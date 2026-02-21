  • Спортс
  • Александр Тихонов: «Клэбо – просто выдающийся спортсмен. Такие рождаются раз в век, а то и в два»
23

Тихонов назвал Клэбо выдающимся спортсменом после шести побед на Олимпиаде-2026.

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов назвал норвежского лыжника Йоханнеса Клэбо выдающимся.

На Олимпиаде-2026 в Италии норвежец победил в шести гонках из шести. Всего на его счету 11 золотых медалей Игр за всю карьеру.

«Про Клэбо могу сказать одно: такие рождаются раз в век, а то и в два века. Талантами не становятся – ими рождаются. Тренируются миллионы, сотни миллионов, а на пьедестал поднимается один. Это еще одно доказательство. Он просто выдающийся спортсмен», – цитирует Тихонова «Совспорт».

Сегодня Клэбо стал лучшим в классическом марафоне на 50 км.

«Обидно, что Большунова нет, потому что он мог составить конкуренцию. Пятый результат Коростелева – это хорошо. Сзади же намного больше людей. Он в шестерке, поэтому я его поздравляю», – приводит слова Тихонова Metaratings.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Советский спорт»
23 комментария
Тихонов по-хорошему удивил, без ненужных здесь патриотических выражений, он сам был выдающимся спортсменом и знает не понаслышке, как сложно победить в подобных соревнованиях, тем более с таким преимуществом при огромной конкуренции, причём в самой норвежской сборной, которые знают сильные и слабые стороны друг друга!)
Ответ Alex.K71
А кто у Клебо был конкурентом?
Он во всех гонках кроме одной был огромным фаворитом
После 6 из 6 на ЧМ лично у меня и не было сомнений, что будет повторение на ОИ
В следующем году также спокойно все заберёт
Ответ zzzeeerrrooo
Тихонов так и сказал, он выдающийся спортсмен или возможно просто гений - добавлю я, что плюс - минус не меняет его величия)
Подождите. Это тот самый Александр Тихонов? Или есть какой-то другой? 😧
Стареет Иваныч, или интервью порезали.
Раньше он бы обязательно сказал, что таким спортменом в 20 веке был Тихонов, в этом веке Клэбо
Ответ NoN
Примерно это он недавно и сказал. Однако Клэбо сейчас настолько хорош, что даже Шубыч оттаял.
Сегодня у Тихонова день адекватности? Ну тогда следующим ждем день абсолютного бреда
что прозрел видимо ., просветление насиупило , в отличаи от васильева , который окончательно сбрендил
Очередная база
Нет, такие на планете Земля не рождаются. Он просто посланник с Космоса! Инопланетянин!
Тихонов сменил лживость на милость. Недавно подвал норвежцев грязью зато сейчас изрыгает неописуемый восторг..
Да, Тихонов стареет. Только недавно говорил что все норвежцы - сопливые и астматики, и что для него только рекорд Вяльбе существует, а теперь Клэбо великий ...
