Клэбо об отсутствии Большунова на Олимпиаде-2026: «Мы здесь соревнуемся с теми, кто есть на старте, и на этом сконцентрированы»
Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо высказался об отсутствии россиянина Александра Большунова на Олимпиаде-2026 в Италии.
Клэбо выиграл шесть гонок из шести и стал 11-кратным олимпийским чемпионом.
– Вы говорили, что здесь хотите взять реванш за Олимпиаду в Пекине. Был бы этот реванш более ценным, если бы Большунов участвовал?
– Мы здесь соревнуемся с теми, кто есть на старте, и на этом сконцентрированы. Я сделал все, чтобы подготовить себя к этим Олимпийским играм настолько хорошо, насколько возможно. Все вопросы этого порядка не в моей компетенции. Я не могу фокусироваться на таких вещах, я фокусируюсь на том, что зависит от меня, а это то, в какой я форме на этой Олимпиаде.
– У вас есть послание для Большунова?
– Знаете, у нас сложности, когда дело касается языка (улыбается), – сказал Клэбо.
