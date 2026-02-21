  • Спортс
  • Дмитрий Губерниев: «Клэбо – величайший из великих. Он может стать королем Норвегии, учитывая разборки с файлами Эпштейна»
9

Дмитрий Губерниев: «Клэбо – величайший из великих. Он может стать королем Норвегии, учитывая разборки с файлами Эпштейна»

Губерниев высказался о шансах Клэбо стать королем Норвегии.

Комментатор Дмитрий Губерниев назвал норвежского лыжника Йоханнеса Клэбо величайшим.

На Олимпиаде-2026 в Италии норвежец победил в шести гонках из шести. Всего на его счету 11 золотых медалей Игр за всю карьеру.

«Клэбо – величайший из великих! Рассуждать, сколько бы он выиграл с Большуновым, – это разговоры в пользу бедных. Теперь, учитывая разборки с файлами Эпштейна, Клэбо может стать королем Норвегии. Ждал, что он заберет все медали на этой Олимпиаде. Надеялся, что Коростелев поборется с ним за медали, но не случилось.

Хочется, чтобы Клэбо сражался с лучшими, а этого не случилось. Нам одновременно и повезло его наблюдать, и не повезло. Хотелось, чтобы он соревновался с сильнейшими, но отсутствие Большунова – это наши проблемы, а не его», – сказал Губерниев.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Metaratings
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Губерниев выучил новые слова - файлы Эпштейна, и поспешил поделиться этим с широкими массами.
губер страдает, что его нет в этих файлах. что-то большое прошло мимо, не задев
От наших рупоров один комментарий болезненнее другого. Один Тихонов неожиданно адекватен
Длина языка Губерниева - "величайшая из великих", мда.
Губер в файлах Спортсштейна еще фору им даст.
ДИМАН, он просто Бог в лаврах Олимпа! Стандинавский Бог Один! 🎇 ✨ 🎊
Я каждый день смотрю телевизор и хорошо знаю современную молодежь, подытожил Губерниев
Иди поцелуй сладкого клебо
