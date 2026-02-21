Савелий Коростелев: «Клэбо – величайший в истории? Конечно. Большунов в его нынешнем состоянии не помешал бы ему»
Коростелев назвал Клэбо величайшим и заявил, что Большунов не помешал бы ему.
Российский лыжник Савелий Коростелев считает норвежца Йоханнеса Клэбо величайшим в своем виде спорта.
Сегодня Клэбо выиграл марафон на 50 км классикой на Играх в Италии и стал 11-кратным олимпийским чемпионом. Коростелев занял пятое место в гонке.
– Клэбо – величайший в истории?
– Конечно.
– Александр Большунов сказал, что здесь цирк: «Приезжай – и забирай медали».
– Пусть приезжает.
– А Клэбо говорил, что хочет взять реванш за Пекин. Насколько такой реванш объективен?
– Не знаю. Интересное заявление. Но можно сказать, он его взял. 6/6. Нет, Большунов в его нынешнем состоянии не помешал бы ему.
– Есть ощущение, что в эстафете мы могли бы…
– Это было бы тяжело. Нас не было 4 года. Это было бы за гранью фантастики, – сказал Коростелев.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
Дно какое-то от Большунова, вперемешку с детской обидой