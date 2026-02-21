Коростелев после гонки на 50 км дал интервью NRK на английском: «Даже не помню, как пришел к финишу. Хотелось сойти, как Амундсен и Нисканен»

Лыжник Коростелев дал интервью норвежскому каналу NRK на английском языке.

Российский лыжник Савелий Коростелев дал интервью норвежскому каналу NRK во время Олимпиады-2026.

Коростелев стал пятым в марафоне на 50 км классикой. Весь пьедестал заняли норвежцы: Йоханнес Клэбо победил, Мартин Левстрем Нюэнгет взял серебро, Эмиль Иверсен – бронзу.

– Как бы ты описал эту гонку?

– Всего тремя словами: я просто мертвый.

– Насколько было тяжело?

– Очень. Возможно, это тяжелейшая гонка, потому что я даже не помню, как пришел к финишу.

– Каково это – бороться с самим собой в гонке?

– На третьем круге мне хотелось сделать то же самое, что Амундсен и Ииво (норвежец Харальд Амундсен и финн Ииво Нисканен сошли с дистанции – Спортс’’).

– Но ты не сделал этого и финишировал пятым. Ты доволен?

– Для меня не имеет значения – быть четвертым или пятым. Первая тройка убежала далеко от меня, так что я просто шел к финишу, – сказал Коростелев, отвечая на английском языке.