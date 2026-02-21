  • Спортс
  • Бородавко о Коростелеве: «Все ждали медалей. Поэтому любое другое место не имеет никакого значения»
107

Бородавко о Коростелеве: «Все ждали медалей. Поэтому любое другое место не имеет никакого значения»

Бородавко о Коростелеве: все ждали медалей, любое другое место не имеет значения.

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко считает, что на Олимпийских играх важны только призовые места.

В Италии завершился марафон на 50 км классикой. Россиянин Савелий Коростелев стал пятым, а весь пьедестал заняли норвежцы: Йоханнес Клэбо победил, Мартин Левстрем Нюэнгет взял серебро, Эмиль Иверсен – бронзу.

«Норвежцы показали феноменальную функциональную подготовку. Не менее феноменальная работа лыж, здесь они имели колоссальное преимущество над всеми. Это позволило им не менять лыжи все семь кругов. У Савелия перед сменой были серьезные проблемы. Поэтому норвежцы не оставили никаких шансов.

Пятое место Коростелева? Все ждали медалей, попадания в призы. Поэтому любое другое место, хоть четвертое, хоть пятое, не имеет никакого значения. Ожидания были совсем другие», – сказал Бородавко.

В других олимпийских гонках Коростелев также остался без наград.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Спорт-Экспресс»
107 комментариев
>Все ждали медалей
Ну пусть так, кто ждали встают на лыжи и заявляются на Олимпиаду, чтобы добыть те самые медали
Ответ bevooch
>Все ждали медалей Ну пусть так, кто ждали встают на лыжи и заявляются на Олимпиаду, чтобы добыть те самые медали
"Пусть заявляются"
Если бы все было так просто
Ответ bevooch
>Все ждали медалей Ну пусть так, кто ждали встают на лыжи и заявляются на Олимпиаду, чтобы добыть те самые медали
Так можно ответить на всё что угодно. Не нравится медицина? Иди учись-лечи. Не нравятся дороги- бери лапату в руки. Но есть одно выражениие: "Взялся за гуж- не говори что не дюж"
Сегодняшние комментарии от Большунова и его тренера читать неприятно. Какие-то личные обиды в них говорят.
Ответ Jauhojarvinousiainen
Сегодняшние комментарии от Большунова и его тренера читать неприятно. Какие-то личные обиды в них говорят.
Конечно у Большунова обиды, а вам было бы не обидно, если бы вам не дали заниматься тем, чтотвы любите и умеете чуть ли не лучше всех в мире. А вы просто сидите и смотрите как это делают другие, радуются, выигрывают, но без вас.
Ответ помада Терезы
Конечно у Большунова обиды, а вам было бы не обидно, если бы вам не дали заниматься тем, чтотвы любите и умеете чуть ли не лучше всех в мире. А вы просто сидите и смотрите как это делают другие, радуются, выигрывают, но без вас.
А кто не дал Большунову заниматься любимым делом конкретно на этой Олимпиаде? Почему он не сделал то же самое, что и Савелий? Или Савелий виноват в том, что Александр захотел господдержки, хотя уже с самых ранних лет карьеры в силу огромных успехов в ней особо не нуждался?
Медали было бы здорово, никто не спорит. Но учитывая в каких условиях выступали наши лыжники, без какого-либо международного опыта, непонятно что там со смазками, по психологии им тоже куда тяжелее остальных, плюс норвежцы к этой олимпиаде готовы на все 100, так что 4 и 5 места это вполне хорошо, и есть перспектива на будущее
Ответ помада Терезы
Медали было бы здорово, никто не спорит. Но учитывая в каких условиях выступали наши лыжники, без какого-либо международного опыта, непонятно что там со смазками, по психологии им тоже куда тяжелее остальных, плюс норвежцы к этой олимпиаде готовы на все 100, так что 4 и 5 места это вполне хорошо, и есть перспектива на будущее
Вы баба иди мужик.а то хотел спросить про Фаберже
Все что нужно знать об обстановке в нашей сборной. Все терпеть друг друга не могут, просто клоака какая то.
Ответ brutton
Все что нужно знать об обстановке в нашей сборной. Все терпеть друг друга не могут, просто клоака какая то.
Это Россия, все нам завидуют
Ответ brutton
Все что нужно знать об обстановке в нашей сборной. Все терпеть друг друга не могут, просто клоака какая то.
Срочно губошлепова председателем
Бородавко идиот походу
Ответ Dooomer
Бородавко идиот походу
Да
Ответ Dooomer
Бородавко идиот походу
Сделал двух спортсменов обладателями КМ и ОЧ
Идиот
Парадокс
Не согласен.
4 и 5 место. Дошёл до финиша сегодня.
САВЕЛИЙ - МОЛОДЕЦ!
РАНЬШЕ НАДО БЫЛО НАЧАТЬ УЧАСТВОВАТЬ В МЕЖДУН..., КУБКЕ МИРА.
Не имеет значение для кого? Для тренера Бородавко, скорее всего. А для Коростылева? Иногда наши тренеры выглядят хуже самых заклятых врагов. Сволота так и прёт. Интересно, а как заехать на тумбочку, если плетешься в третьем десятке? Понятно, что четвёртое и пятое место не призы, обидно, а что двадцатое лучше?
Ответ Melnikov1968
Не имеет значение для кого? Для тренера Бородавко, скорее всего. А для Коростылева? Иногда наши тренеры выглядят хуже самых заклятых врагов. Сволота так и прёт. Интересно, а как заехать на тумбочку, если плетешься в третьем десятке? Понятно, что четвёртое и пятое место не призы, обидно, а что двадцатое лучше?
если ты поехал защищать Россию должен вывернутся но взять медаль Бородавка прав не можешь не занимай чужое место
У кого были эти самые ожидания и на основании чего, мне интересно. Вот было бы логично, если бы сказали про ожидания от Филиппова - у него две бронзы на КМ прямо перед ОИ. Вот это хотя бы основания для ожиданий. А у Савы и пьедесталов то не было ни одного на КМ. Он выступил сверх ожиданий. И то, что такую ерунду говорит тренер сборной - это прямо эпик.
Ответ Veda_Kong
У кого были эти самые ожидания и на основании чего, мне интересно. Вот было бы логично, если бы сказали про ожидания от Филиппова - у него две бронзы на КМ прямо перед ОИ. Вот это хотя бы основания для ожиданий. А у Савы и пьедесталов то не было ни одного на КМ. Он выступил сверх ожиданий. И то, что такую ерунду говорит тренер сборной - это прямо эпик.
У тренера сборной, членом которой является Коростелев, в которой Коростелев получает основную зарплату и компенсацию расходов на подготовку. На основании медальных планов, вестимо, которые были, есть и будут. Так что, в данном случае «формула Аршавина» не прокатывает.
После слов Савелия о том что «Клэбо-величайший и даже Большунов его бы не обыграл»-соглашусь пожалуй с Бородавко… Все победы наших ребят и Большунова в том числе давали нам право отвечать с достоинством и не заискивать перед западными журналистами как это сделал Коростылев… и пусть это выглядит самоуверенно, но Бородавко как ведущий тренер олимпийских чемпионов и призеров сейчас имеет право так сказать- у него и Большунов и Спицов и Терентьев и Непряева на прошлой ОИ регулярно посещали пьедестал, буквально громя и норвежцев и шведок…
А что это за ожидания были? Для них были реальные основания? Или только хотелки.
Лыжи в Telegram
