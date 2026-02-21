  • Спортс
  • «Предложение от порноактрисы? Может, мне еще и повезло, что сегодня не в медалях». Коростелев – после 5-го места в марафоне на Олимпиаде
46

«Предложение от порноактрисы? Может, мне еще и повезло, что сегодня не в медалях». Коростелев – после 5-го места в марафоне на Олимпиаде

Коростелев о предложении от порноактрисы: может, и повезло, что не в медалях.

Лыжник Савелий Коростелев отреагировал на предложение порноактрисы Мэри Рок, которая пообещала ему «16-часовой секс-марафон» за медаль на Олимпиаде-2026 в Италии.

Сегодня Коростелев финишировал пятым в масс-старте классикой на 50 км. На Играх-2026 он остался без наград, но занял 4-е и 5-е места. 

«Предложение от порноактрисы? Может, мне еще и повезло, что сегодня не в медалях» – передает слова Коростелева корреспондент Спортса’’ Наталья Марьянчик.

Она пообещала Коростелеву 16-часовой секс-марафон за медаль на Олимпиаде. Знакомьтесь, Мэри Рок – порнозвезда из Саратова!

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
46 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
передает слова Коростелева корреспондент Спортса’’ Наталья Марьянчик...
А может сегодня повезет Наталье?)))
Ответ Сергей Круг
передает слова Коростелева корреспондент Спортса’’ Наталья Марьянчик... А может сегодня повезет Наталье?)))
Комментарий скрыт
Ответ HoreyHoreevich
Комментарий скрыт
А кто их не любит?)
Автора вопроса видно сразу. Что, Наталья, не получилось в Милане хайпануть?))
Предлагать олимпийскому спортсмену 16-часовой марафон это как предлагать стаканчик воды тому, кто выдул пятилитровку час назад

В олимпийских деревнях творится такоооеее)
Ответ Фарид Харисов
Предлагать олимпийскому спортсмену 16-часовой марафон это как предлагать стаканчик воды тому, кто выдул пятилитровку час назад В олимпийских деревнях творится такоооеее)
Да кому этот степашка сдался?)
Одна порноактриса говорит другой:
- после сегодняшней съёмки надо сходить к врачу.
Вторая уточняет:
- к гинекологу?
Первая:
- нет к проктологу, сегодня у меня была драматическая сцена...
Как мы дошли до такого кринжа у журналистов вообще? Я не сторонник жесткой цензуры, но должны же быть рамки приличия!
Ответ Xiil
Как мы дошли до такого кринжа у журналистов вообще? Я не сторонник жесткой цензуры, но должны же быть рамки приличия!
Да, что в этом такого неприличного и какие ещё должны быть рамки??? Наоборот, это же весело хоть иногда читать о подобных случаях.
И так всё запрещено и за всё наказание. Вы со своей сраной моралью "я конечно не, но..." честно уже надоели.
Ответ Adeen
Да, что в этом такого неприличного и какие ещё должны быть рамки??? Наоборот, это же весело хоть иногда читать о подобных случаях. И так всё запрещено и за всё наказание. Вы со своей сраной моралью "я конечно не, но..." честно уже надоели.
Кому как, я против хайпа таким способом
Слил марафон, чтобы со шкурой не связываться:) Пускай норвежцы её шпилят:)
Савелий: "Пусть идёт к норвежцам".
Ответ Павел Шаповалов_1116131134
Савелий: "Пусть идёт к норвежцам".
К Амундсену и Нисканену можно, они не устали.
Ответ Марат Шарифуллин
К Амундсену и Нисканену можно, они не устали.
Точно, там будет жарче!
Это просто зашквар разгонять эту тему!
Слава богу, эта порнодичь закончится
