МОК в июне утвердит все виды спорта, которые будут представлены на зимней Олимпиаде-2030

МОК в июне утвердит виды спорта, которые будут представлены на Олимпиаде-2030.

Международный олимпийский комитет (МОК) в июне утвердит все виды спорта, которые будут представлены на зимних Играх-2030.

Об этом рассказала глава оргкомитета Игр-2030 Эдгар Гроспирон. Соревнования пройдут во Французских Альпах. 

«Это не вызывает особого беспокойства, потому что мы должны определиться с этим и состыковать с планом объектов. Это будет сделано в июне и подтверждено МОК. Мы работаем не в одиночку, мы работаем вместе с международными федерациями. В оргкомитете мы проводим мониторинг и изучаем этот вопрос, в конечном итоге это станет результатом совместной работы с МОК. Эти виды спорта должны соответствовать нашему видению.

К примеру, лыжное двоеборье – это рассматривает МОК. Мы следуем рекомендациям, следуем выбору, который делает МОК, и внимательно прислушаемся к этому», – заявил Гроспирон.

Двоеборье – вид спорта, который не нужен Олимпиаде

Лыжное двоеборье и слалом в сноуборде — не трогать!!!
Ответ Heat Wave
Лыжное двоеборье и слалом в сноуборде — не трогать!!!
слалом в сноуборде не трогать, а двоеборье геть с олимпиады, самый ненужный вид спорта
Верните обычные командные соревнования у прыгунов, а эти суперкоманды оставьте для кубка мира и зумеров
На лыжах бегают, прыгают, катаются с горки, стреляют. Осталось дождаться, что в хоккей играть будут)))
Мечтаю увидеть скоростной спуск на коньках
Ответ korolevi
Мечтаю увидеть скоростной спуск на коньках
будет много крови
Ответ korolevi
Мечтаю увидеть скоростной спуск на коньках
Можно и просто спуск на скорую руку...
Все заявки выше зафиксированы. Благодарим за Ваш интерес, МОК обязательно рассмотрит Ваши комментарии в первую очередь.
Просьба лыжное двоеборье не трогать!
А почему на олимпиаду до сих пор не включают хоккей с мячом?
Ответ Рагнар Сигурдссен
А почему на олимпиаду до сих пор не включают хоккей с мячом?
Потому что в него играют 3 страны всего.
Ответ окосевший йагупоп
Потому что в него играют 3 страны всего.
Ну, если уж быть точным - в последнем ЧМ у мужчин играло 5 сборных, у женщин 4. Можно ещё Россию приплюсовать (если возвратят), и ещё (не знаю, почему) отсутствовал Казахстан. В любом случае - явный недобор. А вид спорта крайне затратный. Нужны большие катки (могут подойти конькобежные овалы), а найдут ли зрителей?
В приличном обществе уже бы задумались о кекс -марафоне
Снежки что ли ввели бы, хоть командные соревнования
По-моему, не лыжное двоеборье, а бобслей как механический вид должен быть исключен из программы ЗОИ.
