«Предложение от порноактрисы? Может, мне еще и повезло, что сегодня не в медалях». Коростелев – после 5-го места в марафоне на Олимпиаде
Коростелев о предложении от порноактрисы: может, и повезло, что не в медалях.
Лыжник Савелий Коростелев отреагировал на предложение порноактрисы Мэри Рок, которая пообещала ему «16-часовой секс-марафон» за медаль на Олимпиаде-2026 в Италии.
Сегодня Коростелев финишировал пятым в масс-старте классикой на 50 км. На Играх-2026 он остался без наград, но занял 4-е и 5-е места.
«Предложение от порноактрисы? Может, мне еще и повезло, что сегодня не в медалях» – передает слова Коростелева корреспондент Спортса’’ Наталья Марьянчик.
Она пообещала Коростелеву 16-часовой секс-марафон за медаль на Олимпиаде. Знакомьтесь, Мэри Рок – порнозвезда из Саратова!
Ну и как вам ски-альпинизм?12089 голосов
Понравился!
Не понравился
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
46 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
А может сегодня повезет Наталье?)))
В олимпийских деревнях творится такоооеее)
- после сегодняшней съёмки надо сходить к врачу.
Вторая уточняет:
- к гинекологу?
Первая:
- нет к проктологу, сегодня у меня была драматическая сцена...
И так всё запрещено и за всё наказание. Вы со своей сраной моралью "я конечно не, но..." честно уже надоели.