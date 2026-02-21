Коростелев сравнил лыжи и фигурное катание по токсичности: «У нас не сильно лучше. Пытаюсь фильтровать информацию и класть болт на негатив»

Коростелев сравнил лыжные гонки с фигурным катанием по токсичности.

Российский лыжник Савелий Коростелев рассказал, что на Олимпиаде-2026 впервые посмотрел фигурное катание.

Петр Гуменник и Аделия Петросян ранее заняли 6-е места на соревнованиях в Милане.

– Что-то на Олимпиаде еще запомнилось?

– Впервые фигурку посмотрел. Уже начал баллы угадывать.

– Тогда экспертное мнение: Гуменника – засудили?

– На тот момент я еще не так разобрался. Вот когда Аделия выступала – уже угадывал баллы за элементы. Получалось!

– В фигурном катании в болельщицкой среде много токсичности.

– А у нас не сильно лучше.

– Ты поддержку из России ощущал?

– Конечно. Я понимаю все стороны. Но пытаюсь фильтровать информацию и класть вот такущий болт (Савелий широко развел руки в стороны – Спортс”) на негатив, – ответил Коростелев.

Сегодня лыжник занял на Олимпиаде пятое место в марафоне на 50 км классикой.

«Уничтожен». Савелий Коростелев подвел итоги Олимпиады