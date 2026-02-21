МОК в июне утвердит все виды спорта, которые будут представлены на зимней Олимпиаде-2030

МОК в июне утвердит виды спорта, которые будут представлены на Олимпиаде-2030.

Международный олимпийский комитет (МОК) в июне утвердит все виды спорта, которые будут представлены на зимних Играх-2030.

Об этом рассказала глава оргкомитета Игр-2030 Эдгар Гроспирон. Соревнования пройдут во Французских Альпах.

«Это не вызывает особого беспокойства, потому что мы должны определиться с этим и состыковать с планом объектов. Это будет сделано в июне и подтверждено МОК. Мы работаем не в одиночку, мы работаем вместе с международными федерациями. В оргкомитете мы проводим мониторинг и изучаем этот вопрос, в конечном итоге это станет результатом совместной работы с МОК. Эти виды спорта должны соответствовать нашему видению.

К примеру, лыжное двоеборье – это рассматривает МОК. Мы следуем рекомендациям, следуем выбору, который делает МОК, и внимательно прислушаемся к этому», – заявил Гроспирон.

Двоеборье – вид спорта, который не нужен Олимпиаде