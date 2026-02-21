Клэбо о победе во всех гонках Олимпиады-2026: «Трудно подобрать слова, это невероятно. Меня переполняли эмоции на финише»

Клэбо назвал невероятным свой результат на Олимпиаде, где выиграл 6 из 6 гонок.

Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо поделился эмоциями после того, как выиграл 6 из 6 гонок на Олимпийских играх в Италии.

Сегодня Клэбо стал лучшим в классическом марафоне на 50 км.

«Трудно подобрать слова, это невероятно. После прошлогоднего чемпионата мира мы понимали, что это реально (там Клэбо тоже выиграл 6 гонок из 6 – Спортс’’), но сделать это на самом деле... Это сложно описать, и меня переполняли эмоции, когда я пересек финишную черту.

Приходится жертвовать многим. Но, с другой стороны, когда тебе кажется, что это именно жертвы, то задумываешься, что пора найти себе другое занятие.

Нужно делать выбор, и в этом году каждый наш выбор оказался верным. Ментально я сейчас в лучшем состоянии, нежели в прошлом году, и получаю огромное удовольствие от гонок.

Хоть я и волновался на некоторых соревнованиях, мне все еще приятно выходить на старт. Я всегда с нетерпением жду этого, жду борьбы за медали.

Меня сильно поддерживают семья и невеста, и мы делаем правильные выборы вместе. Результатом чего стали шесть золотых медалей», – сказал Клэбо.

На счету норвежского лыжника 11 побед на Олимпийских играх за всю карьеру. По этому показателю он уступает лишь американскому пловцу Майклу Фелпсу, у которого 23.

Неизвестный Йоханнес Клэбо: аскет и затворник, который перенес свадьбу из-за гонок