро.
Конечно, они адекватно ответили для вас, не их же отстранили, посмотрел бы я на них на месте Большунова. Большунов тоже великодушен, когда побеждает.
А кто их постоянно про Большунова спрашивает? Russia today?
Ответ Илья Александров_1116468028
А кто их постоянно про Большунова спрашивает? Russia today?
Окко, наверное
Наши-то журналисты зачем это делают?
Зачем журналист это спросил про Большунова?
Сравните с комментарием от Бородавко.
