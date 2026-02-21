Коростелев об олимпийском марафоне: «Норвежцы не поменяли лыжи? Да ну нафиг! Проверьте их на фтор»

Коростелев предложил проверить лыжи норвежцев на наличие фтора.

Российский лыжник Савелий Коростелев предложил проверить инвентарь норвежцев на наличие запрещенного фтора.

На Олимпиаде-2026 в Италии прошел марафон на 50 км классикой. Коростелев стал пятым, а весь пьедестал заняли норвежцы: Йоханнес Клэбо победил, Мартин Левстрем Нюэнгет взял серебро, Эмиль Иверсен – бронзу.

– На каком километре понял, что темп слишком высокий для марафона?

– На первом круге. Ребята стали неожиданно для меня натягивать так, что уже ко второму кругу у нас группа порассыпалась. Я пытался держаться до последнего, но, к сожалению, сегодня не тот день.

– Знал, что Нисканен и Амундсен сошли?

– Да. Хотел сделать то же самое после третьего круга.

– План менять лыжи был после четвертого круга? И знаешь, что норвежцы вообще не поменяли лыжи?

– Да ну нафиг! Они не поменяли лыжи? Проверьте их на фтор, пожалуйста. 50 км...

– Но лыжи намного хуже работали, да?

– Да, очень тяжелая сегодня погода для сервиса. Может быть, завтра будет Дашке (Непряевой) попроще, но сегодня было ужасно.

– Что было на четвертом круге, когда словил кризис?

– Я понял, что я к ним точно уже не приближаюсь, шел доезжать. И как-то мне было без разницы – четвертый буду или пятый. Так что в последний подъем просто зашел пешком.

– Получилось ли насладиться этой олимпийской атмосферой за последний подъем?

– Только на финишной прямой чуть-чуть, но я был близок к тому, чтобы у меня потемнело в глазах.

– Ощутил ли ты атмосферу праздника на Олимпийских играх?

– Сегодня буду ощущать. И завтра. До этого – нет, – ответил Коростелев в эфире Okko.