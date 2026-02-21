Коростелев сравнил лыжи и фигурное катание по токсичности: «У нас не сильно лучше. Пытаюсь фильтровать информацию и класть болт на негатив»
Российский лыжник Савелий Коростелев рассказал, что на Олимпиаде-2026 впервые посмотрел фигурное катание.
Петр Гуменник и Аделия Петросян ранее заняли 6-е места на соревнованиях в Милане.
– Что-то на Олимпиаде еще запомнилось?
– Впервые фигурку посмотрел. Уже начал баллы угадывать.
– Тогда экспертное мнение: Гуменника – засудили?
– На тот момент я еще не так разобрался. Вот когда Аделия выступала – уже угадывал баллы за элементы. Получалось!
– В фигурном катании в болельщицкой среде много токсичности.
– А у нас не сильно лучше.
– Ты поддержку из России ощущал?
– Конечно. Я понимаю все стороны. Но пытаюсь фильтровать информацию и класть вот такущий болт (Савелий широко развел руки в стороны – Спортс”) на негатив, – ответил Коростелев.
Сегодня лыжник занял на Олимпиаде пятое место в марафоне на 50 км классикой.
Люди сначала пишут и массово лайкают комментарии, где называют Дашу перворазрядницей, не дотягивающей до уровня международных соревнований, а Савелия подхалимом, который хочет всем понравиться, как индеец белым людям. А потом недовольны тем, что Сава с Дашей это прочитали и им не понравилось. Мысль, что они точно так же могут заходить в комментарии и видеть, что про них пишут некоторые, в голову не приходила, видимо.
Все бегут толпой до 40+ км и идут спринтерские разборки - стоит массовый скулеж, "опять все гонки под спринт Клэбо".
Сегодня норвежцы стали разрывать с самого первого километра, когда ускорился Ньиенге, к 25км норвежцы уничтожили всех - стоит все тот же массовый скулеж, "опять все тактика под Клэбо".
Людям, такое ощущение, не интересны лыжи и марафоны. Им интересно, чтобы наши показали всем "кузькину мать", доказать свое превосходство и победили всех. Все остальное - пофиг.
Неудивительно, что им в итоге предложили другую альтернативу, которую вроде бы заменил спорт в цивилизованном обществе.
когда побеждают наши, обсирают чужих спортсменов, когда наши проигрывают - обсирают своих.
в лыжах все еще не так плохо, вот биалтон вернется там будет по жести
да тут на спорсте по сути нет ЛА сообщества, и уж тем более плавания. оно нулевое.
правда по ЛА много ТГ каналов есть. не знаю какая там обстановка.
Но, к сожалению, комментарии в интернете оказывают большое влияние на спортсменов, до которых они в той или иной форме долетают.
Иногда даже читать страшно...