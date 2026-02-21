«Спорт для всех». Спецпосланник Трампа по глобальному партнерству поддержал участие россиян в Паралимпиаде с флагом и гимном
Спецпосланник Трампа поддержал участие россиян в Паралимпиаде с флагом.
Спецпосланник президента США Дональда Трампа по глобальному партнерству Паоло Замполли поддержал участие россиян в Паралимпийских играх 2026 года с флагом и гимном страны.
«Я думаю, что спорт – для всех», – сказал Замполли.
Как отмечает New York Times, представители европейских стран «с тревогой восприняли» эти слова.
В январе этого года Замполли встречался с министром спорта России Михаилом Дегтяревым в Ташкенте на полях генеральной ассамблеи Олимпийского совета Азии.
Двусторонние приглашения на Паралимпийские игры-2026 получили шесть россиян. Они выступят в горнолыжном спорте, лыжных гонках и парасноуборде. Соревнования пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 15 марта.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
