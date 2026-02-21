  • Спортс
  • Мартин Левстрем Нюэнгет: «Коростелев провел очень сильную Олимпиаду. Он спортсмен высокого уровня»
7

Мартин Левстрем Нюэнгет: «Коростелев провел очень сильную Олимпиаду. Он спортсмен высокого уровня»

Норвежский лыжник Мартин Левстрем Нюэнгет высказался об участии россиянина Савелия Коростелева в Олимпиаде-2026 в Италии.

Сегодня Нюэнгет завоевал серебро в марафоне, Коростелев финишировал пятым.

– Как оцените выступление Коростелева на Олимпиаде?

– Он провел очень сильную Олимпиаду. Был в борьбе в скиатлоне и в общем-то претендовал на высокие места почти на всех дистанциях. Действительно сильный результат, и он спортсмен высокого уровня.

– Вам хотелось бы увидеть больше нейтральных атлетов на соревнованиях?

– У меня ощущение, что это не я должен отвечать на такой вопрос. На данный момент я бы просто сказал, что поддерживаю решение международной федерации. Думаю, это лучший ответ.

Большунов назвал Олимпиаду «цирком». Без него это полноценная Олимпиада?

– Это уже определенно хорошо, что Савелий участвует. В какой-то мере всегда можно задавать вопрос, смог бы такой лыжник, как он, быть здесь на уровне. Но сейчас действует решение – такое, какое есть, нам приходится иметь дело с ним. Я концентрируюсь на том, чтобы делать максимум того, что могу я – бегать быстро, например. Думаю, это лучший подход к данной теме, – сказал Нюэнгет.

Ну и как вам ски-альпинизм?12091 голос
Понравился!Никита Филиппов
Не понравилсякоты
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спорт-Экспресс
7 комментариев
Капец, люди даже боятся отвечать…хотя вопросы специфические)
Ответ ekaterina_)))
Капец, люди даже боятся отвечать…хотя вопросы специфические)
Аделия Петросян, например, тоже не стала отвечать на вопросы о травмах, "не знаю, что может прилететь мне от тренеров".
Не думаю, что надо осуждать спортсменов за такие осторожные ответы.
Конечно, он боится отвечать на вопросы. Боится, что прилетит
Ответ Норд
Конечно, он боится отвечать на вопросы. Боится, что прилетит
У него ещё ЧМ впереди
При большем количестве нейтральных вероятность на медаль будет уменьшаться
В СЭ набирают по остаточному принципу
А смысл задавать подобные вопросы?
Никто же не ответит правдиво.
Боятся не только в России, в Европе тоже не все так просто.
Лыжи в Telegram
Ко всем новостям
