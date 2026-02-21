Васильев о подиуме норвежцев в лыжах: «Коростелев стал серебряным призером чистой Олимпиады. Он достоин поощрения со стороны государства»

Васильев назвал лыжника Коростелева «серебряным призером чистой Олимпиады».

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев назвал российского лыжника Савелия Коростелева «серебряным призером чистой Олимпиады».

Сегодня в Италии прошел классический марафон на 50 км. Весь подиум заняли норвежцы Йоханнес Клэбо, Мартин Левстрем Нюэнгет и Эмиль Иверсен, четвертым стал француз Тео Шели, а пятым – Коростелев.

«Можно сказать, что Савелий стал сегодня серебряным призером чистой Олимпиады. Те, кто по справкам выигрывает медали, мошенники. Это очевидно. Кто бежал по справкам, я не знаю. Но все, кто завоевал медали со справками, – мошенники.

Я хочу выразить Савелию огромную благодарность, он достойно выступил на Олимпиаде и проявил бойцовские качества, при дефиците обслуживающего персонала и сервис-группы. В таких условиях он выступил сверхуспешно. Он достоин поощрения со стороны государства.

Чем бы я объяснил такое преимущество норвежцев в марафоне? Они продолжают выступать с терапевтическими исключениями и заявлять всем, что они больные, но при этом выигрывают золотые медали. Но для профессионалов, людей, разбирающихся в спорте, а также настоящих спортсменов, посвящающих полностью себя тренировкам, совершенно очевидно, что норвежские лыжники, использующие терапевтические исключения, являются мошенниками. Больной человек никогда не выиграет у здорового. Мы видим лукавство, мы видим обман, мы видим мошенничество», – сказал Васильев.

«Почему они пробежали 50 км на одних лыжах ? Не будем забывать, что эта страна производит одни из лучших смазок в мире, которые они не дают никому, кроме своей команды. А все, что они предлагают другим, это ширпотреб. Мы это все очень хорошо видим на Олимпиаде в Италии», – отметил Васильев.