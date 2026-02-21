Коростелев об олимпийском марафоне: «Норвежцы не поменяли лыжи? Да ну нафиг! Проверьте их на фтор»
Российский лыжник Савелий Коростелев предложил проверить инвентарь норвежцев на наличие запрещенного фтора.
На Олимпиаде-2026 в Италии прошел марафон на 50 км классикой. Коростелев стал пятым, а весь пьедестал заняли норвежцы: Йоханнес Клэбо победил, Мартин Левстрем Нюэнгет взял серебро, Эмиль Иверсен – бронзу.
– На каком километре понял, что темп слишком высокий для марафона?
– На первом круге. Ребята стали неожиданно для меня натягивать так, что уже ко второму кругу у нас группа порассыпалась. Я пытался держаться до последнего, но, к сожалению, сегодня не тот день.
– Знал, что Нисканен и Амундсен сошли?
– Да. Хотел сделать то же самое после третьего круга.
– План менять лыжи был после четвертого круга? И знаешь, что норвежцы вообще не поменяли лыжи?
– Да ну нафиг! Они не поменяли лыжи? Проверьте их на фтор, пожалуйста. 50 км...
– Но лыжи намного хуже работали, да?
– Да, очень тяжелая сегодня погода для сервиса. Может быть, завтра будет Дашке (Непряевой) попроще, но сегодня было ужасно.
– Что было на четвертом круге, когда словил кризис?
– Я понял, что я к ним точно уже не приближаюсь, шел доезжать. И как-то мне было без разницы – четвертый буду или пятый. Так что в последний подъем просто зашел пешком.
– Получилось ли насладиться этой олимпийской атмосферой за последний подъем?
– Только на финишной прямой чуть-чуть, но я был близок к тому, чтобы у меня потемнело в глазах.
– Ощутил ли ты атмосферу праздника на Олимпийских играх?
– Сегодня буду ощущать. И завтра. До этого – нет, – ответил Коростелев в эфире Okko.
но в соседней ветке правильно написали: раз норвеги сами инициировали отмену фтора, то что-то придумали вместо него новенькое.
Видели же что им никто кроме них самих не соперник. А вот любой из них потеряв 15-20 секунд на питстопе рисковал тем что не догнал бы потом. Там на последнем круге все в секундах было...
Зачем им доминация? Они много в каких видах спорта добавляют.
И так всегда в лыжном спорте бывает, идут волнами успехи стран. Шведы, русские, норвежцы. Были немцы какое-то время. Финны выстреливали.
Какие ресурсы они не щадят, лол? Там разборки спонсорские, конкуренция бешенная.
Реально страшно, когда у людей такое соломенноголовое мышление.
Как и судьи вчерашние на какее с канадцами. Говорят и пишут, что вчера канадцев "судили" канадцы. )
Это же сами норвежцы-астматики......
И тут нету секрета. Все это время люди бегали без фтора, приходилось добавлять. Люди научились делать хорошую мазь, подбирать под погоду.
И с мазью сегодня многие не попали, включая и одного норвежца.
А Савелий, при его огромном таланте, пришел из страны каменного века. Где все ещё бегают на фторе, не ездят массово на альпийский снег тренироваться, не проводят много времени в горах.
Но при этом хотят медалей.
В итоге совсем другой уровень подготовки. И норвежцы сильны, потому что дома дикая конкуренция. Надо быть все время в топе, иначе сожрут.
Они же памятники!