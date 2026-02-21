  • Спортс
  • Васильев о подиуме норвежцев в лыжах: «Коростелев стал серебряным призером чистой Олимпиады. Он достоин поощрения со стороны государства»
71

Васильев о подиуме норвежцев в лыжах: «Коростелев стал серебряным призером чистой Олимпиады. Он достоин поощрения со стороны государства»

Васильев назвал лыжника Коростелева «серебряным призером чистой Олимпиады».

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев назвал российского лыжника Савелия Коростелева «серебряным призером чистой Олимпиады».

Сегодня в Италии прошел классический марафон на 50 км. Весь подиум заняли норвежцы Йоханнес Клэбо, Мартин Левстрем Нюэнгет и Эмиль Иверсен, четвертым стал француз Тео Шели, а пятым – Коростелев.

«Можно сказать, что Савелий стал сегодня серебряным призером чистой Олимпиады. Те, кто по справкам выигрывает медали, мошенники. Это очевидно. Кто бежал по справкам, я не знаю. Но все, кто завоевал медали со справками, – мошенники.

Я хочу выразить Савелию огромную благодарность, он достойно выступил на Олимпиаде и проявил бойцовские качества, при дефиците обслуживающего персонала и сервис-группы. В таких условиях он выступил сверхуспешно. Он достоин поощрения со стороны государства.

Чем бы я объяснил такое преимущество норвежцев в марафоне? Они продолжают выступать с терапевтическими исключениями и заявлять всем, что они больные, но при этом выигрывают золотые медали. Но для профессионалов, людей, разбирающихся в спорте, а также настоящих спортсменов, посвящающих полностью себя тренировкам, совершенно очевидно, что норвежские лыжники, использующие терапевтические исключения, являются мошенниками. Больной человек никогда не выиграет у здорового. Мы видим лукавство, мы видим обман, мы видим мошенничество», – сказал Васильев.

«Почему они пробежали 50 км на одних лыжах? Не будем забывать, что эта страна производит одни из лучших смазок в мире, которые они не дают никому, кроме своей команды. А все, что они предлагают другим, это ширпотреб. Мы это все очень хорошо видим на Олимпиаде в Италии», – отметил Васильев.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
71 комментарий
У Васильева всё стабильно
Ответ SkiAndLon
У Васильева всё стабильно
у него тоже справка есть, но он не показывает
как бы все-таки в ленте выпускать чуть поменьше кретинов?
Ответ XPEH4ik
как бы все-таки в ленте выпускать чуть поменьше кретинов?
на них все держится на спортсе) адекватные люди не создают инфоповодов
Ответ XPEH4ik
как бы все-таки в ленте выпускать чуть поменьше кретинов?
Так щас же можно уже заблокировать это
Да чего мелочиться, можно объявить олимпийским чемпионом на территории РФ.
Ответ Мистер Уайт
Да чего мелочиться, можно объявить олимпийским чемпионом на территории РФ.
Савелию это точно не нужно.
А высказывания Васильева это его проблемы, всерьёз его не воспринимают.
Я вообще трехкратный обладатель золота на этой Олимпиаде, не вставая с дивана. И это в трех разных видах спорта. Завтра еще за Канаду в хоккейном финале с дивана сыграю.
Можно как-то заголовок новости поменять? А то заходишь на сайт, а тут: "Коростелев стал серебряным призером". И сердце сразу бьётся быстрее, а оказалось это всего лишь очередная прямая линия из дурдома.

upd: Спасибо большое!
Хорошая штука патриотизм. Но иногда он зашкаливает, причём конкретно, постепенно переходя в глупость. А в данном случае это случилось давным-давно и только усугубляется.
Суббота вечер
Мы не осуждаем, если что)
Кто бежал по справкам, я не знаю. Но все, кто завоевал медали со справками, – мошенники.

ясно-понятно))
Судя по репликам, Васильев очень расстроен, что ему не достаётся норвежской смазки...
Ответ Michael1969
Судя по репликам, Васильев очень расстроен, что ему не достаётся норвежской смазки...
Достаточно было бы пары дорожек )))
Спортс все понимаю, но зачем тиражировать мнения шизофреников? Чтобы что ?
