«Спорт для всех». Спецпосланник Трампа по глобальному партнерству поддержал участие россиян в Паралимпиаде с флагом и гимном

Спецпосланник Трампа поддержал участие россиян в Паралимпиаде с флагом.

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по глобальному партнерству Паоло Замполли поддержал участие россиян в Паралимпийских играх 2026 года с флагом и гимном страны.

«Я думаю, что спорт – для всех», – сказал Замполли.

Как отмечает New York Times, представители европейских стран «с тревогой восприняли» эти слова.

В январе этого года Замполли встречался с министром спорта России Михаилом Дегтяревым в Ташкенте на полях генеральной ассамблеи Олимпийского совета Азии.

Двусторонние приглашения на Паралимпийские игры-2026 получили шесть россиян. Они выступят в горнолыжном спорте, лыжных гонках и парасноуборде. Соревнования пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 15 марта.