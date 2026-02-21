Эмиль Иверсен: «Будет интересно наблюдать за Коростелевым в ближайшие годы. Я впечатлен тем, что он сделал на Олимпиаде»

Норвежский лыжник Иверсен: впечатлен тем, что Коростелев сделал на Олимпиаде.

Норвежский лыжник Эмиль Иверсен оценил выступление россиянина Савелия Коростелева на Олимпиаде -2026 в Италии.

Сегодня Иверсен завоевал бронзу в марафоне, Коростелев финишировал пятым.

– Как оцените выступление Савелия Коростелева на Олимпиаде?

– Савелий – молодой и сильный спортсмен, будет интересно наблюдать за ним в ближайшие годы. Я впечатлен тем, что он сделал здесь. Он здесь один, не знаю, насколько у него большая команда. У него точно впереди будущее. Видимо, мне не доведется с ним много соревноваться, но я его буду смотреть по телевизору. (Улыбается.)

– Вам хотелось бы увидеть больше нейтральных атлетов, чтобы он был не один?

– Если критерии для статуса будут выполнены, конечно, нам нужно больше таких атлетов, но важно, чтобы они следовали критериям.

– Большунов назвал Олимпиаду, конкретно скиатлон, цирком. Что думаете?

– Я не думаю о нем, – сказал Иверсен.