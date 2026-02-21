  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • «Спорт для всех». Спецпосланник Трампа по глобальному партнерству поддержал участие россиян в Паралимпиаде с флагом и гимном
14

«Спорт для всех». Спецпосланник Трампа по глобальному партнерству поддержал участие россиян в Паралимпиаде с флагом и гимном

Спецпосланник Трампа поддержал участие россиян в Паралимпиаде с флагом.

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по глобальному партнерству Паоло Замполли поддержал участие россиян в Паралимпийских играх 2026 года с флагом и гимном страны. 

«Я думаю, что спорт – для всех», – сказал Замполли.

Как отмечает New York Times, представители европейских стран «с тревогой восприняли» эти слова. 

В январе этого года Замполли встречался с министром спорта России Михаилом Дегтяревым в Ташкенте на полях генеральной ассамблеи Олимпийского совета Азии.

Двусторонние приглашения на Паралимпийские игры-2026 получили шесть россиян. Они выступят в горнолыжном спорте, лыжных гонках и парасноуборде. Соревнования пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 15 марта. 

Ну и как вам ски-альпинизм?12089 голосов
Понравился!Никита Филиппов
Не понравилсякоты
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
logoПаралимпийские игры
logoДональд Трамп
logoпаралимпийская сборная России
Политика
14 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Намёк свыше получен, сейчас Итальянцы срочно побегут флаг искать и диск с гимном
Ответ HOPE
Намёк свыше получен, сейчас Итальянцы срочно побегут флаг искать и диск с гимном
У одного уже нашли - и наш, и белорусский.
Ответ HOPE
Намёк свыше получен, сейчас Итальянцы срочно побегут флаг искать и диск с гимном
Вы реакцию Мелони на речи Трампа видели?🤪
Я запутался. Так Трамп слон или не слон?
Ответ Андрей Балабаев
Я запутался. Так Трамп слон или не слон?
Он наш мамонт !
Исконный русский зверь !
Ответ Андрей Балабаев
Я запутался. Так Трамп слон или не слон?
Слон на двух стульях
Бойтесь нанайцев, дары приносящих. Ой, гренландцев
Продуют выборы и снова будет не для всех
А на основной Олимпиаде был не для всех?
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Инфантино мелькнул на «Совете мира» Трампа. Что он делает среди президентов?
21 февраля, 16:30
Дональд Трамп: «Роналду – величайший в истории. Ты нужен нам в Америке как можно скорее»
21 февраля, 10:01Видео
Салливан о том, мотивирует ли США возможный приезд Трампа на финал ОИ-2026: «У меня нет идей на этот счет. Мы и так мотивированы показать все лучшее»
21 февраля, 05:15
Рекомендуем
Главные новости
Сервисмен российских лыжников Немтинов: «На Олимпиаде нам не хватало полной сервис-бригады. Весь объем работы выполняли вчетвером»
вчера, 19:41
Джесси Диггинс: «Довольна тем, как завершается моя карьера, и испытываю благодарность. Моя последняя Олимпиада была потрясающей»
вчера, 18:35
Глава Международного паралимпийского комитета о допуске россиян с флагом и гимном: «Это решение не может быть отменено»
вчера, 16:18
Линдси Вонн выписали из больницы. Она перенесла пять операций после падения на Олимпиаде
вчера, 15:21
Расписание трансляций чемпионата России по лыжным гонкам в Южно-Сахалинске
вчера, 14:55
Иван Алыпов: «Не стоит принижать значимость побед Клэбо. Уже бессмысленно рассуждать, все ли сильнейшие были на Олимпиаде или нет»
вчера, 14:33
Дмитрий Губерниев: «Эта Олимпиада стала достаточно рядовой для россиян. Сейчас нет большого интереса к спортивным событиям»
вчера, 14:26
Филиппов о серебре Олимпиады: «Были переживания, как будто эту медаль у меня отберут, как будто я украл ее, чье-то место занимаю»
вчера, 14:17
Расписание шестого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Фалуне
вчера, 13:24
Светлана Журова: «Клэбо все равно побеждал бы, даже если бы Большунов был рядом, и это не уменьшило бы общее количество его медалей разного достоинства»
вчера, 08:09
Ко всем новостям
Последние новости
На «Сахалинском марафоне» провели флешмоб в честь Коростелева. Российский лыжник бежит 50 км на Олимпиаде
21 февраля, 11:05Фото
Мельниченко и Кусургашева выиграли «Сахалинский марафон» свободным стилем, Зародов и Шалабода – 2-е, Спицов и Заборская – 3-и
21 февраля, 10:50
Олег Матыцин: «Рад за нашего первопроходца в ски-альпинизме Филиппова, который достойно представил нашу страну на Олимпиаде»
19 февраля, 16:37
Так развлекался лыжник Филиппов перед Олимпиадой – смешно стригся, а теперь взял серебро!
19 февраля, 14:12ВидеоСпортс"
В чем выступят наши лыжники на Олимпиаде-2026? Распаковка от тренера – на ВидеоСпортсе’‘
18 февраля, 10:54ВидеоСпортс"
Бородавко о подготовке к чемпионату России: «У нас завершается сбор в Армении. После него спортсмены примут участие в гонке Легкова и затем отправятся на Сахалин»
13 февраля, 08:57
В Милане во время Олимпиады-2026 произошли столкновения полиции и нескольких десятков протестующих
7 февраля, 18:29
Виталий Смирнов: «Я не помню ни одной Олимпиады, на которой бы журналисты не писали, что город не готов к Играм»
5 февраля, 18:04
14 февраля в Москве пройдет второй старт лыжной ретро-гонки «Это все еще я»
5 февраля, 13:34
Лыжи. Кубок мира. Клэбо продолжает лидировать в общем зачете у мужчин, Амундсен – 2-й, Коростелев поднялся на 14-е место
25 января, 15:21
Рекомендуем