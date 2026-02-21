Мартин Левстрем Нюэнгет: «Коростелев провел очень сильную Олимпиаду. Он спортсмен высокого уровня»
Норвежский лыжник Мартин Левстрем Нюэнгет высказался об участии россиянина Савелия Коростелева в Олимпиаде-2026 в Италии.
Сегодня Нюэнгет завоевал серебро в марафоне, Коростелев финишировал пятым.
– Как оцените выступление Коростелева на Олимпиаде?
– Он провел очень сильную Олимпиаду. Был в борьбе в скиатлоне и в общем-то претендовал на высокие места почти на всех дистанциях. Действительно сильный результат, и он спортсмен высокого уровня.
– Вам хотелось бы увидеть больше нейтральных атлетов на соревнованиях?
– У меня ощущение, что это не я должен отвечать на такой вопрос. На данный момент я бы просто сказал, что поддерживаю решение международной федерации. Думаю, это лучший ответ.
– Большунов назвал Олимпиаду «цирком». Без него это полноценная Олимпиада?
– Это уже определенно хорошо, что Савелий участвует. В какой-то мере всегда можно задавать вопрос, смог бы такой лыжник, как он, быть здесь на уровне. Но сейчас действует решение – такое, какое есть, нам приходится иметь дело с ним. Я концентрируюсь на том, чтобы делать максимум того, что могу я – бегать быстро, например. Думаю, это лучший подход к данной теме, – сказал Нюэнгет.
