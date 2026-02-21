Коростелев сравнил лыжи и фигурное катание по токсичности: «У нас не сильно лучше. Пытаюсь фильтровать информацию и класть болт на негатив»

  • Спортс
84

Коростелев сравнил лыжные гонки с фигурным катанием по токсичности.

Российский лыжник Савелий Коростелев рассказал, что на Олимпиаде-2026 впервые посмотрел фигурное катание.

Петр Гуменник и Аделия Петросян ранее заняли 6-е места на соревнованиях в Милане.

– Что-то на Олимпиаде еще запомнилось?

– Впервые фигурку посмотрел. Уже начал баллы угадывать.

– Тогда экспертное мнение: Гуменника – засудили?

– На тот момент я еще не так разобрался. Вот когда Аделия выступала – уже угадывал баллы за элементы. Получалось!

– В фигурном катании в болельщицкой среде много токсичности.

– А у нас не сильно лучше.

– Ты поддержку из России ощущал?

– Конечно. Я понимаю все стороны. Но пытаюсь фильтровать информацию и класть вот такущий болт (Савелий широко развел руки в стороны – Спортс”) на негатив, – ответил Коростелев.

Сегодня лыжник занял на Олимпиаде пятое место в марафоне на 50 км классикой.

«Уничтожен». Савелий Коростелев подвел итоги Олимпиады

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
84 комментария
Сава вслед за Дашей говорит о токсичности болельщицкой среды. Опять, видимо, проблема в спортсмене, да?
Люди сначала пишут и массово лайкают комментарии, где называют Дашу перворазрядницей, не дотягивающей до уровня международных соревнований, а Савелия подхалимом, который хочет всем понравиться, как индеец белым людям. А потом недовольны тем, что Сава с Дашей это прочитали и им не понравилось. Мысль, что они точно так же могут заходить в комментарии и видеть, что про них пишут некоторые, в голову не приходила, видимо.
Ответ Jauhojarvinousiainen
Сава вслед за Дашей говорит о токсичности болельщицкой среды. Опять, видимо, проблема в спортсмене, да? Люди сначала пишут и массово лайкают комментарии, где называют Дашу перворазрядницей, не дотягивающей до уровня международных соревнований, а Савелия подхалимом, который хочет всем понравиться, как индеец белым людям. А потом недовольны тем, что Сава с Дашей это прочитали и им не понравилось. Мысль, что они точно так же могут заходить в комментарии и видеть, что про них пишут некоторые, в голову не приходила, видимо.
Комментарий скрыт
Ответ Оригинальный Ник
Комментарий скрыт
Ужас, вы все границы адекватности переходите. А кого бы отправили, если не двух победителей кубка России (в котором участвовала вся элита)? Вот составьте сейчас сборную по полной квоте? У Коростелева 6 медалей из 7 гонок на последнем чемпионате России
Да, нытья хватает.
Все бегут толпой до 40+ км и идут спринтерские разборки - стоит массовый скулеж, "опять все гонки под спринт Клэбо".
Сегодня норвежцы стали разрывать с самого первого километра, когда ускорился Ньиенге, к 25км норвежцы уничтожили всех - стоит все тот же массовый скулеж, "опять все тактика под Клэбо".

Людям, такое ощущение, не интересны лыжи и марафоны. Им интересно, чтобы наши показали всем "кузькину мать", доказать свое превосходство и победили всех. Все остальное - пофиг.

Неудивительно, что им в итоге предложили другую альтернативу, которую вроде бы заменил спорт в цивилизованном обществе.
Ответ Ludas
Да, нытья хватает. Все бегут толпой до 40+ км и идут спринтерские разборки - стоит массовый скулеж, "опять все гонки под спринт Клэбо". Сегодня норвежцы стали разрывать с самого первого километра, когда ускорился Ньиенге, к 25км норвежцы уничтожили всех - стоит все тот же массовый скулеж, "опять все тактика под Клэбо". Людям, такое ощущение, не интересны лыжи и марафоны. Им интересно, чтобы наши показали всем "кузькину мать", доказать свое превосходство и победили всех. Все остальное - пофиг. Неудивительно, что им в итоге предложили другую альтернативу, которую вроде бы заменил спорт в цивилизованном обществе.
Именно так. Даже в комментах под кубком мира полно псевдопатритов, а в Олимпиаду их еще больше.
когда побеждают наши, обсирают чужих спортсменов, когда наши проигрывают - обсирают своих.
в лыжах все еще не так плохо, вот биалтон вернется там будет по жести
Всю токсичность в основном создают отбитые фанаты (и фанатки) одного персонажа, впрочем он и сам им под стать ))))
Ответ Yaroslove
Всю токсичность в основном создают отбитые фанаты (и фанатки) одного персонажа, впрочем он и сам им под стать ))))
Комментарий скрыт
Ответ Yaroslove
Всю токсичность в основном создают отбитые фанаты (и фанатки) одного персонажа, впрочем он и сам им под стать ))))
Токсичный чемпион vs хороший парень
Разница все-таки есть. Если, окунувшись в лыжное сообщество отечественных болельщиков можно выйти хотя бы живым, с неповрежденным сознанием и хоть какими-то остатками веры в человечество, то погрузившись в фк, ты уже никогда не будешь прежним, не сможешь отличить добро от зла, а свет от тьмы.
Ответ Frank Underwood
Разница все-таки есть. Если, окунувшись в лыжное сообщество отечественных болельщиков можно выйти хотя бы живым, с неповрежденным сознанием и хоть какими-то остатками веры в человечество, то погрузившись в фк, ты уже никогда не будешь прежним, не сможешь отличить добро от зла, а свет от тьмы.
Неправда. Но в чем согласен так в том что лыжное сообщество и правда менее токсичное (но не идет в сравнение с легкой атлетикой или плаванием)
Ответ Xiil
Неправда. Но в чем согласен так в том что лыжное сообщество и правда менее токсичное (но не идет в сравнение с легкой атлетикой или плаванием)
ЛА сообщество более токсично или менее?
да тут на спорсте по сути нет ЛА сообщества, и уж тем более плавания. оно нулевое.

правда по ЛА много ТГ каналов есть. не знаю какая там обстановка.
А мне кажется токсичность в ФК преувеличена нельзя опираться на комменты в интернете разве в ФК кто-то материт или освистывает фигуристов либо кто-то слышал матерные кричалки либо баннеры с оскорблениями ?
Ответ Магомед Абдулмеджидов
А мне кажется токсичность в ФК преувеличена нельзя опираться на комменты в интернете разве в ФК кто-то материт или освистывает фигуристов либо кто-то слышал матерные кричалки либо баннеры с оскорблениями ?
В этом смысле да, на соревнованиях всегда всех поддерживают, самый жёсткий максимум - это свист после низких, по мнению зрителей, оценок. И то редко бывает.
Но, к сожалению, комментарии в интернете оказывают большое влияние на спортсменов, до которых они в той или иной форме долетают.
Ответ Магомед Абдулмеджидов
А мне кажется токсичность в ФК преувеличена нельзя опираться на комменты в интернете разве в ФК кто-то материт или освистывает фигуристов либо кто-то слышал матерные кричалки либо баннеры с оскорблениями ?
А тут с матами комменты не пропустят. А так даже комментаторы с футбольных веток офигевают о комментов на ветках фигурного катания.
А вообще ощущение что такую репутацию фигурная ветка заработала во времена соревнований Загитовой и Медведевой 7-8 лет назад
Ответ Xiil
А вообще ощущение что такую репутацию фигурная ветка заработала во времена соревнований Загитовой и Медведевой 7-8 лет назад
Во времена битвы железных мальчиков соцсетей не было и инет был не у всех, так что ...
Ответ Xiil
А вообще ощущение что такую репутацию фигурная ветка заработала во времена соревнований Загитовой и Медведевой 7-8 лет назад
На спортсе был просто рай еще 10 лет назад. На ветке фигурного катания был Opti, который граммотно и профессионально делал расклады программ, любил делать интерпретации: накладывать на прокаты другую музыку, добрый Демченко и другие. Было приятно читать комменты. А потом набежали и заполонили обезумившие комментаторы. Opti ушел, видимо, поняв, что это, как сорняк и ветку фигурного катания уже ничто не спасет. А я вот, как мазохистка, продолжаю читать из за некоторого количества адекватных комментариев, потому что хочется разделять радость с другими вменяемыми людьми.
У Фигурки, на круг, ваще жесть комментарии.
Иногда даже читать страшно...
Ответ Сергей К
У Фигурки, на круг, ваще жесть комментарии. Иногда даже читать страшно...
Обычно пишут самые шумные и токсичные. Поэтому создаётся впечатление о безумии фанатов фигурки. Адекватные люди, которых больше, в основном молчат.
Свобода слова в интернетах - это хорошо. Плохо, что этой свободой пользуются в том числе всякие отбитые личности, которых к публичным заявлениям нельзя подпускать на пушечный выстрел.
Савелий, не уподобляйся ты разным Губ... Про болт явно лишнее.
Ответ Albi-13
Савелий, не уподобляйся ты разным Губ... Про болт явно лишнее.
А про г***ны?
Не льсти себе, Савелий. В лыжах самый большой хайп раздувает Губастый в отношении Вяльбе. А остальное все по-деловому, лишь иногда случаются мелкие стычки местного значения. Вот станешь супер звездой, да появится у тебя достойный конкурент, да рванут за вами обезумевшие поклонницы, тогда будет с чем сравнить.
Ответ BeyPyrom
Не льсти себе, Савелий. В лыжах самый большой хайп раздувает Губастый в отношении Вяльбе. А остальное все по-деловому, лишь иногда случаются мелкие стычки местного значения. Вот станешь супер звездой, да появится у тебя достойный конкурент, да рванут за вами обезумевшие поклонницы, тогда будет с чем сравнить.
В лыжах самый большой хайп от фанатиков Большунова, даже не ожидала от них такой ненависти ко всем другим спортсменам 🤦‍♀️👎
