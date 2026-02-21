«Предложение от порноактрисы? Может, мне еще и повезло, что сегодня не в медалях». Коростелев – после 5-го места в марафоне на Олимпиаде

Коростелев о предложении от порноактрисы: может, и повезло, что не в медалях.

Лыжник Савелий Коростелев отреагировал на предложение порноактрисы Мэри Рок, которая пообещала ему «16-часовой секс-марафон» за медаль на Олимпиаде-2026 в Италии.

Сегодня Коростелев финишировал пятым в масс-старте классикой на 50 км. На Играх-2026 он остался без наград, но занял 4-е и 5-е места.

«Предложение от порноактрисы? Может, мне еще и повезло, что сегодня не в медалях» – передает слова Коростелева корреспондент Спортса’’ Наталья Марьянчик.

