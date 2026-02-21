Бородавко о Коростелеве: «Все ждали медалей. Поэтому любое другое место не имеет никакого значения»

Бородавко о Коростелеве: все ждали медалей, любое другое место не имеет значения.

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко считает, что на Олимпийских играх важны только призовые места.

В Италии завершился марафон на 50 км классикой. Россиянин Савелий Коростелев стал пятым, а весь пьедестал заняли норвежцы: Йоханнес Клэбо победил, Мартин Левстрем Нюэнгет взял серебро, Эмиль Иверсен – бронзу.

«Норвежцы показали феноменальную функциональную подготовку. Не менее феноменальная работа лыж, здесь они имели колоссальное преимущество над всеми. Это позволило им не менять лыжи все семь кругов. У Савелия перед сменой были серьезные проблемы. Поэтому норвежцы не оставили никаких шансов.

Пятое место Коростелева? Все ждали медалей, попадания в призы. Поэтому любое другое место, хоть четвертое, хоть пятое, не имеет никакого значения. Ожидания были совсем другие», – сказал Бородавко.

В других олимпийских гонках Коростелев также остался без наград.