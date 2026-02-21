  • Спортс
  Савелий Коростелев: «Клэбо – величайший в истории? Конечно. Большунов в его нынешнем состоянии не помешал бы ему»
197

Савелий Коростелев: «Клэбо – величайший в истории? Конечно. Большунов в его нынешнем состоянии не помешал бы ему»

Коростелев назвал Клэбо величайшим и заявил, что Большунов не помешал бы ему.

Российский лыжник Савелий Коростелев считает норвежца Йоханнеса Клэбо величайшим в своем виде спорта.

Сегодня Клэбо выиграл марафон на 50 км классикой на Играх в Италии и стал 11-кратным олимпийским чемпионом. Коростелев занял пятое место в гонке.

– Клэбо – величайший в истории?

– Конечно.

– Александр Большунов сказал, что здесь цирк: «Приезжай – и забирай медали».

– Пусть приезжает.

– А Клэбо говорил, что хочет взять реванш за Пекин. Насколько такой реванш объективен?

– Не знаю. Интересное заявление. Но можно сказать, он его взял. 6/6. Нет, Большунов в его нынешнем состоянии не помешал бы ему.

– Есть ощущение, что в эстафете мы могли бы…

– Это было бы тяжело. Нас не было 4 года. Это было бы за гранью фантастики, – сказал Коростелев.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
197 комментариев
Лицо быдлана представили?
Ответ Stewee
Лицо быдлана представили?
Комментарий скрыт
Ответ дормидонт
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
За такие слова Савелию толчком в спину не отделаться
Ответ Игорь Брага
За такие слова Савелию толчком в спину не отделаться
Комментарий скрыт
Ответ Игорь Брага
За такие слова Савелию толчком в спину не отделаться
Савелий ответить ему.
Сейчас патриоты и завистники докажут Савелию, что он то уж точно ничего не понимает в лыжном спорте, чтобы судить о величии Клэбо)
Ответ Alex.K71
Сейчас патриоты и завистники докажут Савелию, что он то уж точно ничего не понимает в лыжном спорте, чтобы судить о величии Клэбо)
или о возможностях Большунова)
На прошлой Олимпиаде, где участвовал Большунов. Большуно выиграл три золотые медали, а Клебо только одну. Конечно, Большунов сегодня совсем разобран. Он знал, что не будет участвовать в Олимпиаде и, возможно, уже закончил с серьезными соревнованиями. Как его можно сейчас сравнивать с Клебо? А насколько он величайший, я вам статистику прошлой Олимпиады привел. Великий-да, но не величайший. Правильнее-самый титулованный.
Ответ 3soroki
На прошлой Олимпиаде, где участвовал Большунов. Большуно выиграл три золотые медали, а Клебо только одну. Конечно, Большунов сегодня совсем разобран. Он знал, что не будет участвовать в Олимпиаде и, возможно, уже закончил с серьезными соревнованиями. Как его можно сейчас сравнивать с Клебо? А насколько он величайший, я вам статистику прошлой Олимпиады привел. Великий-да, но не величайший. Правильнее-самый титулованный.
У Клэбо 2 золота. Куда 1 уперли?
Ответ SophiDemonenok
У Клэбо 2 золота. Куда 1 уперли?
Согласен, пропустил)))
Максимально адекватен, Сава, мое почтение! У тебя еще все будет! 💪
Ответ Максим Катебо
Максимально адекватен, Сава, мое почтение! У тебя еще все будет! 💪
Комментарий скрыт
Ответ Максим Катебо
Максимально адекватен, Сава, мое почтение! У тебя еще все будет! 💪
4 и 5 места у него только будут) очень завистливый он и без характера совсем, болтать только умеет
Нуу сказанул.. Савелию обидно стало после высказывания Большунова, принял на свой счёт. Но о каком "состоянии" Большунова он говорит?на основании внутренних стартов судить глупо, будь международные старты он был бы совершенно в другой форме, а Большунов в лучшей форме - одного уровня с Клэбо, и всем это известно
Ответ brutton
Нуу сказанул.. Савелию обидно стало после высказывания Большунова, принял на свой счёт. Но о каком "состоянии" Большунова он говорит?на основании внутренних стартов судить глупо, будь международные старты он был бы совершенно в другой форме, а Большунов в лучшей форме - одного уровня с Клэбо, и всем это известно
Большунов был на одном уровне с Клэбо 4-5 лет назад, за это время Клэбо очень сильно вырос
Ответ Александр Калачев
Большунов был на одном уровне с Клэбо 4-5 лет назад, за это время Клэбо очень сильно вырос
А Большунов не вырос бы за 4-5 лет. Во вторых это не Клебо вырос,это сотальные ослабли.
Коростелев молодец. Но величие Большунова на прошлой Олимпиаде сегодня стало еще заметнее. Только он мог отвозить толпу норвежцев и выиграть
Ответ dimdim
Коростелев молодец. Но величие Большунова на прошлой Олимпиаде сегодня стало еще заметнее. Только он мог отвозить толпу норвежцев и выиграть
Не просто отвозить,но и понизить. И весь мир наслаждался такому,п.ч.все знают про норгофарму,но боятся сказануть.
Ответ dimdim
Коростелев молодец. Но величие Большунова на прошлой Олимпиаде сегодня стало еще заметнее. Только он мог отвозить толпу норвежцев и выиграть
Помню как Боле против 4 или 5 норвежцев в группе бежал.Норги ещё и командные тактики проводили не совсем спортивные.
Рановато Савелию понты крутить перед Большуновым, не дорос ещё
Ответ limitforever
Рановато Савелию понты крутить перед Большуновым, не дорос ещё
Дорос. Крутил и вертел его как хотел на прошлом Кубке России
Да Савелий парень на язычок не промах. Но как гриться будем посмотреть. Пока медалек у остряка нуль. А у Шпрехшталмейстера Большунова были 2-е личные в 2018г. и 2-е командные. Командники за пропущенные ОИ зачтём. Не стать бы Савелию безмедальным балаболом.
Ответ дормидонт
Да Савелий парень на язычок не промах. Но как гриться будем посмотреть. Пока медалек у остряка нуль. А у Шпрехшталмейстера Большунова были 2-е личные в 2018г. и 2-е командные. Командники за пропущенные ОИ зачтём. Не стать бы Савелию безмедальным балаболом.
При том,что для Большунова тот сезон был первым на уровне Кубка мира
Ответ Фёдор Кузнецов
При том,что для Большунова тот сезон был первым на уровне Кубка мира
И провел несколько лет на кубках мира а не на группе здоровья
Так такое состояние как раз из-за демотивации из-за отстранения. Так бы он тренировался как он умеет, тут главное, чтобы травм не было. Мне кажется не очень некорректно так высказываться, особенно о своем соотечественнике, но учитывая, что Большунов отвернул от себя всех своим поведением и высказываниями, понять можно,
Ответ помада Терезы
Так такое состояние как раз из-за демотивации из-за отстранения. Так бы он тренировался как он умеет, тут главное, чтобы травм не было. Мне кажется не очень некорректно так высказываться, особенно о своем соотечественнике, но учитывая, что Большунов отвернул от себя всех своим поведением и высказываниями, понять можно,
Большунов выдал глупость на уровне инфантилен.. Говорить про цирк, когда секунды ( и без фтора) намного, намного быстрей во всех гонках сезона и на тех же трассах.. И ещё равный ему по силе ( сегодня) и даже часто лучший Коростелев
Дно какое-то от Большунова, вперемешку с детской обидой
Ответ помада Терезы
Так такое состояние как раз из-за демотивации из-за отстранения. Так бы он тренировался как он умеет, тут главное, чтобы травм не было. Мне кажется не очень некорректно так высказываться, особенно о своем соотечественнике, но учитывая, что Большунов отвернул от себя всех своим поведением и высказываниями, понять можно,
Какое поведение вы все говорите? И высказываний от Саши очень-очень мало, он не любитель лесть в микрофоны. И никого не отвернул, все болельщики остались с ним, достаточно посмотреть на всех ресурсах сотни комментов и тысячи лайков. И главное: для болельщиков это смотреть сами соревнования. А какой человек - это можно узнать кто с ними живет и общается, а поэтому нам и неизвестно. А по одному предложению невозможно сделать вывод. Саша все корректно относится ко всем и доброжелателен.
