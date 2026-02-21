  • Спортс
  • Коростелев после гонки на 50 км дал интервью NRK на английском: «Даже не помню, как пришел к финишу. Хотелось сойти, как Амундсен и Нисканен»
17

Лыжник Коростелев дал интервью норвежскому каналу NRK на английском языке.

Российский лыжник Савелий Коростелев дал интервью норвежскому каналу NRK во время Олимпиады-2026.

Коростелев стал пятым в марафоне на 50 км классикой. Весь пьедестал заняли норвежцы: Йоханнес Клэбо победил, Мартин Левстрем Нюэнгет взял серебро, Эмиль Иверсен – бронзу.

– Как бы ты описал эту гонку?

– Всего тремя словами: я просто мертвый.

– Насколько было тяжело?

– Очень. Возможно, это тяжелейшая гонка, потому что я даже не помню, как пришел к финишу.

– Каково это – бороться с самим собой в гонке?

– На третьем круге мне хотелось сделать то же самое, что Амундсен и Ииво (норвежец Харальд Амундсен и финн Ииво Нисканен сошли с дистанции – Спортс’’).

– Но ты не сделал этого и финишировал пятым. Ты доволен?

– Для меня не имеет значения – быть четвертым или пятым. Первая тройка убежала далеко от меня, так что я просто шел к финишу, – сказал Коростелев, отвечая на английском языке.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
17 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Коростелев просто молодец! Концовку шёл на невероятной силе воли. 5е место это очень хороший результат. Мои поздравления!
Савелий сегодня занял второе место из живых людей.) Молоток!
Ответ Кюхель
Савелий сегодня занял второе место из живых людей.) Молоток!
Если бы впереди не было трех "нелюдей)", мог бы и до первого дотерпеть. А так - и мотивации особой не было еше одну леревяшку брать, дойти было вполне достаточно.
боец! Не сошёл же переборол себя. Ещё и на дровяных лыжах высокое 5 место.
ДА ТЫ - МОНСТР! 👍💪
Спасибо, что боролся, не сошел, спасибо за характер, через "не могу".
Да эти трое все 50 км шли как заведенные...
А для француза имело значение, быть четвертым или пятым, хоть и не было волшебной смазки.
Рекомендуем