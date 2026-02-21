  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Клэбо об отсутствии Большунова на Олимпиаде-2026: «Мы здесь соревнуемся с теми, кто есть на старте, и на этом сконцентрированы»
76

Клэбо об отсутствии Большунова на Олимпиаде-2026: «Мы здесь соревнуемся с теми, кто есть на старте, и на этом сконцентрированы»

Клэбо об отсутствии Большунова на ОИ-2026: соревнуюсь с теми, кто есть на старте.

Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо высказался об отсутствии россиянина Александра Большунова на Олимпиаде-2026 в Италии.

Клэбо выиграл шесть гонок из шести и стал 11-кратным олимпийским чемпионом.

– Вы говорили, что здесь хотите взять реванш за Олимпиаду в Пекине. Был бы этот реванш более ценным, если бы Большунов участвовал?

– Мы здесь соревнуемся с теми, кто есть на старте, и на этом сконцентрированы. Я сделал все, чтобы подготовить себя к этим Олимпийским играм настолько хорошо, насколько возможно. Все вопросы этого порядка не в моей компетенции. Я не могу фокусироваться на таких вещах, я фокусируюсь на том, что зависит от меня, а это то, в какой я форме на этой Олимпиаде.

– У вас есть послание для Большунова?

– Знаете, у нас сложности, когда дело касается языка (улыбается), – сказал Клэбо.

Невообразимое достижение Клэбо: 6 золотых в 6 гонках на Олимпиаде! Величие в цифрах

Ну и как вам ски-альпинизм?12091 голос
Понравился!Никита Филиппов
Не понравилсякоты
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спорт-Экспресс
logoсборная России (лыжные гонки)
logoАлександр Большунов
logoсборная Норвегии
logoЙоханнес Клэбо
logoлыжные гонки
logoОлимпиада-2026
76 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Если учесть, что у него до 2022 только с Большуновым была хоть какая-то конкуренция, то, конечно, ему это всё на руку
Ну это не проблема Клэбо, что тут нет Большунова. А в бессильной злобе можно тонуть сколько угодно. Большунов, увы, даже судя по интервью именно в бессильной злобе и тонет. Как и многие сейчас у нас.
Ответ Oleg Kolesnikov
Ну это не проблема Клэбо, что тут нет Большунова. А в бессильной злобе можно тонуть сколько угодно. Большунов, увы, даже судя по интервью именно в бессильной злобе и тонет. Как и многие сейчас у нас.
Так Клэба сам говорил что нет, не хочу видеть россиян(Большунова в том числе) на КМ и ОИ. Так что внучек поучаствовал лично.
Ответ Герцог Альба
Так Клэба сам говорил что нет, не хочу видеть россиян(Большунова в том числе) на КМ и ОИ. Так что внучек поучаствовал лично.
Комментарий скрыт
Мог бы просто не поддерживать отстранение, но нет, не место россиянам и точка. Грош цена таким победам, когда не всех сильнейших пускают. Можно сколько угодно говорить про невероятный уровень Клэбо, но каким бы он не был, соперничества со всеми сильнейшими не было. Да и уровень конкурентов слаб, главный соперник Нингет, который при наших ничего не показывал, а вдруг стал одним из лучших только после того, как Крюгер, Холунд и компания кто сдал, кто завершил карьеру.
Ответ M-7
Мог бы просто не поддерживать отстранение, но нет, не место россиянам и точка. Грош цена таким победам, когда не всех сильнейших пускают. Можно сколько угодно говорить про невероятный уровень Клэбо, но каким бы он не был, соперничества со всеми сильнейшими не было. Да и уровень конкурентов слаб, главный соперник Нингет, который при наших ничего не показывал, а вдруг стал одним из лучших только после того, как Крюгер, Холунд и компания кто сдал, кто завершил карьеру.
Тут соревнования по лыжным гонкам, а не по пинкам и толчкам (товарищей по сборной) соперников со спины🤷‍♂️ это - другие соревнования☝️
Ответ M-7
Мог бы просто не поддерживать отстранение, но нет, не место россиянам и точка. Грош цена таким победам, когда не всех сильнейших пускают. Можно сколько угодно говорить про невероятный уровень Клэбо, но каким бы он не был, соперничества со всеми сильнейшими не было. Да и уровень конкурентов слаб, главный соперник Нингет, который при наших ничего не показывал, а вдруг стал одним из лучших только после того, как Крюгер, Холунд и компания кто сдал, кто завершил карьеру.
То есть грош цена всем советским-российским хоккейным победам на Олимпиаде, где не было сильнейших канадцев? Это точно вина хоккеистов, что их соперники не явились?
Как бы он не плевал свысока своего величия, все же на Пекинской Олимпиаде Большунов его сделал. Будь всё в спортивном режиме, наверняка и кое-кто и из других наших лыжников тоже составили бы серьезную конкуренцию всем норвежцам. Тот же Савелий не с бухты-барахты гонялся бы на международных стартах, а был целенаправленно подведен к главным соревнованиям четырехлетия.
С Клэбо на данной Олимпиаде не может сравниться никто. Он просто сильнее. Большунов возможно мог бы сотавить ему конкуренцию в дистанционках, если бы не было этого четырехлетнего отстранения. В нынешней ситуации, даже в случае допуска Большунова к этим ОИ , он вряд-ли бы претендовал на золото. В призы возможно, только это уже не проверить.
Ответ Evgen Vynokurov
С Клэбо на данной Олимпиаде не может сравниться никто. Он просто сильнее. Большунов возможно мог бы сотавить ему конкуренцию в дистанционках, если бы не было этого четырехлетнего отстранения. В нынешней ситуации, даже в случае допуска Большунова к этим ОИ , он вряд-ли бы претендовал на золото. В призы возможно, только это уже не проверить.
При участии наших - спринты за Клебо, вернуть скиатлон 15+15, не факт, что его, эстафета тоже под вопросом, дистанционка туда же, марафон с ними же, вот и считайте.
Ответ Evgen Vynokurov
С Клэбо на данной Олимпиаде не может сравниться никто. Он просто сильнее. Большунов возможно мог бы сотавить ему конкуренцию в дистанционках, если бы не было этого четырехлетнего отстранения. В нынешней ситуации, даже в случае допуска Большунова к этим ОИ , он вряд-ли бы претендовал на золото. В призы возможно, только это уже не проверить.
Отстраните Клебо и Норвегию на 4 года и посмотрим какая форма будет у них для сравнения
Как же удобно быть величайшим когда нет основных конкурентов
А лет через 30 на старости будет давать интервью в стиле "как жаль, что не было Большунова, наше противостояние могло стать великим". Клэбо скользкий и токсичный как змея. Будет говорить то, что выгодно для побед и его престижа.
Ответ Эдуардо Силва
А лет через 30 на старости будет давать интервью в стиле "как жаль, что не было Большунова, наше противостояние могло стать великим". Клэбо скользкий и токсичный как змея. Будет говорить то, что выгодно для побед и его престижа.
Вот это трывок в будущее. А ещё расскажи , что будет через 30 лет. Огурцы подешевеют)?
Ответ Эдуардо Силва
А лет через 30 на старости будет давать интервью в стиле "как жаль, что не было Большунова, наше противостояние могло стать великим". Клэбо скользкий и токсичный как змея. Будет говорить то, что выгодно для побед и его престижа.
Дооооооо....токсичный... А Большунов обояшка милый
Клэбо в этом интервью должен был сказать, верните русских без них соревноваться не интересно, но к сожалению у него не яиц, чтоб такое сказать потому-что понимает, если наших вернуть то так золото выкашить не получиться))
Ответ OviCovi8
Клэбо в этом интервью должен был сказать, верните русских без них соревноваться не интересно, но к сожалению у него не яиц, чтоб такое сказать потому-что понимает, если наших вернуть то так золото выкашить не получиться))
Интересно, а то, что санек уже 4 года не там, где надо - это тоже показатель отсутствия яиц?)
Ну если так, то все понятно с этим созданием.
Спортс, на фига в комментариях нужна функция ограничения ответов на комментарии? Чтобы кому-то удобно было что-то написать, а ему нельзя было ответить?
Ответ M-7
Спортс, на фига в комментариях нужна функция ограничения ответов на комментарии? Чтобы кому-то удобно было что-то написать, а ему нельзя было ответить?
Чтоб не рушился мирок розовых пони, и они продолжали думать, что другого мнения не существует.
Ответ M-7
Спортс, на фига в комментариях нужна функция ограничения ответов на комментарии? Чтобы кому-то удобно было что-то написать, а ему нельзя было ответить?
Да, чтоб не портили "правильную" точку зренич
Прочитал всех призёров. Методичка свыше. Не моя компетенция. Но даже приветствовать возвращение россиян на благо конкуренции не хочу, но не скажу. Савелий? Очень сильный спортсмен! Интересно посмотреть как он будет пыжиться догоняя наш уровень в одиночку.
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Александр Тихонов: «Клэбо – просто выдающийся спортсмен. Такие рождаются раз в век, а то и в два»
21 февраля, 15:19
Дмитрий Губерниев: «Клэбо – величайший из великих. Он может стать королем Норвегии, учитывая разборки с файлами Эпштейна»
21 февраля, 15:05
Коростелев об олимпийском марафоне: «Норвежцы не поменяли лыжи? Да ну нафиг! Проверьте их на фтор»
21 февраля, 13:28
Рекомендуем
Главные новости
Сервисмен российских лыжников Немтинов: «На Олимпиаде нам не хватало полной сервис-бригады. Весь объем работы выполняли вчетвером»
вчера, 19:41
Джесси Диггинс: «Довольна тем, как завершается моя карьера, и испытываю благодарность. Моя последняя Олимпиада была потрясающей»
вчера, 18:35
Глава Международного паралимпийского комитета о допуске россиян с флагом и гимном: «Это решение не может быть отменено»
вчера, 16:18
Линдси Вонн выписали из больницы. Она перенесла пять операций после падения на Олимпиаде
вчера, 15:21
Расписание трансляций чемпионата России по лыжным гонкам в Южно-Сахалинске
вчера, 14:55
Иван Алыпов: «Не стоит принижать значимость побед Клэбо. Уже бессмысленно рассуждать, все ли сильнейшие были на Олимпиаде или нет»
вчера, 14:33
Дмитрий Губерниев: «Эта Олимпиада стала достаточно рядовой для россиян. Сейчас нет большого интереса к спортивным событиям»
вчера, 14:26
Филиппов о серебре Олимпиады: «Были переживания, как будто эту медаль у меня отберут, как будто я украл ее, чье-то место занимаю»
вчера, 14:17
Расписание шестого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Фалуне
вчера, 13:24
Светлана Журова: «Клэбо все равно побеждал бы, даже если бы Большунов был рядом, и это не уменьшило бы общее количество его медалей разного достоинства»
вчера, 08:09
Ко всем новостям
Последние новости
На «Сахалинском марафоне» провели флешмоб в честь Коростелева. Российский лыжник бежит 50 км на Олимпиаде
21 февраля, 11:05Фото
Мельниченко и Кусургашева выиграли «Сахалинский марафон» свободным стилем, Зародов и Шалабода – 2-е, Спицов и Заборская – 3-и
21 февраля, 10:50
Олег Матыцин: «Рад за нашего первопроходца в ски-альпинизме Филиппова, который достойно представил нашу страну на Олимпиаде»
19 февраля, 16:37
Так развлекался лыжник Филиппов перед Олимпиадой – смешно стригся, а теперь взял серебро!
19 февраля, 14:12ВидеоСпортс"
В чем выступят наши лыжники на Олимпиаде-2026? Распаковка от тренера – на ВидеоСпортсе’‘
18 февраля, 10:54ВидеоСпортс"
Бородавко о подготовке к чемпионату России: «У нас завершается сбор в Армении. После него спортсмены примут участие в гонке Легкова и затем отправятся на Сахалин»
13 февраля, 08:57
В Милане во время Олимпиады-2026 произошли столкновения полиции и нескольких десятков протестующих
7 февраля, 18:29
Виталий Смирнов: «Я не помню ни одной Олимпиады, на которой бы журналисты не писали, что город не готов к Играм»
5 февраля, 18:04
14 февраля в Москве пройдет второй старт лыжной ретро-гонки «Это все еще я»
5 февраля, 13:34
Лыжи. Кубок мира. Клэбо продолжает лидировать в общем зачете у мужчин, Амундсен – 2-й, Коростелев поднялся на 14-е место
25 января, 15:21
Рекомендуем