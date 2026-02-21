Савелий Коростелев: «Клэбо – величайший в истории? Конечно. Большунов в его нынешнем состоянии не помешал бы ему»

Коростелев назвал Клэбо величайшим и заявил, что Большунов не помешал бы ему.

Российский лыжник Савелий Коростелев считает норвежца Йоханнеса Клэбо величайшим в своем виде спорта.

Сегодня Клэбо выиграл марафон на 50 км классикой на Играх в Италии и стал 11-кратным олимпийским чемпионом. Коростелев занял пятое место в гонке.

– Клэбо – величайший в истории?

– Конечно.

– Александр Большунов сказал, что здесь цирк: «Приезжай – и забирай медали».

– Пусть приезжает.

– А Клэбо говорил, что хочет взять реванш за Пекин. Насколько такой реванш объективен?

– Не знаю. Интересное заявление. Но можно сказать, он его взял. 6/6. Нет, Большунов в его нынешнем состоянии не помешал бы ему.

– Есть ощущение, что в эстафете мы могли бы…

– Это было бы тяжело. Нас не было 4 года. Это было бы за гранью фантастики, – сказал Коростелев.